El Proyecto De Ley Del Senador Dave Cortese Para Prevenir Colisiones Entre Vehículos Y Fauna Silvestre Avanza…

SACRAMENTO, CA — El Senador Estatal de California Dave Cortese (Demócrata por San José), Presidente del Comité de Transporte del Senado, anunció hoy que su Proyecto de Ley del Senado 1250 (SB 1250) —una iniciativa legislativa destinada a reducir las colisiones entre vehículos y animales silvestres y a mejorar la seguridad en las carreteras de California— ha sido aprobado por el Comité de Agua, Parques y Vida Silvestre de la Asamblea Estatal de California, lo que permite que la medida avance a la siguiente etapa del proceso legislativo.

El proyecto de ley SB 1250 fortalece la planificación del transporte en California al exigir que la infraestructura de conectividad para la fauna silvestre —incluidos los pasos para animales, pasos inferiores, cercas y otras mejoras de seguridad— se integre plenamente en el proceso estatal de gestión de activos de carreteras. Asimismo, la iniciativa mejora la coordinación entre Caltrans y el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California para identificar y priorizar proyectos que protejan tanto a los automovilistas como a la fauna silvestre.

«Cada año, miles de colisiones entre vehículos y animales silvestres ponen vidas en peligro, causan daños materiales por valor de millones de dólares y amenazan la increíble biodiversidad de California», afirmó el Senador Cortese. «La ley SB 1250 reconoce que proteger la vida silvestre y proteger a los automovilistas van de la mano. Mediante una planificación más inteligente y una inversión estratégica, podemos hacer que nuestras carreteras sean más seguras y, al mismo tiempo, preservar los paisajes naturales que hacen única a California».

Los investigadores estiman que cada año se producen más de 7,000 colisiones entre vehículos y fauna silvestre en California, lo que provoca lesiones, víctimas mortales, importantes costos económicos y una fragmentación del hábitat que amenaza a las poblaciones de vida silvestre. Incorporar la conectividad de la fauna silvestre en la planificación del transporte a largo plazo ayudará a California a priorizar proyectos que mejoren la seguridad pública y, al mismo tiempo, restauren corredores migratorios fundamentales.

El proyecto de ley SB 1250 pasa ahora a la Comisión de Asignaciones de la Asamblea para su posterior consideración.

El Senador Dave Cortese representa al Distrito 15° Senatorial, que abarca San José y gran parte del Condado de Santa Clara, en el corazón de Silicon Valley. Visite el Portal web del Senador Cortese: https://sd15.senate.ca.gov

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