La Gobernadora Hochul Informa a los Neoyorquinos Sobre el Calor Extremo e Insta a la Precaución para Disfrutar Con Seguridad de las Actividades Del 4 de Julio

La gobernadora Hochul informó hoy a los neoyorquinos sobre el calor extremo que se prevé afecte al estado durante el festivo del 4 de julio e instó a mantener la precaución, ya que el calor prolongado aumentará significativamente el riesgo de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas. Hoy y el jueves podrían registrarse los días más calurosos del año, con una sensación térmica que alcanzará los 100 grados en todo el estado y hasta 110 grados en algunas zonas. También existe riesgo de tormentas eléctricas severas en la mayor parte del estado desde hoy hasta el viernes; estas tormentas traerán vientos dañinos y podrían provocar cortes de energía. Las temperaturas nocturnas se mantendrán por encima de los 70 grados en la mayoría de los lugares. Se espera que el viernes y el sábado sean días más frescos, aunque seguirán siendo extremadamente calurosos, especialmente en las zonas del sur del estado, donde las temperaturas máximas superarán los 100 grados. Se prevé que la ola de calor extremo ceda el domingo, aunque las temperaturas seguirán por encima de la media a principios de la próxima semana. Las advertencias y avisos por calor extremo permanecen vigentes en todo el estado hasta la noche del viernes.

"Nueva York está acostumbrada al calor del verano, pero las temperaturas extremas requieren mayor preparación y precaución adicional", dijo la gobernadora Hochul. "Neoyorquinos: manténganse hidratados, limiten el tiempo que pasan al aire libre, estén pendientes de sus vecinos y sepan dónde se encuentra el centro de enfriamiento local por si lo necesitan. Este calor puede ser mortal y es fundamental que cuidemos de nosotros mismos y de los demás".

El calor extremo es peligroso y constituye la principal causa de muertes relacionadas con el clima en los Estados Unidos. Las enfermedades más comunes relacionadas con el calor son el golpe de calor, el agotamiento por calor, los calambres por calor y la erupción cutánea por calor (sarpullido). Obtenga más información sobre las enfermedades relacionadas con el calor —incluidos los signos y síntomas, así como cuándo tomar medidas— en la página web del Departamento de Salud del Estado sobre consejos ante el calor extremo.

El calor extremo suele coincidir con un aumento de la contaminación por ozono. Las personas con afecciones pulmonares (como asma), los niños pequeños, los adolescentes, los adultos mayores y cualquier persona que haga ejercicio o trabaje al aire libre deben tratar de limitar las actividades en el exterior cuando los niveles de ozono sean elevados (generalmente desde la tarde hasta el comienzo de la noche). Si presenta síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho o tos, debe consultar a su médico.

Consejos para mantenerse seguro ante el calor extremo:

· Manténgase hidratado.

· Evite la exposición directa a la luz solar.

· Busque aire acondicionado o sombra.

· Evite las actividades extenuantes al aire libre, especialmente durante las horas de mayor calor del día.

· Esté pendiente de los familiares y vecinos mayores.

· Busque atención médica inmediata si presenta algún síntoma de enfermedad relacionada con el calor.

Los neoyorquinos deben seguir de cerca los pronósticos locales y estar atentos a las actualizaciones emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional. Para ver una lista completa de las alertas meteorológicas, visite el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional. Asimismo, los neoyorquinos deben asegurarse de tener activadas las alertas gubernamentales de emergencia en sus teléfonos móviles. También pueden suscribirse para recibir alertas meteorológicas y de emergencia en tiempo real mediante mensajes de texto enviando el nombre de su condado o distrito al número 333111.

Los neoyorquinos también pueden mantenerse frescos utilizando los centros de enfriamiento cercanos. Encuentre un centro de enfriamiento cerca de usted en el sitio web del Departamento de Salud del Estado. Los residentes de la ciudad de Nueva York pueden encontrar información sobre los centros de enfriamiento aquí. Algunas instalaciones de natación de los parques estatales también ampliarán su horario de funcionamiento hasta el viernes.

Consejos de seguridad para niños

· Nunca deje a un niño solo en un vehículo cuando haga calor o bajo la luz directa del sol, ni siquiera con las ventanillas ligeramente abiertas o bajadas, debido al riesgo de golpe de calor (hipertermia).

