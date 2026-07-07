Royal LePage du Quartier : le modèle idéal pour les équipes en croissance, illustré par l'arrivée de Jean-François Morin

L'équipe primée de 15 professionnels rejoint une plateforme conçue pour accélérer la croissance des équipes les plus ambitieuses du Québec.

Les grandes équipes ont besoin d'une plateforme capable de suivre leur ambition. C'est exactement ce que nous avons construit.” — Karim Dalati, Président, Royal LePage du Quartier

QUEBEC, CANADA, July 7, 2026 / EINPresswire.com / -- L'offre de Royal LePage du Quartier , un modèle idéal pour les grandes équipes en expansion à travers la province — illustré par l'arrivée de Jean-François Morin et ses 15 professionnels Royal LePage du Quartier, l'agence immobilière avec la croissance la plus rapide de son marché depuis onze années consécutives, annonce aujourd'hui l'arrivée de Jean-François Morin et de son équipe de 15 professionnels chevronnés, à compter du 1er juillet 2026. Cette arrivée illustre à quel point la plateforme de Royal LePage du Quartier — infrastructure, technologie et soutien à l'échelle — est particulièrement bien positionnée pour accueillir de grandes équipes établies qui cherchent à étendre leur présence à travers le Québec.Figure incontournable du marché immobilier de Lévis et de la grande région de Québec, Jean-François apporte avec lui plus de 15 ans de performance éprouvée, une expertise locale incomparable et une équipe primée — le tout au sein de l'une des plateformes immobilières les plus ambitieuses au Canada, conçue pour soutenir la croissance des équipes de grande envergure.Ce ralliement marque un tournant dans l'expansion de Royal LePage du Quartier — et confirme la capacité de l'agence à attirer et à intégrer de grandes équipes régionales, un signal fort de son attractivité grandissante auprès des meilleurs courtiers et des meilleures équipes du Québec.Avec des études en architecture au Cégep de Lévis-Lauzon et en marketing international, Jean-François Morin a passé plus d'une décennie à bâtir quelque chose de rare dans l'immobilier québécois : une équipe qui performe à un niveau d'élite sans jamais perdre de vue le service client. L'Équipe Jean-François Morin est lauréate du Prix du choix des consommateurs dans la catégorie Immobilier résidentiel à Lévis depuis 4 ans, et opère 7 jours sur 7 selon un modèle axé sur le client qui en a fait un nom reconnu dans la grande région de Québec.« Jean-François Morin est reconnu dans son marché pour son professionnalisme, sa rigueur et l'innovation qu'il apporte dans la pratique et dans les méthodes de travail qu'il a su bâtir au fils des années et auprès de sa clientèle. Son arrivée, avec son équipe, constitue un ajout important à notre réseau au Québec cette année. Nous sommes heureux de les accueillir dans la grande famille Royal LePage. »— Geneviève Lavoie, Directrice principale, Québec, Royal LePage« Quand une équipe du calibre de celle de Jean-François choisit Royal LePage du Quartier, ça valide onze ans à bâtir quelque chose de différent — une agence où le courtier passe toujours en premier, appuyé par la meilleure technologie et la meilleure infrastructure de l'industrie. On n'a pas construit cette plateforme pour être dans la moyenne. On l'a construite pour exactement ce type de talent. Et c'est exactement ce qu'on offre aux grandes équipes établies qui veulent étendre leur présence à travers la province : une infrastructure capable de suivre leur ambition. »— Karim Dalati, Président, Royal LePage du QuartierJean-François Morin a ajouté :« Rejoindre Royal LePage du Quartier est aujourd'hui l'étape finale pour notre orientation de carrière. L'agence donne à notre équipe accès à un réseau incomparable, à des outils de calibre mondial, une flexibilité et une vision axée sur le développement des affaires et à une marque en laquelle les clients ont confiance. J'ai hâte de continuer à servir la communauté de Lévis et de Québec avec la même passion et les mêmes résultats auxquels nos clients sont habitués — maintenant appuyés par la force de Royal LePage. »À propos de Royal LePage du QuartierRoyal LePage du Quartier est l'agence immobilière avec la croissance la plus rapide de son marché depuis onze années consécutives, et récipiendaire du Prix d'excellence AE Lepage. Faisant partie du réseau Royal LePage — la plus grande société immobilière du Canada — la firme a bâti son ascension sur une conviction non négociable : l'humain d'abord, propulsé par une technologie de premier ordre. Sa plateforme est spécifiquement conçue pour appuyer les grandes équipes en croissance, en leur offrant les outils, le soutien et l'infrastructure nécessaires pour étendre leur présence à travers la province et s'imposer au plus haut niveau.À propos de Jean-François MorinJean-François Morin est actif sur le marché immobilier québécois depuis 2011. Le marché de Lévis et de Québec sont les principaux secteurs que l'Équipe dessert. Son équipe se spécialise dans les transactions résidentielles, multilogements, commerciales et de terrains dans la grande région de Québec. L'Équipe Jean-François Morin est disponible 7 jours sur 7 et a forgé sa réputation sur la réactivité, l'excellence en mise en marché et des résultats constants pour ses clients.

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