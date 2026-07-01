California publica CalEnviroScreen 5.0 para identificar y priorizar a las comunidades afectadas por la contaminación, y anuncia la designación preliminar de comunidades desfavorecidas.

CalEnviroScreen y sus usos

Publicado por primera vez en 2013, CalEnviroScreen proporciona un panorama estatal de las cargas acumulativas de contaminación utilizando 23 indicadores medioambientales, de salud y socioeconómicos en más de 9,000 tramos censales de California. CalEnviroScreen ha contribuido a destinar $9,200 millones de los $12,800 millones del estado en Inversiones Climáticas de California a proyectos que benefician a comunidades desfavorecidas y poblaciones prioritarias, incluidos hogares y comunidades de bajos ingresos.

Las entidades estatales, los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias también han utilizado la herramienta para impulsar cambios, desde la aplicación focalizada de las leyes medioambientales en comunidades sobrecargadas hasta las normas de los distritos de aire regionales que fortalecen las protecciones de salud y las campañas comunitarias que aseguran importantes inversiones en vecindarios afectados por la contaminación.

CalEPA publica la designación preliminar de comunidades desfavorecidas

CalEPA también está publicando la Designación Preliminar de Comunidades Desfavorecidas (DAC, por sus siglas en inglés) 2026 actualizada utilizando la versión recién publicada de CalEnviroScreen. Además de designar los tramos censales más afectadas (aquellas con el 25% más alto de puntajes de CalEnviroScreen), CalEPA también propone mantener el estatus de DAC para las áreas identificadas como DACs usando CalEnviroScreen 4.0 en la designación de 2022, así como designar las tierras tribales (donde datos de CalEnviroScreen pueden ser limitados).

CalEPA utiliza CalEnviroScreen para cumplir con los requisitos de SB 535 (De León, Capítulo 830, Estatutos de 2012) y AB 1550 (Gomez, Capítulo 369, Estatutos de 2016), que requieren que CalEPA designe DACs basándose en ciertos criterios y un mínimo del 35% de las Inversiones Climáticas de California para beneficiar a DACs y otras poblaciones prioritarias.

CalEPA invita a comentarios públicos y participación sobre la Designación Preliminar de DAC a través de dos talleres públicos virtuales y un taller tribal, o mediante comentarios por escrito. La información sobre los talleres públicos está disponible en el sitio web de CalEPA.

Para enviar comentarios públicos sobre la Designación Preliminar de DAC, envíe sus comentarios por escrito a DACinquiries@calepa.ca.gov antes de las 5:00 p.m. del 31 de julio de 2026. Una vez concluidos el período de comentarios públicos y los talleres, CalEPA atenderá los aportes del público y los utilizará para actualizar la Designación Preliminar hasta convertirla en la Designación Final de DAC 2026.

NOTA: Los expertos en CalEnviroScreen de OEHHA están disponibles para orientar a los periodistas en los mapas y datos de CalEnviroScreen 5.0 a solicitud.

Acerca de la OEHHA

La Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental (OEHHA por sus siglas en inglés) es la principal agencia estatal para la evaluación de riesgos para la salud derivados de contaminantes medioambientales.

La misión de la OEHHA es proteger y mejorar la salud de los californianos y el ambiente de nuestro estado mediante evaluaciones científicas que informen, apoyen y guíen las acciones reguladoras y otras acciones.

Como asesor científico de CalEPA, OEHHA trabaja dentro de CalEPA y en todo el gobierno estatal, con otras agencias estatales y federales, empresas, organizaciones comunitarias y tribus Nativas Americanas de todo California para desarrollar ciencia aplicable que proteja la salud pública.

Además de evaluar los riesgos para la salud ocasionados por sustancias químicas, OEHHA desarrolla herramientas de datos que apoyan la salud medioambiental, realiza actividades de divulgación y educación sobre pesticidas y otras sustancias químicas, monitorea la exposición a sustancias químicas dañinas a través de Biomonitoring California, y brinda asistencia en respuesta a emergencias mediante consultas de expertos en materia de exposición a sustancias químicas.

Más información sobre OEHHA está disponible en el sitio web oficial.

Acerca de CalEPA

Nuestra misión es restaurar, proteger y mejorar el medioambiente para garantizar la salud pública, la calidad medioambiental y la vitalidad económica.

Cumplimos nuestra misión desarrollando, implementando y aplicando leyes medioambientales que regulan la calidad del aire, el agua y el suelo, el uso de pesticidas y el reciclaje y la reducción de residuos. Nuestros departamentos están a la vanguardia de la ciencia medioambiental, utilizando las investigaciones más recientes para dar forma a las leyes medioambientales del estado.

Más información sobre CalEPA está disponible en el sitio web oficial.

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