· Si ve a un niño solo en un automóvil en un día caluroso o soleado, o a un niño solo que parece angustiado o no responde, llame inmediatamente al 911 y siga las instrucciones que le den. El personal de emergencia está capacitado para intervenir en estas situaciones.

· Enseñe a los niños a no jugar dentro ni alrededor de los vehículos y a avisar a un adulto si ven a un amigo jugando en un vehículo sin supervisión. Asegúrese de que los niños comprendan los peligros de quedar atrapados en el maletero (asfixia, golpe de calor, etc.).

· Coloque algún objeto necesario —como las llaves, el bolso o el teléfono celular— junto a la silla de seguridad de su hijo; así recordará revisar el asiento trasero antes de cerrar el vehículo con llave. Otra opción es colocar un peluche en la silla de seguridad cuando no esté en uso y pasarlo al asiento del copiloto cuando su hijo esté sentado en ella; esto le servirá de recordatorio de que el niño se encuentra en el vehículo.

· Utilice servicios de ventanilla (sin bajarse del auto) siempre que sea posible al conducir con un niño a bordo.

· Es fundamental reconocer los síntomas del golpe de calor en los niños. Entre ellos se incluyen: ausencia de sudor, confusión, desorientación, piel enrojecida, pérdida de estado de alerta, pérdida del conocimiento o respiración rápida y superficial.

Consejos de seguridad para mascotas

· Nunca deje a una mascota sola en el automóvil cuando haga calor o bajo la luz directa del sol. Al igual que los niños, a los perros y otros animales les cuesta más regular su temperatura corporal, lo que los hace extremadamente vulnerables a sufrir un golpe de calor.

· Un automóvil puede sobrecalentarse incluso si se dejan las ventanillas ligeramente abiertas (unos pocos centímetros). Estacionar a la sombra o dejar agua dentro del vehículo no evitará que su mascota sufra un sobrecalentamiento.

· Según la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA), los animales jóvenes, con sobrepeso o de edad avanzada, así como aquellos de hocico corto o con pelaje espeso u oscuro, corren mayor riesgo de sobrecalentamiento.

· Si ve a una mascota sola en un automóvil en un día caluroso o soleado, o si parece estar sufriendo algún malestar, llame inmediatamente al 911.

· Identifique los síntomas del golpe de calor en las mascotas y actúe si los observa. Entre los síntomas se incluyen: inquietud, jadeo intenso, vómitos, letargo y falta de apetito o de coordinación.

Horarios extendidos en los parques estatales

La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York ha ampliado los horarios de las instalaciones estatales para nadar y refrescarse, así como de otros parques estatales, durante la actual ola de calor para ayudar a los neoyorquinos a sobrellevar las altas temperaturas. La disponibilidad de las zonas de baño puede verse afectada por condiciones meteorológicas peligrosas, cambios en el estado del agua o falta de personal. Por favor, consulte el sitio web de los parques estatales parks.ny.gov o llame directamente al parque que desee visitar para confirmar la disponibilidad.

Las siguientes instalaciones de natación de los parques estatales tendrán un horario extendido:

Región de la Capital

· Parque Estatal Grafton Lakes: del lunes 26 de junio al jueves 2 de julio, de 10 a.m. a 7 p.m.

· Parque Estatal Saratoga Spa (piscinas Peerless y Victoria): del martes 30 de junio al jueves 2 de julio, de 10 a.m. a 8 p.m.

· Zona de acampada de Thompsons Lake: del lunes 26 de junio al jueves 2 de julio, de 10 a.m. a 7 p.m.

· Parque Estatal Moreau Lake: miércoles 1 de julio y jueves 2 de julio, de 10 a.m. a 8 p.m.

· Parque Estatal Lake Taghkanic: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 10 a.m. a 7 p.m.

· Copake Falls: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 11 a. m. a 8 p. m.

Región Central de Nueva York

· Parque Estatal Cayuga Lake: miércoles 1 de julio y jueves 2 de julio, de 10 a.m. a 7 p.m.

· Parque Estatal Selkirk Shores: del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio, de 11 a.m. a 8 p.m.

