Berlin wird Standort der neuen CO2-Industrie: Ucaneo eröffnet Deutschlands größte Direct Air Capture-Anlage

Ucaneo opens Germany's largest DAC plant (Credits: Leonhard Kupsch) Carla Glassl (Co-Founder & CTO) and Florian Tiller (Co-Founder & CEO) officially opening the plant. (Credits: Leon Laskowski) Speeches at Ucaneo's opening event with 200 guests attending

Erste industrielle Anlage mit einer Kapazität von 150t pro Jahr, entnimmt CO2 aus der Luft und ist eine der größten elektrochemischen DAC-Anlagen weltweit.

BERLIN, GERMANY, July 3, 2026 / EINPresswire.com / -- Über ein Jahrhundert lang basierte die Weltwirtschaft auf fossilem Kohlenstoff aus Öl, Gas und Kohle. Heute befindet sich dieses System im Wandel. Während der Bedarf an Kohlenstoff für Kraftstoffe, Chemikalien, Materialien, industrielle Prozesse und CO2-Entnahme weiter wächst, wollen Volkswirtschaften ihre Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen reduzieren, Lieferketten stärken und Klimaziele erreichen. Das Ergebnis ist eine neue Versorgungslücke: Kohlenstoff bleibt unverzichtbar, seine Herkunft muss sich jedoch grundlegend verändern. Um diese Lücke zu schließen, wird eine neue Generation von Kohlenstoffinfrastruktur benötigt. Ucaneo baut diese Infrastruktur, indem das Unternehmen CO2 aus der Atmosphäre zu einem nachhaltigen industriellen Rohstoff macht.Heute macht diese Vision einen entscheidenden Schritt nach vorn. Das Berliner Unternehmen Ucaneo hat in Berlin-Marzahn Deutschlands größte Direct-Air-Capture-Anlage (DAC) eröffnet. Die Anlage entfernt jährlich 150 Tonnen CO2 direkt aus der Umgebungsluft und produziert CO2 mit einer Reinheit von über 99,9 Prozent. Damit entsteht eine lokale Quelle nachhaltigen Kohlenstoffs für die dauerhafte Speicherung sowie für industrielle Anwendungen wie nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF), Chemikalien, Materialien und biobasierte Produktionsprozesse. Die Anlage zählt zu den größten elektrochemischen DAC-Anlagen weltweit und dient als Blaupause für die nächste Generation kommerzieller Kohlenstoffinfrastruktur von Ucaneo. Ein Teil des abgeschiedenen CO2 wird dauerhaft geologisch gespeichert. Damit entsteht Deutschlands erstes verifiziertes Projekt, das Direct Air Capture mit geologischer Speicherung verbindet. Ucaneo wird damit zum ersten Unternehmen in Deutschland und erst zum fünften Unternehmen weltweit, das atmosphärisches CO2 aus Direct Air Capture dauerhaft speichert - und zählt damit zu den internationalen Pionieren langlebiger CO2-Entnahme.Aufbau der Infrastruktur der KohlenstoffwirtschaftMit der Anlage in Berlin-Marzahn vollzieht Ucaneo den Schritt vom Pilotbetrieb zur industriellen Umsetzung. Gleichzeitig dient der Standort als Blaupause für zukünftige kommerzielle Anlagen. Eine Folgeanlage mit rund zehnfacher Kapazität befindet sich bereits in Entwicklung, der Baustart ist für 2027 vorgesehen. Damit geht Ucaneo den nächsten Schritt beim Aufbau einer neuen Kohlenstoffinfrastruktur in Deutschland und darüber hinaus.Vollelektrischer Prozess produziert CO2 in höchster ReinheitIm Gegensatz zu konventionellen DAC-Verfahren, die auf energieintensive thermische Regeneration angewiesen sind, arbeitet der elektrochemische Prozess von Ucaneo vollständig elektrisch und kann direkt mit erneuerbaren Energien gekoppelt werden. Die Technologie produziert CO2 mit einer Reinheit von über 99,9 Prozent und kann flexibel auf schwankende Stromerzeugung sowie Marktbedingungen reagieren. Das gewonnene CO2 kann entweder dauerhaft gespeichert werden und so zertifizierte CO2-Entnahme ermöglichen oder als nachhaltiger Kohlenstoffrohstoff für industrielle Anwendungen wie nachhaltige Treibstoffe (SAF) oder e-Methanol genutzt werden.Neue Industrieinfrastruktur für BerlinDie Anlage in Berlin-Marzahn ist mehr als ein technologischer Meilenstein. Der Standort wurde bewusst in Ost-Berlin aufgebaut – als Beitrag zur industriellen Zukunft Deutschlands.Parallel zur Industrieanlage eröffnet Ucaneo den „CO2 Store of the Future“ – einen deutschlandweit einzigartigen Erlebnis- und Ausstellungsort, der die entstehende Kohlenstoffwirtschaft greifbar macht. Besucherinnen und Besucher können erleben, wie aus CO2 aus der Luft ein Rohstoff für Kraftstoffe, Chemikalien, Materialien, Konsumgüter und dauerhafte CO2-Speicherung wird. Der CO2 Store of the Future richtet sich an Politik, Industrie, Investoren und Öffentlichkeit gleichermaßen. Gemeinsam mit der Industrieanlage zeigt er, wie nachhaltiger Kohlenstoff zu einer strategischenRessource zukünftiger Volkswirtschaften werden kann - und wie neue Kohlenstoffinfrastruktur industrielle Wettbewerbsfähigkeit stärkt, resiliente Lieferketten ermöglicht und die Re-Industrialisierung Europas unterstützt.„Die Herausforderung besteht nicht darin, Kohlenstoff abzuschaffen. Die Herausforderung besteht darin, neu zu definieren, woher Kohlenstoff künftig kommt. Während sich unsere Wirtschaft von fossilen Rohstoffen löst, muss eine völlig neue Kohlenstoffinfrastruktur aufgebautwerden. Mit dieser Anlage zeigen wir, dass industrielle CO2-Entnahme keine Zukunftsvision mehr ist - sie ist heute Realität in Berlin. Unser Ziel ist es, die Infrastruktur aufzubauen, die die Kohlenstoffwirtschaft der Zukunft ermöglicht“, Florian Tiller, Mitgründer und CEO von Ucaneo.„Unser elektrochemischer Prozess gewinnt CO2 direkt aus der Luft und arbeitet vollständig elektrisch. Durch den Verzicht auf thermische Regeneration und den modularen Anlagenaufbau schaffen wir einen skalierbaren Weg hin zu industrieller Kohlenstoffinfrastruktur“, Carla Glassl,Mitgründerin und CTO von Ucaneo.Eröffnung mit Gästen aus Politik und IndustrieRund 200 geladene Gäste aus Politik, Industrie und Klima-Innovation nahmen an der Eröffnung in Berlin-Marzahn teil. Die Eröffnungsreden hielten Elisabeth Kaiser, Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland, Nadja Zivkovic, Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf, sowie Andreas Kraus, Staatssekretär für Klimaschutz und Umwelt des Landes Berlin.In einer Keynote sowie zwei Paneldiskussionen diskutierten Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie, Finanzwelt und Klima-Innovation über die Entstehung einer neuen Kohlenstoffwirtschaft, die Rolle von Carbon Removal und die industrielle Skalierung nachhaltiger Kohlenstoffinfrastruktur. Zu den Sprecherinnen und Sprechern gehörten Vertreter von BCG, Klarna, SAP, CEEZER, Aramco Ventures, EY, VDMA Power Systems und Everllence.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.