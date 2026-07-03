Cotemar impulsa el desarrollo de la industria petrolera nacional con la más de mil 100 nuevos empleos especializados

Cotemar impulsa el desarrollo de la industria petrolera con mil 100 nuevos empleos

CIUDAD DE MéXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, July 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- Bajo el firme compromiso de seguir impulsando el desarrollo social y económico regional, así como fortalecer la industria energética nacional, Cotemar anuncia la incorporación de mil 122 puestos de trabajo, que se sumarán a diferentes proyectos de construcción y mantenimiento en tierra y costa afuera.

Esta iniciativa representa uno de los movimientos de talento operativo más significativos del sector Oil & Gas en el país durante este año, fortaleciendo así la capacidad de ejecución de obras críticas para la estabilidad económica de México.

⁠Históricamente, la industria petrolera nacional ha sido un motor fundamental para la economía mexicana. Al aportar aproximadamente el 3.7% del PIB nacional, este sector no solo provee los recursos energéticos esenciales para el funcionamiento de otras industrias, sino que actúa como un dinamizador de la balanza comercial y de las finanzas públicas.

Las nuevas posiciones, con perfiles altamente calificados en distintos niveles y especialidades —desde tuberos y maniobristas hasta soldadores certificados 6G y 6GR, por mencionar algunos— se integrarán a proyectos estratégicos de construcción y mantenimiento con el apoyo de embarcaciones de última generación como lo son Olympus y Artemis, sumando con ello más de 2.4 millones de horas-hombre especializadas que robustecerán de manera directa la competitividad de este sector.

⁠Al respecto, una fuente oficial de Cotemar destacó que esta decisión estimula la economía nacional a través de una derrama económica estimada en más de 240 millones de pesos anuales, provenientes de mano de obra empleada en estos proyectos. Esto se traduce en un impacto social positivo y directo, que generará ingresos indirectos para cerca de 4 mil mexicanos distribuidos en familias de diferentes regiones del país, estimulando el consumo local y el comercio en las zonas de origen del talento, principalmente de los estados de Tampico, Veracruz, Tabasco, Campeche y Oaxaca.

⁠Fiel a su compromiso social y a la generación de empleos que mejoren las condiciones de vida de su personal y de la comunidad, Cotemar garantiza compensaciones justas y equitativas, ofreciendo condiciones de empleo digno, bajo esquemas de contratación formales, con estrictos protocolos de seguridad industrial y programas continuos de capacitación técnica. De este modo, la empresa reafirma su rol como un motor clave para el bienestar social, el crecimiento regional y el desarrollo de la industria petrolera nacional.

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Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

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Nuestra experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, nos posiciona como la mejor opción, colaborando con nuestros clientes y ayudándolos a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por nuestra cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutamos proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, nuestros más de 47 años de trayectoria nos respaldan. One stop to get it done, and done right.

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