· Parque Estatal Fair Haven Beach: del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio, de 11 a.m. a 8 p.m.

· Parque Estatal Green Lakes: del martes 30 de junio al viernes 3 de julio, de 10 a. m. a 7 p. m.

· Parque Estatal Fillmore Glen: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 9 a. m. a 7 p. m.

Región de Finger Lakes

· Zona de juegos acuáticos (Spray Pad) del Parque Estatal Seneca Lake: del martes 30 de junio al viernes 3 de julio, de 10:30 a. m. a 6:15 p. m. Parque Estatal Letchworth (Piscina Norte): Del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio, de 11 a. m. a 8 p. m.

· Parque Estatal Darien Lakes: Del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio, de 10 a. m. a 7 p. m.

· Parque Estatal Hamlin Beach: Del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio, de 11 a. m. a 8 p. m.

Valle del Hudson

· Parque Estatal High Tor: Miércoles 1 y jueves 2 de julio, de 10 a. m. a 6:30 p. m.

· Parque Estatal Rockland Lake: Miércoles 1 y jueves 2 de julio, de 10 a. m. a 6:30 p. m.

· Parque Estatal Lake Minnewaska: Miércoles 1 y jueves 2 de julio, de 10:15 a. m. a 7:15 p. m.

· Parque Estatal Lake Awosting/Minnewaska: Miércoles 1 y jueves 2 de julio, de 10 a. m. a 6:30 p. m.

· Parque Estatal Lake Welch/Harriman: Miércoles 1 y jueves 2 de julio, de 10 a. m. a 6:45 p. m.

· Parque Estatal Lake Tiorati/Harriman: Miércoles 1 y jueves 2 de julio, de 10 a. m. a 6:45 p. m.

· Piscina del Parque Estatal Franklin D. Roosevelt: Del miércoles 1 al viernes 3 de julio, de 10 a. m. a 7 p. m.

· Parque Estatal Fahnestock: Del miércoles 1 al viernes 3 de julio, de 10 a. m. a 6:45 p. m.

Long Island

· Jones Beach – Field 6, Central Mall, Field 2: Del miércoles 1 al viernes 3 de julio, de 9 a. m. a 8 p. m. Jones Beach – West Bathhouse: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 10 a. m. a 7 p. m.

· Robert Moses State Park – Zonas 2, 3 y 5: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 9 a. m. a 8 p. m.

· Sunken Meadow State Park – Playa principal: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 10 a. m. a 8 p. m.

· Hither Hills State Park: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 10 a. m. a 8 p. m.

· Wildwood State Park: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 10 a. m. a 7 p. m.

Mohawk Valley

· Parque Estatal Delta Lake: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 11 a.m. a 7 p. m.

· Parque Estatal Minekill: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 10 a.m. a 7 p.m.

Ciudad de Nueva York

· Zona de juegos acuáticos (spraypad) del Parque Estatal Gantry Plaza: del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 10 a. m. a 6 p. m.

· Parque Estatal Denny Farrell Riverbank: de 6:30 a. m. a 8:15 a. m. (piscinas cubierta y al aire libre); de 9 a. m. a 11 a. m. (natación para personas mayores); de 11 a. m. a 2 p. m. (natación recreativa para todas las edades); de 3 p. m. a 7 p. m. (natación recreativa para todas las edades); del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio.

North Country

· Parque Estatal Southwick Beach: del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio, de 10 a. m. a 7 p. m.

· Parque Estatal Westcott Beach: del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio, de 10 a. m. a 7 p. m.

· Parque Estatal Robert Moses (Massena, NY): del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio, de 10 a. m. a 7 p. m.

· Parque Estatal Pointe Au Roche: lunes 29 de junio y del miércoles 1 de julio al viernes 3 de julio, de 11 a. m. a 7:30 p. m.

Southern Tier

· Parque Estatal Chenango Valley: de 11 a. m. a 8 p. m. (y zona de juegos acuáticos/Splash Pad de 10 a. m. a 8 p. m.); del martes 30 de junio al viernes 3 de julio.

· Parque Estatal Taughannock Falls: del martes 30 de junio al viernes 3 de julio, de 11 a.m. a 8 p.m. Parque Estatal Buttermilk Falls: del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio, de 10 a.m. a 7 p.m.

