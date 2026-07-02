La Gobernadora Hochul Anuncia Que Ya Se Han Entregado 189 Millones De Dólares en Ayuda Alimentaria a Casi 1,6 Millones De Niños en Todo El Estado De Nueva York Este Verano

La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que casi 1,6 millones de niños de familias de bajos ingresos ya han recibido ayuda alimentaria de verano por un total de 189 millones de dólares, como parte del programa de Transferencia Electrónica de Beneficios de Verano (Summer EBT). El programa otorga 120 dólares por niño a las familias elegibles para ayudar a pagar los alimentos durante el verano, periodo en el que los estudiantes dejan de tener acceso a las comidas escolares gratuitas.

"Garantizar que cada joven reciba la alimentación necesaria para prosperar es fundamental en mi lucha por invertir en el futuro de nuestros niños y hacer que la vida sea más asequible para los neoyorquinos", dijo la Gobernadora Hochul. "En un momento en que programas de nutrición vitales como SNAP enfrentan constantes ataques en Washington, Summer EBT devuelve dinero a los bolsillos de las familias trabajadoras de Nueva York, ayudándolas a comprar alimentos saludables durante los meses de verano, cuando las escuelas están cerradas y muchos niños pierden el acceso a las comidas escolares gratuitas".

La emisión de los beneficios de Summer EBT comenzó a mediados de junio y continuará enviándose a las familias durante el verano y hasta finales de año. Al finalizar el proceso, se prevé haber entregado un total de 240 millones de dólares en ayuda alimentaria a unos 2 millones de niños en edad escolar.

La mayoría de los niños elegibles reciben los beneficios automáticamente; sin embargo, algunas familias podrían necesitar presentar una solicitud. Se invita a los neoyorquinos a informarse sobre los requisitos de elegibilidad y a solicitar el beneficio, si fuera necesario, antes de la fecha límite del 8 de septiembre.

Mientras los republicanos de Washington han intentado debilitar los programas diseñados para ayudar a quienes más lo necesitan, la gobernadora Hochul se ha mantenido centrada en luchar para que la vida sea más asequible para las familias de Nueva York. La gobernadora Hochul ha puesto todo su empeño en proteger los recursos económicos de los que dependen los neoyorquinos y en garantizar que puedan acceder a los medios necesarios para mejorar su situación y la de sus familias.

La gobernadora Hochul consiguió 51 millones de dólares para el Programa de Prevención del Hambre y Asistencia Nutricional (HPNAP, por sus siglas en inglés), 15 millones para ampliar el HPNAP a los bancos de alimentos y despensas regionales, y 55 millones para el programa Nourish NY en el presupuesto estatal del Año Fiscal 2027. Estas cifras se suman a los 65 millones anunciados en octubre para asistencia alimentaria de emergencia, destinados a reforzar la red de bancos de alimentos y despensas asociadas que son vitales para Nueva York. Asimismo, la gobernadora Hochul aseguró 395 millones de dólares para reembolsar el costo de las comidas escolares servidas en el Año Fiscal 2027; esto representa un aumento anual de 55 millones y da continuidad a la implementación del programa de Comidas Escolares Gratuitas Universales (UFSM), establecido en el presupuesto del Año Fiscal 2026. Además, gracias alcompromiso de financiación de la gobernadora, Nueva York se convierte en uno de los pocos estados que están adoptando la tecnología de tarjetas EBT con chip para proteger a los beneficiarios del programa SNAP contra el fraude de clonación de tarjetas.

Administrado por la Oficina Estatal de Asistencia Temporal y Asistencia por Discapacidad (OTDA), el programa Summer EBT cuenta con financiación federal y tiene como objetivo reducir el hambre y la inseguridad alimentaria entre los niños que no pueden acceder a comidas escolares gratuitas o a precio reducido durante los meses de verano, cuando no hay clases. Las familias elegibles con niños en edad escolar recibirán un pago único de 120 dólares por niño como parte del programa de este verano.

Diversos estudios han demostrado que proporcionar a las familias beneficios alimentarios durante el verano reduce el hambre infantil y fomenta una mejor nutrición. Un proyecto piloto evaluado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) reveló que el programa Summer EBT redujo en un tercio el número de niños que sufrían una inseguridad alimentaria muy grave.

