WTO-OIF report highlights the transformative impact of digital trade for an inclusive global economy

Le rapport, intitulé « Commerce numérique et cadres réglementaires : leviers pour une croissance inclusive », explore le rôle essentiel de la réglementation dans la mobilisation du potentiel du commerce numérique afin de stimuler le développement économique et l'inclusion. Cette publication met en lumière les contributions significatives de cinq chaires de l'OMC représentant le Bénin, le Cameroun, le Kenya, le Maroc et Maurice.

Lancé en marge de la Conférence annuelle du Programme des chaires de l'OMC organisée du 1er au 3 juillet 2026, le rapport souligne l'importance de mettre en place un environnement réglementaire cohérent pour favoriser la coopération et l'innovation et permettre aux pays de prospérer dans l'économie numérique. Il met aussi l'accent sur l'importance de veiller à ce que l'ensemble des parties prenantes puisse bénéficier de ces avancées, notamment les gouvernements et les secteurs privés.

Dans son allocution d'ouverture, la Directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a souligné que cette première publication conjointe du Secrétariat de l'OMC et de l'OIF contribue à renforcer la coopération entre ces deux organisations en vue d'accroître la participation des pays francophones au système commercial multilatéral. Elle a rappelé que l'OMC et l'OIF ont signé, en février 2023, un Mémorandum d'entente allant dans ce sens. La Directrice générale a souligné que : "ce rapport illustre comment une réglementation efficace et des réformes ciblées peuvent renforcer l'intégration commerciale et met particulièrement l'accent sur les risques liés à une fragmentation accrue du paysage numérique."

S'exprimant au nom de la Secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, le Représentant Permanent de l'OIF auprès de l'Organisation des Nations Unies à Genève Henri Monceau. a souligné que "Le commerce numérique est aujourd'hui l'un des principaux moteurs de la croissance mondiale. Il transforme les modes de production, les échanges, les chaînes de valeur et l'accès aux marchés." Il a également rajouté que ce rapport est "une invitation à mieux articuler les dimensions commerciale, technologique et réglementaire de la transformation numérique."

L'Ambassadeur du Cameroun et co-coordinateur du Groupe des Ambassadeurs Francophones, Salomon Eheth, a souligné que, pour tirer pleinement parti du commerce numérique, il est essentiel de renforcer les capacités techniques et de réduire le fossé numérique entre les pays en développement et les pays développés en améliorant les infrastructures digitales. Il a insisté sur l'importance de ces éléments pour garantir que tous les pays puissent bénéficier des opportunités offertes par le commerce numérique. À cet égard, il a rappelé que cette transformation reposera sur "le renforcement des capacités, l'investissement dans les infrastructures numériques et une coopération internationale fondée sur le partage des connaissances et des bonnes pratiques."

Le Rapport est disponible ici.