· Parque Estatal Robert H. Treman: del lunes 29 de junio al jueves 2 de julio, de 10 a.m. a 7 p.m.

Oeste del estado de Nueva York

· Parque Estatal Allegany (playas de Red House Lake y Quaker Lake): miércoles 1 de julio y jueves 2 de julio, de 11 a. m. a 8 p. m.

· Parque Estatal Fort Niagara: del martes 30 de junio al jueves 2 de julio, de 11 a. m. a 8 p. m.

· Parque Estatal Long Point on Lake Chautauqua: miércoles 1 de julio y jueves 2 de julio, de 11 a. m. a 8 p. m.

· Parque Estatal Woodlawn Beach: del miércoles 1 de julio al jueves 2 de julio, de 11 a. m. a 8 p. m.

· Parque Estatal Beaver Island: del miércoles 1 de julio al jueves 2 de julio, de 11 a.m. a 8 p.m.

Las agencias del estado de Nueva York están tomando medidas para responder al calor pronosticado, entre ellas:

División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva York

La Oficina de Gestión de Emergencias está en contacto con los coordinadores de emergencias de los condados para garantizar la disponibilidad de centros de enfriamiento y ofrecer apoyo y asesoramiento sobre los riesgos del calor extremo. La oficina también facilita los preparativos y coordina las directrices y comunicaciones con las agencias estatales asociadas. Se puede encontrar información en línea sobre cómo afrontar el calor extremo. Para recibir alertas meteorológicas y de emergencia en tiempo real, se invita a los neoyorquinos a enviar un mensaje de texto con el nombre de su condado o distrito (borough) al número 333111.

Departamento de Servicio Público del estado de Nueva York

Para apoyar a los neoyorquinos durante episodios de calor extremo, la Comisión de Servicio Público aprobó en marzo de 2026 una política integral a nivel estatal sobre la protección de los clientes ante el calor extremo, aplicable a las mayores empresas de servicios eléctricos y de agua de propiedad de inversores. Dicha decisión prohíbe a estas empresas interrumpir el servicio a clientes residenciales (incluidos los usuarios finales residenciales) por falta de pago durante episodios de calor extremo. Además, estas empresas de servicios públicos, en coordinación con el personal del DPS y las partes interesadas, desarrollaron criterios para identificar zonas de "islas de calor" en todo el estado de Nueva York. Los clientes que residen en estas áreas recibirán protecciones adicionales durante episodios de calor extremo.

El Departamento de Servicio Público (DPS) monitorea las condiciones del sistema eléctrico y supervisa la respuesta de las empresas de servicios públicos ante cualquier situación que pueda surgir debido al calor de esta semana. Como parte de las actividades anuales de preparación para el verano, el personal del Departamento colabora con todas las empresas de servicios públicos para confirmar que podrán satisfacer de manera fiable la demanda de los clientes durante el periodo operativo estival. Tras revisar y evaluar los datos de las empresas, y mantener reuniones con cada una de ellas y con el Operador Independiente del Sistema de Nueva York (NYISO), el personal determinó que los sistemas de transmisión y distribución eléctrica del estado están preparados para satisfacer con fiabilidad la demanda eléctrica prevista para el verano de 2026.

Las empresas de servicios públicos de Nueva York cuentan con aproximadamente 5,500 trabajadores disponibles, según sea necesario, para llevar a cabo tareas de evaluación de daños, respuesta, reparación y restablecimiento del servicio en todo el estado ante este episodio de calor. El personal de la agencia supervisará las labores de las empresas durante el evento y se asegurará de que estas desplacen el personal adecuado a las regiones que sufran el mayor impacto.

Durante las olas de calor, el mayor uso de aparatos eléctricos, como los aires acondicionados, ejerce una presión considerable sobre el sistema eléctrico del estado, lo que puede provocar caídas de tensión o cortes de electricidad aislados. El récord de consumo se registró el 19 de julio de 2013, cuando alcanzó los 33,956 MW (un megavatio de electricidad es suficiente para abastecer hasta 1,000 hogares de tamaño medio).