Barbara C. Guinn, comisionada de la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del Estado de Nueva York, dijo: "El programa Summer EBT se ha convertido en una herramienta esencial en nuestra lucha contra la inseguridad alimentaria entre los niños más vulnerables de Nueva York. Al brindar un apoyo nutricional vital a los niños de familias de bajos ingresos durante el verano —cuando no se dispone de desayunos ni almuerzos escolares gratuitos, el programa ayuda a garantizar que reciban los alimentos saludables que necesitan para desarrollarse plenamente durante la temporada estival y comenzar el año escolar en otoño listos para aprender. Agradecemos a la gobernadora Hochul por priorizar los programas que reducen el hambre y la inseguridad alimentaria, así como por su firme apoyo a los niños y las familias de Nueva York".

Los niños elegibles reciben beneficios de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (EBT) de verano en una tarjeta EBT que sus familias pueden usar de la misma manera que los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Los beneficios de alimentos del EBT de verano se pueden usar para comprar alimentos como frutas, verduras, carne, granos integrales y lácteos en tiendas de alimentos minoristas autorizadas , mercados de agricultores y cualquier otro lugar donde se acepte SNAP.

Todos los hogares elegibles reciben una carta antes de recibir sus beneficios. Los hogares elegibles que usaron su tarjeta EBT de verano en 2025 recibirán sus beneficios en la misma tarjeta que el año pasado. Los niños que se inscriban al programa en 2026 o que no hayan gastado sus beneficios de 2025 recibirán una tarjeta nueva. Para obtener información sobre tarjetas de reemplazo, visite el sitio web del EBT de verano.

Para ser elegible, un niño debe asistir a una escuela que participe en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y cumplir con los requisitos de ingresos para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido.

La mayoría de los niños elegibles, incluidos los beneficiarios de SNAP, Asistencia Pública o Medicaid, recibirán automáticamente el EBT de verano y no necesitan solicitarlo.

Otras familias elegibles podrían necesitar solicitar los beneficios para sus hijos.

Los beneficios están disponibles en las tarjetas de beneficios alimentarios EBT de verano durante 122 días a partir de la fecha de emisión. Transcurrido este plazo, los beneficios no utilizados se eliminan de la tarjeta. Los beneficiarios deben usar sus beneficios poco después de recibirlos.

Además de enviar cartas de elegibilidad a los hogares antes de la emisión de los beneficios, recordatorios por mensaje de texto para su uso y otras actualizaciones importantes sobre el programa EBT de verano, la OTDA colabora con distritos escolares, defensores de apoyo nutricional y otros socios comunitarios en todo el estado para aumentar el conocimiento público sobre el programa EBT de verano. La OTDA también trabaja con la Oficina Estatal de Experiencia del Cliente y otras agencias estatales en actividades de divulgación interinstitucionales, incluyendo promociones en el sitio web ny.gov y en las áreas de descanso de la Autoridad de Autopistas, los centros de empleo del Departamento de Trabajo y las oficinas estatales del Departamento de Vehículos Motorizados, para llegar a las familias donde se encuentran y aumentar el conocimiento público sobre este importante beneficio para las familias de Nueva York. Encontrará diversos materiales informativos en: https://otda.ny.gov/programs/summer-ebt/school-provider-information/

Para obtener más información sobre los beneficios y los requisitos del programa EBT de verano, o para solicitarlo, visite ny.gov/SummerEBT. Las solicitudes para los beneficios del verano de 2026 deben presentarse antes del 8 de septiembre de 2026.

El senador Charles Schumer dijo: “Ningún niño debería pasar hambre, por eso siempre he luchado para asegurar la financiación federal del programa EBT de verano. Agradezco que la gobernadora Hochul ya haya entregado 189 millones de dólares a casi 1.6 millones de niños en todo el estado de Nueva York este verano. Con tantos neoyorquinos luchando para llegar a fin de mes este verano, la financiación federal para los niños que padecen hambre es más crucial que nunca. Y a medida que entran en vigor los drásticos recortes de los republicanos a la asistencia nutricional federal, es más importante que nunca que utilicemos todos los recursos a nuestro alcance para ayudar a alimentar a los niños de todo el estado”.

La senadora Kirsten Gillibrand dijo: “Mientras Trump y los republicanos recortan la asistencia alimentaria de la que dependen los neoyorquinos, me enorgullece apoyar a la gobernadora Hochul para garantizar que nuestros niños estén bien alimentados y para apoyar a Nueva York. Aplaudo a la gobernadora Hochul por sus enormes esfuerzos para proporcionar comidas escolares gratuitas universales durante el año escolar, y ahora que las clases terminan en verano, esta financiación crucial del programa EBT de verano seguirá proporcionando asistencia alimentaria federal a los estudiantes y familias que cumplan los requisitos. Me enorgullece haber luchado para que este programa federal sea permanente y para garantizar que los jóvenes neoyorquinos puedan seguir teniendo acceso a alimentos durante los meses de verano”.

