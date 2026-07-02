Digicode stell Multi-Agenten-KI-System zur Automatisierung des Source-to-Contract-Zyklus in Unternehmen vor

BRATISLAVA, SLOVAKIA, July 2, 2026 /EINPresswire.com/ -- Digicode, ein weltweit führendes Unternehmen für maßgeschneiderte Softwareentwicklung und KI-Beratung, hat die Markteinführung seiner neuen, individuell angepassten Lösung zur Beschaffungsautomatisierung auf Basis von agentischer KI (Agentic AI) bekannt gegeben. Die speziell für Einkaufsteams und das Supply-Chain-Management in Unternehmen entwickelte Lösung implementiert autonome KI-Agenten direkt in die bestehende IT-Infrastruktur einer Organisation, um den gesamten Source-to-Contract-Zyklus (S2C) sicher zu automatisieren.

Die Markteinführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Einkaufsorganisationen unter zunehmendem Druck stehen, die Effizienz zu steigern, das Lieferantenrisikomanagement zu stärken und messbare Kosteneinsparungen zu erzielen, während gleichzeitig die operative Komplexität steigt. Laut der Praxisgruppe für Beschaffungsautomatisierung von Digicode verlassen sich viele Unternehmen nach wie vor auf fragmentierte Prozesse und manuelle Workflows. Dies verlangsamt die Entscheidungsfindung und schränkt die Transparenz im gesamten Sourcing- und Vertragsmanagement ein.

Im Gegensatz zu herkömmlichen, lizenzierten Source-to-Pay-Software-Suites, die Unternehmen oft an starre Plattformen binden oder monatelange Implementierungsphasen erfordern, ist die neue Lösung von Digicode vollständig ERP-agnostisch. Sie lässt sich nahtlos in Systeme und Datenquellen von Drittanbietern integrieren.

Das System wird von mehreren spezialisierten KI-Agenten angetrieben, die als vernetztes Team über alle kritischen Phasen des Einkaufs hinweg agieren:

Bedarfsanforderung & Sourcing (Intake & Sourcing): Erfasst Anforderungen automatisch und leitet standardisierte Anfragen mit geringem Auftragswert direkt an bevorzugte Lieferanten weiter. Dadurch lassen sich 15–20 % des ungesteuerten Maverick-Spendings (Tail Spend) zurückgewinnen.

Ausschreibung & Bewertung (RFx & Evaluation): Erstellt umfassende Ausschreibungsunterlagen (RFx) in wenigen Minuten statt in Stunden. Dabei werden historische Daten genutzt, um Vorlagen automatisch auszufüllen und optimale Bewertungskriterien vorzuschlagen.

Compliance & Vertragserstellung (Compliance & Drafting): Reduziert die Zeit für die Dokumentenerstellung um 70–80 %. Abweichungen vom Warengruppen-Playbook werden bereits bei der Generierung markiert, wodurch die Compliance-Prüfung von rund 85 % manueller Arbeit auf über 98 % agentengestützte Automatisierung angehoben wird.

Risiko- & Ausgabenüberwachung (Risk & Spend Monitoring): Führt ein Echtzeit-Monitoring von finanzorientierten, ESG-bezogenen und geopolitischen Lieferantenrisiken durch und deckt über 80 % der erheblichen Risiken auf, bevor sie sich auf den operativen Betrieb auswirken.

Das agentische Framework von Digicode verkürzt die traditionelle S2C-Pipeline von 60 bis 90 Tagen auf unter 30 Tage. Dies wird durch die parallele Ausführung von Prozessen und die automatisierte Freigabe von Workflows auf Basis vordefinierter Risikoschwellen ermöglicht.

„Das Top-Management im Einkauf hat die Grenzen von Altsystemen und oberflächlichen KI-Chatbots, die lediglich Texte zusammenfassen können, längst hinter sich gelassen“, erklärt Alex Karichesky, CEO von Digicode Europe. „Mit diesem Release liefern wir echte operative Umsetzungskompetenz. Unser Multi-Agenten-System fungiert als private, autonome Erweiterung des Einkaufsteams und deckt alles von der Bedarfsanforderung bis zur finalen Vertragskonformität ab – sicher hinter der Firewall des Unternehmens. Da das System vollkommen unabhängig von der bestehenden ERP-Landschaft bleibt, bieten wir CPOs eine massive Verkürzung der Zykluszeiten und eine drastische Reduzierung von Umsatzverlusten (Spend Leakage), ohne die sonst üblichen 12 Monate Implementierungszeit.“

Die neue Architektur von Digicode ist strikt DSGVO-konform konzipiert und läuft vollständig in der sicheren Cloud- oder On-Premises-Umgebung des Unternehmens. Um Organisationen einen risikofreien Modernisierungspfad zu bieten, bietet Digicode ein strukturiertes, 30- bis 90-tägiges Proof-of-Value-Pilotprogramm an. Damit kann ein einzelner, hochkomplexer Workflow – wie die Erstellung von RFx oder das kontinuierliche Onboarding von Lieferantenrisiken – automatisiert werden, bevor die Skalierung auf die gesamte Multi-Agenten-Suite erfolgt.

Weitere Informationen darüber, wie Digicode die Zukunft autonomer Unternehmensprozesse gestaltet, finden Sie unter: https://www.mydigicode.com/de/ai-powered-procurement/

Über Digicode:

Digicode ist ein globales Technologieberatungs- und Softwareentwicklungsunternehmen, das KI-gestützte digitale Lösungen für Fortune-500-Unternehmen, Scale-ups und wachstumsstarke Innovatoren bereitstellt. Mit dem Fokus auf modulare Architekturen, fortschrittliche Automatisierung und performanceorientierte Plattformen unterstützt Digicode Betreiber und Lieferanten dabei, die Beschränkungen von Legacy-Systemen zu überwinden. Ziel ist es, das Wachstum zu beschleunigen, die User Experience zu optimieren und Technologie-Ökosysteme aufzubauen, über die Unternehmen die vollständige Kontrolle behalten.

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