Departamento de Salud del Estado de Nueva York

El Departamento de Salud del Estado está tomando diversas medidas para promover la seguridad de todos los neoyorquinos durante los períodos de calor extremo, especialmente de aquellos más vulnerables. El Departamento está colaborando con el DHSES y los departamentos de salud locales y los administradores de emergencias para garantizar el acceso a centros de enfriamiento y espacios seguros durante esta ola de calor.

El panel interactivo de Riesgos y Enfermedades por Calor del Departamento de Salud del Estado de Nueva York permite al público y a los funcionarios de salud del condado determinar el nivel previsto de riesgos para la salud relacionados con el calor en su área y crear conciencia sobre los peligros de la exposición al calor.

Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York

Muchas playas, piscinas y áreas de juegos acuáticos de los parques estatales de Nueva York han abierto sus puertas para la temporada. Antes de su visita, se recomienda a los posibles visitantes llamar al parque que planean visitar o consultar https://parks.ny.gov/visit/state-parks para conocer los horarios y el funcionamiento de los parques. Los cambios en el clima y las condiciones del agua pueden afectar la posibilidad de nadar. Las actualizaciones sobre el estado de los parques también están disponibles en la aplicación móvil gratuita New York State Parks Explorer para dispositivos iOS y Android.

Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York

El Departamento de Conservación Ambiental (DEC) se mantiene en alerta y continúa monitoreando los pronósticos meteorológicos.

Calidad del Aire

El DEC monitorea la calidad del aire en todo el estado y emitirá avisos sanitarios sobre la calidad del aire junto con el Departamento de Salud (DOH) según sea necesario. Se recomienda a los neoyorquinos estar al tanto de la calidad del aire y consultar airnow.gov para obtener información precisa sobre los pronósticos y las condiciones atmosféricas. Para ver los últimos pronósticos de calidad del aire del DEC, visite su sitio web. Actualmente, existe un aviso sanitario sobre la calidad del aire, vigente hasta el 2 de julio de 2026, por la presencia de ozono en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York y Long Island.

Las personas, especialmente aquellas con enfermedades respiratorias (como asma), los niños pequeños, los adolescentes, los adultos mayores, quienes realizan ejercicio al aire libre y quienes realizan trabajos físicos intensos al aire libre, deben considerar limitar la actividad física extenuante cuando los niveles de ozono sean más altos (generalmente desde la tarde hasta las primeras horas de la noche). Cuando los niveles de ozono en el exterior son elevados, permanecer en interiores suele reducir la exposición. Las personas que presenten síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho o tos deben consultar a su médico.

Seguridad en el senderismo

El Departamento de Conservación Ambiental (DEC) recuerda a los excursionistas que el clima impredecible —incluidos los cambios bruscos de temperatura y las tormentas en las montañas Adirondack, Catskill y otras zonas remotas— puede generar condiciones inesperadamente peligrosas. Se recomienda a los visitantes ir preparados con la ropa y el equipo adecuados para la lluvia, el barro y las temperaturas cálidas, a fin de garantizar una experiencia segura al aire libre.

Se aconseja a los excursionistas en las Adirondacks consultar las páginas web de Información sobre Zonas Remotas de las Adirondacks para obtener actualizaciones sobre el estado de los senderos, los cierres de carreteras estacionales y la información general sobre actividades recreativas.

Caminar con calor siempre conlleva riesgos. Los neoyorquinos y visitantes deben tener en cuenta los siguientes consejos para prevenir el agotamiento por calor y el golpe de calor:

· Disminuya el ritmo

· Beba agua y descanse con frecuencia

· Busque sombra y evite la exposición prolongada al sol

· Lleve al menos 2 litros de agua para cualquier caminata

· Lleve un filtro de agua, especialmente para caminatas largas

· Lleve refrigerios salados para mantener sus electrolitos

· Use protector solar

· Deje a sus mascotas en casa: el calor les afecta más, sobre todo al caminar sobre rocas calientes

· Considere quedarse en casa y reprogramar la salida para otro día cuando mejoren las condiciones climáticas

Incluso si se pronostica calor intenso durante todo el día, siempre existe la posibilidad de hipotermia debido a una tormenta repentina o un descenso brusco de la temperatura. Este riesgo puede aumentar drásticamente si suda y no usa ropa transpirable (hecha de telas como lana o poliéster). Muchos casos de hipotermia ocurren en verano, cuando menos se espera.

