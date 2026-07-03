Cavaterra rafforza lo smaltimento rifiuti edili a Roma: 45 anni di esperienza, oltre 70 mezzi, smaltimenti certificati
Con oltre 45 anni di operatività sul territorio romano, un parco mezzi di oltre 70 unità e una filiera di smaltimento completamente certificata, Cavaterra si distingue per la capacità di gestire interventi di diversa scala — dalla piccola ristrutturazione residenziale alla demolizione industriale — garantendo conformità normativa, tracciabilità dei materiali e tempi d'intervento rapidi.
Un servizio completo e certificato per lo smaltimento dei rifiuti edili
Lo smaltimento dei rifiuti da costruzione e demolizione è un'attività regolamentata, che richiede classificazione dei materiali, trasporto autorizzato e conferimento presso impianti certificati. Cavaterra gestisce l'intero processo — inclusa tutta la documentazione di legge — sollevando imprese e professionisti da oneri burocratici e rischi di non conformità.
I materiali trattati comprendono:
Macerie edili e calcinacci
Laterizi e cemento
Materiali da demolizione
Rifiuti speciali non pericolosi
Rottami ferrosi provenienti da cantieri di ristrutturazione o demolizione
Il 100% degli smaltimenti effettuati da Cavaterra avviene presso impianti autorizzati, con piena tracciabilità dei flussi di materiale.
Integrazione con i servizi di cantiere: movimento terra, demolizioni e noleggio mezzi
Lo smaltimento dei rifiuti edili non è quasi mai un'attività isolata. Nelle demolizioni strutturali, negli scavi per fondazioni, nei lavori di sbancamento e livellamento, la gestione dei materiali di risulta è parte integrante del processo operativo.
Cavaterra integra il servizio di smaltimento con competenze dirette in scavi, sbancamenti, demolizioni controllate di edifici civili e industriali, e noleggio di mezzi specializzati — tra cui mini escavatori, minipale cingolate e gommate, piattaforme aeree, gru, carrelli elevatori, sollevatori telescopici e cassoni scarrabili di diverse capacità.
Questa integrazione consente di gestire il cantiere con un unico interlocutore, eliminando i tempi morti che nascono dal coordinamento tra più fornitori.
Oltre 150 cantieri completati a Roma e nel Lazio
Con più di 150 cantieri completati tra privati, aziende e enti pubblici, Cavaterra vanta un'esperienza diretta su contesti molto diversi: aree residenziali con accessi limitati, cantieri industriali di grande scala, interventi in zone sensibili, scavi archeologici.
Perché scegliere Cavaterra
45 anni di attività a Roma, dal 1981
Oltre 70 mezzi sempre aggiornati e manutenuti, disponibili anche con operatore
100% smaltimenti certificati, con gestione completa della documentazione
Più di 150 cantieri completati per privati, aziende ed enti pubblici
Orari estesi: operativi dal lunedì al venerdì 6:30–18:00 e il sabato 6:30–13:00
Preventivi gratuiti e sopralluoghi su richiesta
Chi è Cavaterra S.r.l.
Cavaterra S.r.l. opera a Roma dal 1981 ed è specializzata in smaltimento rifiuti speciali ed edili, movimento terra, scavi, demolizioni, fondazioni, noleggio mezzi e fornitura di materiali da cava. Con sede in Via Ostiense Km 16.800 – 00125 Roma, serve imprese edili, costruttori, cantieri pubblici e privati su tutto il territorio romano e laziale.
Contatti
Cavaterra S.r.l. — Via Ostiense Km 16.800, 00125 Roma
Tel: 06.5256041 / 06.5256251
Email: cavaterratrasporti@cavaterra.com
Sito: www.cavaterra.com
Ilaria d'Alberti
C.S. Business Projects Srl
+39 328 177 1916
ilaria@skyrocketmktg.com
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