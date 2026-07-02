Más de 1,000 personas celebran la familia en el 5K 'Cada Paso por la Familia' de la Fundación Proyecto PaMaRa
SAN JUAN, PUERTO RICO, July 2, 2026 /EINPresswire.com/ -- La Fundación Proyecto PaMaRa, creada por el artista Rauw Alejandro junto a su hermana y su mamá, celebró con gran éxito la edición 2026 del 5K “Cada Paso por la Familia”, reuniendo a más de 1,000 participantes en el Eco’s Sports Park bajo el lema “Raíces y Esperanza”, en una jornada que convirtió el deporte, la inclusión y el bienestar en una verdadera celebración comunitaria.
Desde tempranas horas de la mañana, corredores experimentados, caminantes, adultos mayores, niños y familias completas se dieron cita para recorrer el circuito a su propio ritmo, demostrando que el evento trasciende la competencia deportiva para convertirse en un espacio de encuentro, unión y solidaridad.
Uno de los momentos más inspiradores de la jornada fue la destacada participación de un atleta usuario de silla de ruedas, quien logró posicionarse entre los primeros en cruzar la meta, provocando una emotiva ovación de los presentes y reafirmando el mensaje de que la determinación y la inclusión no conocen límites.
Los resultados de la carrera pueden verse en el siguiente link
Más allá del recorrido de 5 kilómetros, el evento ofreció una experiencia integral para toda la familia. Los asistentes disfrutaron de estaciones psicoeducativas diseñadas especialmente para niños, una mini biblioteca con libros disponibles para fomentar la lectura, espacios dedicados al aprendizaje y al bienestar emocional, así como áreas con refrigerios saludables que promovieron estilos de vida balanceados.
Durante toda la mañana, miles de personas compartieron en un ambiente de alegría, convivencia y esperanza, fortaleciendo el propósito de la Fundación Proyecto PaMaRa de crear espacios que promuevan el desarrollo integral de niños, jóvenes y familias mediante el deporte, la educación, el arte,la espiritualidad, la psicoeducación, el medio ambiente y la vida en familia.
La edición 2026 del 5K, dedicada a los abuelos y adultos mayores, reafirmó el compromiso de la Fundación con la construcción de comunidades más saludables, inclusivas y solidarias, donde cada paso representa una oportunidad para fortalecer los lazos familiares y sembrar esperanza para las futuras generaciones.
“Más que un 5K, fue una oportunidad para honrar nuestras raíces y reconocer el legado de nuestros abuelos y adultos mayores”. Explicó Paola Ocasio y co-fundadora de PaMaRa.
Sobre Fundación Proyecto PaMaRa
Fundación sin fines de lucro creada por Rauw Alejandro, su madre María Nelly Ruiz Nieves y su hermana Paola María Ocasio Ruiz, que acompaña a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de las artes, los deportes, el medio ambiente, la espiritualidad y la psicoeducación. Con base en Puerto Rico y acciones en América Latina y EE. UU., PaMaRa continúa expandiendo su misión bajo el lema: “Creando Sueños, Inspirando Vidas, Acompañando Caminos.”
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Stephany Torres
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