Ya sea que practique senderismo, ciclismo de montaña o piragüismo, Hike Smart NY le ayuda a prepararse con una lista de 10 elementos esenciales, recomendaciones sobre qué ropa usar y consejos para planificar su viaje con seguridad y sostenibilidad en mente. En caso de emergencia, llame al 9-1-1. Para solicitar asistencia de un guardabosques, llame al 1-833-NYS-RANGERS.

Calor extremo

Las agencias del estado de Nueva York anunciaron recientemente nuevas inversiones y la continuidad de las existentes para abordar el calor extremo, priorizando a las comunidades desfavorecidas que se encuentran en la primera línea de exposición al calor, nuevas oportunidades de financiamiento para crear espacios públicos de refrigeración y una mayor asistencia para proporcionar refrigeración asequible a los neoyorquinos en sus hogares. Estos esfuerzos representan un avance en el Plan de Acción contra el Calor Extremo (EHAP) del estado de Nueva York, dirigido por la gobernadora Hochul y anunciado por primera vez en junio de 2024 para abordar los impactos del calor extremo y priorizar las inversiones estatales. Puede encontrar información adicional sobre las iniciativas del EHAP, incluyendo el mapeo de islas de calor urbanas, en el sitio web del DEC.

Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York

La agencia ha recopilado información importante, incluidas medidas preventivas, para ayudar a mitigar los efectos del calor extremo en los trabajadores agrícolas y los animales de granja. El Departamento también colaborará estrechamente con sus socios de la Red de Educación sobre Desastres de Extensión de Nueva York (NY EDEN, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Cornell para monitorear cualquier posible impacto del calor extremo previsto para esta semana. NY EDEN también sirve como recurso para agricultores y trabajadores agrícolas durante una ola de calor; puede encontrar información adicional en https://eden.cce.cornell.edu/natural-hazards/heat-wave/.

El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York ha publicado una guía completa para ayudar a los empleadores a proteger mejor a los trabajadores que realizan sus labores al aire libre durante episodios de calor extremo, y aconseja tanto a trabajadores como a empleadores adoptar las mejores prácticas para estas condiciones, tales como:

· Garantizar el acceso a agua potable limpia sin costo alguno para los trabajadores, disponible en todo momento y lo más cerca posible del lugar de trabajo.

· Proporcionar sombra y descansos remunerados cuando el índice de calor alcance los 80 grados Fahrenheit o más, así como pausas de descanso más frecuentes una vez que el índice de calor supere los 90 grados.

· Utilizar el equipo de protección personal (EPP) adecuado, siempre que no interfiera con los equipos de seguridad; esto incluye protector solar, chalecos refrigerantes, sombreros de ala ancha y ropa ligera y holgada.

Más información sobre las mejores prácticas para trabajar en condiciones de calor extremo.

Autoridad de la Autopista (Thruway Authority)

Para los trabajadores de las carreteras, la combinación de exposición directa al sol, altas temperaturas y el calor irradiado por el asfalto, la maquinaria y otras fuentes pone de relieve la necesidad de una hidratación adecuada y de la aclimatación al calor extremo. Durante los episodios de calor extremo, las cuadrillas de mantenimiento de la Autoridad de la Autopista realizan sus operaciones diarias habituales durante las horas más frescas del día e intensifican las patrullas de vigilancia de la vía cuando las temperaturas son más elevadas. Se recuerda a los viajeros que deben mantenerse hidratados y hacer pausas en alguna de las 27 áreas de servicio o en los tres Centros de Bienvenida (Welcome Centers) situados a lo largo de la red de la autopista.

Las cuadrillas de mantenimiento del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York realizarán la mayor parte de las labores al aire libre durante las horas de la mañana y seguirán los protocolos establecidos de hidratación y descanso para ayudar a mitigar los riesgos asociados a las altas temperaturas.

