Macondas celebra el orgullo colombiano con un diseño inspirado en la Tricolor y en llevar a Colombia en el alma

Mi Sele, diseño inspirado en la Tricolor La Tricolor

Macondas presenta una propuesta que transforma los colores de la bandera colombiana en un símbolo de orgullo para quienes viven el país dentro y fuera.

Llevar la Tricolor no es únicamente vestir una camiseta; es recordar nuestras raíces, nuestra cultura y todo aquello que nos une como colombianos.” — Liliana Madrid

MEDELLíN, ANTIOQUIA, COLOMBIA, July 2, 2026 /EINPresswire.com/ -- En Colombia, la bandera representa mucho más que un emblema nacional. Es el color que une a millones de personas en los momentos de celebración, esperanza y orgullo. Inspirada en ese sentimiento, Macondas si nuevo diseño “MI SELE” que rinde homenaje a la Tricolor y a todos los colombianos que llevan a su país en el corazón, sin importar dónde se encuentren.

A través de una campaña audiovisual y de un contenido editorial que explora el significado cultural de la bandera, la marca invita a vivir el orgullo de ser colombiano desde una perspectiva auténtica: una identidad construida por la diversidad, la resiliencia y el amor por las raíces. La propuesta busca conectar con quienes sienten que Colombia no es únicamente un lugar de origen, sino una parte esencial de quiénes son.

El diseño incorpora los colores amarillo, azul y rojo como protagonistas de prendas diseñadas para acompañar a los colombianos durante eventos deportivos, reuniones familiares, celebraciones patrias y cualquier ocasión en la que quieran expresar su identidad.

"Llevar la Tricolor no es únicamente vestir una camiseta; es recordar nuestras raíces, nuestra cultura y todo aquello que nos une como colombianos."

El lanzamiento de “MI SELE” coincide con un momento en el que el sentimiento de pertenencia hacia Colombia cobra una relevancia especial entre comunidades de colombianos dentro y fuera del país. La campaña destaca cómo la identidad nacional trasciende las fronteras y permanece presente en quienes conservan vivas sus costumbres, su música, su gastronomía y sus tradiciones.

Desde hace años, los colores nacionales han acompañado algunos de los momentos más memorables del deporte colombiano y continúan siendo un símbolo capaz de reunir a personas de diferentes generaciones y regiones alrededor de un mismo sentimiento de orgullo.

Con esta iniciativa, Macondas reafirma su compromiso de crear productos inspirados en la identidad colombiana y en las historias que hacen del país una fuente permanente de inspiración. Más allá de la moda, la marca busca ofrecer prendas que representen emociones, recuerdos y el vínculo que millones de personas mantienen con Colombia.

El diseño “Mi SELE” ya se encuentra disponible a través de los canales digitales oficiales de Macondas.

Acerca de Macondas

Macondas es una marca colombiana inspirada en la cultura, las tradiciones y el orgullo nacional. Sus colecciones buscan contar historias a través del diseño, creando prendas que reflejan la identidad, la creatividad y el espíritu de Colombia para quienes desean llevar su país con orgullo.

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