En Medio de La Ola de Calor de Verano, La Gobernadora Hochul Recuerda a Los Neoyorquinos que Se Inscriban en El Programa Estatal de Energía Asequible para Obtener Descuentos en Sus Facturas de Servicios Públicos

En medio de la ola de calor de verano, la gobernadora Kathy Hochul recordó hoy a los neoyorquinos que se inscriban en el Programa Estatal de Energía Asequible (EAP) y en el Programa Mejorado de Energía Asequible (EEAP). El EAP y el EEAP ofrecen a los hogares con ingresos elegibles en todo el estado de Nueva York descuentos en sus facturas mensuales de electricidad o gas. En conjunto, el EAP y el EEAP ya proporcionan más de $500 millones en descuentos anuales a aproximadamente un millón de hogares en todo el estado, y el estado estima que otros 1.5 millones de hogares en Nueva York son elegibles para recibir un descuento, pero aún no se han inscrito.

“Con los costos disparándose debido a la irresponsable agenda de los republicanos en Washington, estoy totalmente enfocada en la asequibilidad aquí en Nueva York. Millones de neoyorquinos más son elegibles para recibir descuentos en sus facturas de servicios públicos del hogar; y si aún no está inscrito, ahora es el momento de visitar ny.gov/EAP y obtener más información”, dijo la gobernadora Hochul. “Esta importante iniciativa es solo una de las maneras en que mi administración continuará ayudando a los neoyorquinos a ahorrar dinero”.

¿Quiénes son elegibles?

Millones de neoyorquinos son elegibles para recibir un descuento a través del EAP o el EEAP. Todas las grandes compañías de electricidad y gas natural ofrecen el descuento del EAP a los clientes residenciales que reciben un beneficio del Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP) o de Asistencia Pública (PA, también conocida como Asistencia Temporal), independientemente del tipo de combustible o beneficio. Además, los clientes pueden inscribirse en el EAP tradicional de su compañía de servicios públicos demostrando su inscripción en otros programas de asistencia pública, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Medicaid, entre otros.

El verano pasado, la gobernadora Hochul y la Comisión de Servicios Públicos ampliaron el programa de descuentos a todos los neoyorquinos con ingresos inferiores a la mediana estatal o regional que, dependiendo de la compañía de servicios públicos, no reúnan los requisitos para el Programa de Asistencia Energética (PAE) tradicional. Estas mejoras se conocen como el Programa de Acceso Mejorado a la Energía (PAEE).

¿Cómo inscribirse?

Los clientes pueden inscribirse en cualquier momento del año. Si recibe beneficios del PAE o del Programa de Asistencia Energética (PAE), puede inscribirse automáticamente en el PAEE. Si cree que reúne los requisitos para el PAEE o el PAEE y desea inscribirse o verificar si su cuenta está inscrita, comuníquese con su compañía de servicios públicos. La compañía le proporcionará más información sobre los requisitos y responderá cualquier pregunta sobre el procedimiento de solicitud. Puede solicitarlo directamente a través de su compañía de servicios públicos; los enlaces a la solicitud y al proceso para cada compañía están disponibles aquí: ny.gov/EAP.

Rory M. Christian, presidente y director ejecutivo de la Comisión del Departamento de Servicios Públicos del Estado de Nueva York, dijo: “La asequibilidad es un factor fundamental en cada decisión e iniciativa de la Comisión, tanto dentro como fuera del proceso de revisión de tarifas, y es uno de los desafíos más importantes que la Comisión sigue abordando. Programas como el EAP, el EEAP y los programas de eficiencia energética y aislamiento térmico residencial son herramientas poderosas para aliviar las presiones financieras que afectan a tantos neoyorquinos, y pueden ser la razón por la que los clientes cuentan con los fondos necesarios para mantener el servicio eléctrico y estar seguros durante períodos de calor intenso como el de esta semana”.

¿Cuánto alivio puede esperar?

Los montos de los descuentos varían según la compañía de servicios públicos y el nivel de ingresos, ya que los costos de la energía varían considerablemente entre las distintas áreas de cobertura. Los descuentos pueden alcanzar hasta cientos de dólares anuales, dependiendo de sus ingresos. Para obtener información más específica y adaptada a su situación particular, comuníquese con su compañía de servicios públicos para conocer los montos de los beneficios mensuales. Visite ny.gov/EAP para obtener más información sobre el EAP y el EEAP.

Protecciones adicionales durante olas de calor

Para apoyar a los neoyorquinos durante olas de calor extremas, la gobernadora Hochul y la Comisión de Servicios Públicos aprobaron en marzo de 2026 una política estatal integral sobre la protección de los clientes afectados por el calor extremo para las principales empresas de electricidad y agua privadas, que complementa las protecciones ya existentes a través de la Ley de Prácticas Justas de Energía para el Hogar (HEFPA). Estas nuevas protecciones prohíben a las empresas de servicios públicos suspender el servicio a clientes residenciales, incluidos los de uso final residencial, por falta de pago durante olas de calor extremas. Los clientes que residen en zonas designadas como islas de calor recibirán protecciones adicionales durante estos eventos. Antes del verano, las empresas de servicios públicos desarrollaron criterios, en coordinación con el personal del Departamento de Servicios Públicos (DPS) y otras partes interesadas, para identificar las zonas de islas de calor en todo el estado de Nueva York.

Disponemos de una amplia gama de soluciones para la asequibilidad

Además de los descuentos en las facturas, los neoyorquinos también disponen de soluciones a largo plazo. La Comisión de Servicio Público supervisa miles de millones de dólares en fondos —administrados por las empresas de servicios públicos y la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York (NYSERDA)— destinados a la eficiencia energética y al acondicionamiento de viviendas para mejorar su aislamiento térmico (conocido como “weatherization”), como es el caso del programa EmPower+. Estos recursos ofrecen incentivos para implementar cambios estructurales que reducen el consumo total de energía y, por ende, disminuyen los costos energéticos de forma permanente. Este enfoque resulta especialmente beneficioso para los hogares de bajos ingresos, que soportan una carga económica desproporcionadamente alta debido a los costos de la energía. Obtenga más información sobre estas opciones y otros recursos diseñados para ayudar a los consumidores a mitigar los costos energéticos consultando aquí la hoja informativa de asistencia al consumidor.