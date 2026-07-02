Los programas de pases de los Parques Estatales de California alcanzaron logros importantes en la ultima semana para descargar el Pasaporte Historiador gratuito

California State Library Parks Pass GRATUITO

El presupuesto estatal para 2026-27, firmado por el Gobernador Newsom y en colaboración con la Legislatura, incluye una asignación permanente de 6.75 millones de dólares del Fondo General para convertir el California State Library Parks Pass en un programa definitivo. Esto significa que los usuarios con tarjeta de biblioteca pueden seguir solicitando en préstamo un pase en cualquier biblioteca pública para obtener acceso vehicular gratuito de uso diario a más de 200 parques estatales.

Hay 33,000 pases disponibles en bibliotecas públicas y tribales de toda California. Estos pases han ganado tanta popularidad que se han convertido en uno de los artículos más solicitados en todo el sistema de bibliotecas estatales; además, algunas bibliotecas ofrecen mochilas equipadas con herramientas para la exploración al aire libre, como binoculares, brújulas y guías de fauna silvestre.

“Este es un momento histórico para ampliar el acceso a los parques estatales de California,” afirmó Rachel Norton, directora ejecutiva de la California State Parks Foundation. “Al establecer financiación continua para el programa de pases de parques de la California State Library Parks Pass, el estado asume un compromiso para garantizar que el costo no sea un obstáculo para disfrutar de nuestros parques estatales. Esta inversión ayudará a conectar a generaciones de californianos con la naturaleza.”

Pasaporte Historiador GRATUITO

La respuesta a este pase gratuito, creado en honor a Juneteenth y al 250.º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, fue inmediata: durante los primeros días se registró un promedio de más de una descarga por segundo. El número de visitas por el público ha aumentado considerablemente en los parques participantes.

Gracias al apoyo de la California State Parks Foundation y la California State Railroad Museum Foundation, el Pasaporte Historiador (cuyo precio habitual es de 50 dólares) será válido durante el resto de 2026 en más de 30 parques históricos estatales de toda California, permitiendo a los visitantes sumergirse en la compleja y auténtica historia del estado. ¡Descargue su pase gratis antes del 6 de julio!

Golden Bear Pass GRATUITO

El nuevo y mejorado programa Golden Bear Pass —que permite a los residentes beneficiarios de programas de asistencia pública obtener acceso gratuito para vehículos (uso diurno) a más de 200 parques estatales— es un claro ejemplo de cómo el aumento de la eficiencia gubernamental bajo la administración Newsom está generando resultados reales para los californianos. Gracias a un proceso de solicitud simplificado que elimina la necesidad de trámites complejos, este programa ha experimentado un crecimiento exponencial: ha pasado de otorgar unos pocos miles de pases gratuitos al año a más de 146,000 pases Golden Bear en los últimos años.

Mirando hacia el futuro

Los parques estatales de California pronto ofrecerán aún más lugares para explorar.

El Gobernador Newsom anunció la iniciativa State Parks Forward en el Día de la Tierra. Este es un ambicioso proyecto para crear tres nuevos parques estatales y ampliar los ya existentes en más de 30,000 acres para finales de la década. Esta es la mayor expansión del Sistema de Parques Estatales en décadas y está facilitando un mayor acceso a los parques en el Valle Central.

El Sistema de Parques Estatales protege lo mejor del patrimonio natural y cultural de California: más de 340 millas de costa; los árboles más altos, voluminosos y antiguos del mundo; así como desiertos, lagos, ríos y playas. Hay más de 5,200 millas de senderos, 15,000 sitios para acampar, 145,000 acres destinados a actividades recreativas con vehículos todoterreno, además de sitios arqueológicos prehistóricos e históricos, pueblos fantasma, casas históricas y monumentos; todo ello esperándote.

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