El representante Joe Morelle dijo: “Cuando terminan las clases en verano, ningún niño debería tener que preocuparse por su próxima comida. Agradezco a la gobernadora Hochul su compromiso constante para hacer la vida más asequible para las familias neoyorquinas y garantizar que los niños tengan acceso a las comidas saludables que necesitan para aprender, crecer y prosperar”.

La representante Grace Meng dijo: “Los beneficios de EBT de verano son esenciales para las familias que dependen de los programas de comidas escolares para asegurar que sus hijos puedan desayunar y almorzar. Felicito a la gobernadora Hochul por tomar medidas para combatir el hambre en todo el estado y por ayudar a cubrir la brecha nutricional que se produce cuando las escuelas están cerradas. Mientras los republicanos en Washington están dejando a cientos de miles de neoyorquinos sin asistencia alimentaria y recortando impuestos para los multimillonarios, los demócratas no permitiremos que nuestros niños pasen hambre. En el Congreso, sigo luchando para recuperar fondos para Queens y fortalecer los programas federales de asistencia alimentaria como SNAP, que son vitales para las familias. Ya sea mi Ley bipartidista de Comidas Calientes o la Ley para Acabar con los Beneficios Robados de SNAP, no dejaré de trabajar hasta que cada hogar de Nueva York pueda tener comida en la mesa en cada comida”.

El representante George Latimer dijo: "En algunos estados, los niños que están de vacaciones de verano no tienen garantizadas tres comidas diarias. Sin embargo, en Nueva York, casi 1,6 millones de niños ya han recibido asistencia alimentaria gracias a la gobernadora Hochul y al estado de Nueva York este verano. Me enorgullece apoyar el programa fundamental Summer EBT (Transferencia Electrónica de Beneficios de Verano) y haber copatrocinado la Ley de Comidas de Verano para Niños, la cual integraría el programa Summer EBT con el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Estoy orgulloso de mi estado y creo que todos los niños de nuestro país deberían disfrutar del verano sin preocuparse por de dónde vendrá su próxima comida".

El representante Tim Kennedy dijo: "Una vez más, Nueva York toma la iniciativa donde Washington ha fallado, asegurándose de que casi 1,6 millones de niños no pasen hambre durante las vacaciones escolares y de que las familias no tengan que cargar solas con el aumento de los costos de los alimentos. Mientras Nueva York invierte en la salud, la nutrición y el futuro de nuestros niños, los republicanos en Washington defienden una agenda inmoral que ha provocado los mayores recortes en asistencia nutricional en la historia de Estados Unidos, todo ello para financiar exenciones fiscales para multimillonarios. Me enorgullece apoyar la Agenda de Asequibilidad de la gobernadora Hochul, mientras el 'Empire State' continúa dando ejemplo".

La senadora estatal Roxanne J. Persaud dijo: "El programa Summer EBT (Transferencia Electrónica de Beneficios de Verano) de 2026, administrado por la OTDA, otorga a las familias elegibles 120 dólares por niño para comprar alimentos durante el verano, mientras las escuelas están cerradas. Estos fondos garantizarán que casi 2 millones de niños pertenecientes a familias de bajos ingresos en todo el estado de Nueva York no pasen hambre. Felicito a la gobernadora Hochul por asignar 240 millones de dólares para que nuestros niños puedan disfrutar del verano sin el temor de pasar hambre. Animo a todos los padres a utilizar estos fondos, porque ningún niño debería pasar hambre en Nueva York".

La asambleísta Maritza Dávila dijo: "Elogio a la gobernadora Kathy Hochul por su continuo compromiso de garantizar que ningún niño pase hambre durante los meses de verano a través del programa Summer EBT, el cual ya está ayudando a casi 1,6 millones de niños a acceder a alimentos saludables. En este momento, demasiadas familias enfrentan dificultades debido al aumento de los costos de todo en sus vidas: desde la vivienda y la atención médica hasta, especialmente, los alimentos. Esta ayuda fundamental permite a los padres poner comida en la mesa. Como presidenta del Comité de Servicios Sociales de la Asamblea, me enorgullece apoyar el programa Summer EBT".

