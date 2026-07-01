El Gobernador Newsom y la Tesorera Estatal Fiona Ma anuncian colaboración con Early Wealth Partnership para facilitar el acceso de las familias a recursos financieros para sus hijos

“Esta nueva herramienta facilitará que los californianos accedan a los diversos programas de ahorro e inversión disponibles a través de la Oficina de la Tesorera Estatal, los cuales actualmente benefician a más de 1.5 millones de personas y administran aproximadamente $21.3 mil millones en activos e inversiones,” dijo la Tesorera del Estado Fiona Ma. “Reunir en un solo lugar la tecnología y las herramientas necesarias para conectar a las familias con estos programas representa un gran avance, mientras California continúa liderando al país en la construcción de seguridad financiera para las personas en todas las etapas de la vida.”

“Las cuentas de ahorro e inversión para la niñez no solo ofrecen apoyo financiero en momentos clave de la vida de un joven, sino que también transforman la manera en que los niños y sus familias imaginan su futuro,” dijo la Directora Ejecutiva de Early Wealth Partnership Amanda Feinstein. “Cuando una familia descubre que ya existen recursos apartados para su hijo, puede surgir un renovado sentido de esperanza, motivación y posibilidades. El Navegador de Cuentas de Inversión Temprana hará que ese descubrimiento sea mucho más sencillo, ayudando a las familias a identificar y reclamar todos los recursos disponibles para sus hijos.”

“En todo el país existe un movimiento sin precedentes para apoyar las cuentas de inversión para la niñez. Los principales filántropos y empleadores ya han comprometido miles de millones de dólares para apoyar a los niños en Estados Unidos,” dijo Matt Lira el Director Ejecutivo de Invest América. “No importa por dónde comienzan las familias, el objetivo es el mismo: construir un mejor futuro para la próxima generación. Desde CalKids hasta las cuentas federales de la Sección 530A Trump Account, este navegador ayudará a que las familias aprovechen todas las oportunidades creadas para sus hijos. Esperamos que esta colaboración entre los sectores público y privado sirva de modelo para otros estados.”

Acerca de Early Wealth Partnership, CalKids y las cuentas de la Sección 530A

Early Wealth Partnership es una alianza entre los sectores públicos y privados dedicada a garantizar que los niños de ingresos bajos y moderados de California puedan beneficiarse plenamente de todas las cuentas de ahorro e inversión para las que sean elegibles. La organización coordina la implementación del Plan del Sistema de Cuentas de Patrimonio Temprano de California y aprovecha recursos filantrópicos y corporativos para crear un sistema accesible para las familias de oportunidades y recursos financieros que ayudan a fortalecer el futuro económico de los niños. Early Wealth Partnership es un proyecto patrocinado fiscalmente por Community Initiative y cuenta con el apoyo de subvenciones de The BlackRock Foundation, The Annie E. Casey Foundation, Walter & Elise Haas Fund, y el Hellman Foundation.

CalKids, administrado por la Junta de Inversión ScholarShare y presidido por la Tesorera Estatal Ma, es un programa estatal automático de becas diseñado para ampliar el acceso a la universidad y a la capacitación profesional. Los estudiantes elegibles de escuelas públicas de California reciben automáticamente hasta $1,500 en becas CalKids. Para utilizar estos fondos en gastos educativos aprobados, las familias deben reclamar su cuenta antes de que el estudiante cumpla 26 años. Pueden verificar si califican y reclamar su beca en CalKIDS.org.

Las cuentas federales de la Sección 530A Trump Accounts son cuentas de inversión para menores con ventajas fiscales, creadas por ley federal y respaldadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Todos los menores de 18 años con un número de Seguro Social son elegibles. Familiares, amigos, empleadores, gobiernos y organizaciones filantrópicas pueden realizar aportaciones adicionales para ayudar a construir una base financiera desde los primeros años de vida. Los recién nacidos que cumplan con los requisitos pueden recibir una aportación inicial de $1,000 del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y ya se han comprometido miles de millones de dólares para realizar aportaciones a las cuentas de niños mayores. Para obtener más información, las familias pueden visitar InvestAmerica.org o reclamar su cuenta en TrumpAccounts.gov.

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