Rachel Sabella, directora de No Kid Hungry New York, dijo: "Summer EBT es una de las herramientas más eficaces que tenemos para combatir el hambre infantil durante los meses de verano, cuando muchos niños pierden el acceso a las comidas escolares de las que dependen. A medida que los costos de los alimentos siguen aumentando y los recortes federales propuestos amenazan a SNAP y a otros programas de nutrición, Summer EBT cobra más importancia que nunca. Además de ayudar a las familias elegibles a poner alimentos saludables en la mesa, estos beneficios fortalecen las economías locales al permitir que los beneficiarios los gasten en tiendas de comestibles del vecindario, mercados de agricultores y otros negocios locales. Agradecemos a la gobernadora Hochul por su continuo liderazgo para garantizar que las familias de Nueva York puedan acceder a estos beneficios vitales, ayudando a los niños a mantenerse sanos, activos y listos para aprender, al tiempo que se apoya a las comunidades de todo el estado".

Grace Bonilla, directora ejecutiva de United Way of New York City, dijo: "Para muchas familias trabajadoras, el verano conlleva facturas de comestibles más elevadas en un momento en que los presupuestos familiares ya están muy ajustados. Summer EBT ayuda a aliviar esa carga al garantizar que los niños puedan seguir accediendo a alimentos saludables cuando no hay clases. Agradecemos a la gobernadora Hochul por invertir en los niños y las familias de Nueva York. Reducir las barreras para acceder a los alimentos ayuda a los niños a aprender, crecer y prosperar, y evita que los padres tengan que tomar una decisión imposible más".

Richard R. Buery, Jr., director ejecutivo de Robin Hood, dijo: "Para las familias de bajos ingresos en Nueva York, el verano puede suponer verdaderas dificultades. Es una época en la que desaparecen las comidas escolares y los presupuestos se ven muy presionados. El programa Summer EBT de la gobernadora Hochul es una respuesta significativa a ese desafío, ya que proporciona recursos económicos reales a casi dos millones de niños que los necesitan. Aplaudimos este compromiso con los niños y las familias de Nueva York".

Joel Berg, director ejecutivo de Hunger Free America,dijo: "Los niños que pasan hambre son los únicos que temen las vacaciones escolares de verano en lugar de disfrutarlas, ya que la gran mayoría de los niños del estado de Nueva York que reciben comidas escolares durante el año lectivo no obtienen alimentos financiados por el gobierno en los centros de distribución de comidas de verano cuando las escuelas están cerradas. Por eso, el programa Summer EBT, financiado por el gobierno federal, es fundamental para cerrar esta brecha. Elogiamos a la gobernadora Hochul por destacar este programa vital".

Andrés Vives, director ejecutivo de Hunger Solutions New York, dijo: "El programa Summer EBT proporciona recursos alimentarios vitales a las familias con niños elegibles durante los meses de verano, cuando muchos menores pierden el acceso a las comidas escolares gratuitas. A medida que los precios de los alimentos siguen aumentando, estos recursos adicionales marcarán una diferencia tangible en el presupuesto de las familias. Summer EBT ayuda a los niños a obtener los alimentos que necesitan para mantenerse sanos y estar listos para aprender cuando regresen a la escuela en otoño. Elogiamos a la gobernadora Hochul, a los legisladores estatales y a la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del Estado de Nueva York por su compromiso con este programa fundamental".

Julia McCarthy, funcionaria sénior de programas de la New York Health Foundation, dijo: "El verano debería ser una época feliz del año para los niños. Sin embargo, es difícil ser feliz cuando se tiene hambre, y los recientes recortes en el programa SNAP harán que este verano sea aún más difícil para las familias. La New York Health Foundation se enorgullece de que nuestro estado ofrezca Summer EBT para ayudar a los niños a acceder a alimentos saludables, así como de haber apoyado el desarrollo de una plataforma que ayuda a las familias a verificar si pueden optar a este beneficio".

Kate Breslin, presidenta y directora ejecutiva del Schuyler Center for Analysis and Advocacy, dijo: "Cuando termina el año escolar, también finaliza el acceso a las comidas escolares gratuitas de las que dependen millones de niños. Summer EBT ayuda a cubrir esa carencia al entregar 120 dólares por niño a las familias elegibles. Se espera que Summer EBT llegue a casi 2 millones de niños en edad escolar en todo Nueva York. Esto es especialmente importante en un momento en que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York informa de 'un aumento notable en la inseguridad alimentaria, particularmente entre los hogares con niños pequeños'. Todos los niños deberían poder alimentarse bien, independientemente de la estación del año".