Oficina de Servicios para la Infancia y la Familia del Estado de Nueva York

La agencia está tomando diversas medidas para garantizar que las actividades en los centros residenciales, los programas de detención y los programas de atención en instalaciones colectivas se lleven a cabo de manera segura durante el calor. Esto incluye revisar los equipos de refrigeración, garantizar la disponibilidad y el consumo de cantidades adecuadas de agua, reprogramar actividades y reuniones, e identificar al personal y a los clientes que puedan verse afectados por el calor. Asimismo, se está brindando orientación a programas de cuidado infantil y a grupos asociados con la Comisión para Ciegos en todo el estado.

Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York

Ante las condiciones de calor, la Oficina de Salud Mental advierte a los neoyorquinos sobre el mayor riesgo que corren las personas que reciben medicamentos antipsicóticos y anticolinérgicos. Estas personas corren un riesgo particular de sufrir un golpe de calor y otros síntomas graves durante los períodos de calor extremo, ya que dichos medicamentos pueden interferir con la sudoración. Los cuidadores deben vigilar atentamente a estas personas para detectar aumentos de temperatura, especialmente en niños y adultos mayores con una ingesta insuficiente de líquidos. Además de prestar especial atención a la hidratación, las personas de alto riesgo deben permanecer en áreas más frescas y bien ventiladas, evitar la exposición directa a la luz solar y utilizar ropa protectora y protector solar.

Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para Personas con Discapacidad del Estado de Nueva York

La agencia ha recordado a los departamentos locales de servicios sociales y a los operadores de refugios de emergencia para personas sin hogar la necesidad de proporcionar ventiladores que ayuden a mantener una circulación de aire adecuada durante los episodios de calor y humedad extremos. Asimismo, los proveedores de refugios deben habilitar una sala refrigerada en las instalaciones para los residentes, siempre que sea factible.

Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA)

Para reducir los posibles impactos en el servicio y acortar los tiempos de respuesta ante incidentes relacionados con el calor, NYC Transit implementará patrullas de vigilancia térmica con el fin de aumentar de manera proactiva las inspecciones de las vías y desplegar personal y equipos adicionales —como generadores— en zonas de riesgo clave, incluidas subestaciones eléctricas, salas de máquinas y salas de comunicaciones.

Para garantizar el funcionamiento del aire acondicionado, se inspeccionarán los vagones de tren y los autobuses antes de ponerlos en servicio. Se activarán los ventiladores de las estaciones de metro, donde estén disponibles, para mejorar el confort. NYC Transit también implementa un protocolo de vigilancia de vías soldadas continuas cuando la temperatura de los rieles supera los 100 grados Fahrenheit (aprox. 38 °C) para detectar deformaciones u otros problemas, y moviliza a todo el personal de climatización (HVAC) para atender cualquier estación o espacio de trabajo con temperaturas elevadas.

El servicio de transporte para personas con discapacidad (*Paratransit*) ha comunicado a todos los proveedores de transporte la importancia de cumplir con las políticas de aire acondicionado; además, cuenta con personal en el lugar para inspeccionar los vehículos asignados y recordar a los conductores el uso correcto del sistema de climatización. Se dispondrá de vehículos de apoyo adicionales para asistir a los usuarios el día del servicio.

Las cuadrillas de Long Island Rail Road y Metro-North Railroad se desplegarán en puntos estratégicos para responder con rapidez a cualquier incidencia relacionada con las condiciones meteorológicas. Estas compañías ferroviarias supervisarán la temperatura de las vías, activarán patrullas de control de calor y dispondrán de personal adicional del Departamento de Energía para proteger las subestaciones eléctricas y las líneas aéreas. Se ha instruido a las tripulaciones de los trenes para que informen sobre cualquier condición de las vías que requiera atención.

Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey

La Oficina de Gestión de Emergencias de la Autoridad Portuaria coordina las acciones con las instalaciones de la agencia en toda la región para monitorear las condiciones meteorológicas y su impacto en las operaciones; asimismo, mantiene comunicación con los socios regionales para garantizar la preparación y capacidad de respuesta durante los períodos de altas temperaturas.

Para consultar la lista completa de alertas, avisos y pronósticos meteorológicos más recientes, visite el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional. Para reportar un corte de electricidad, llame a:

· Central Hudson: Electricidad: 800-527-2714 o Gas: 800-942-8274

· Con Ed: Electricidad: 800-752-6633 o Gas: 800-752-6633

· Corning Gas: 800-834-2134

· Liberty Utilities (St. Lawrence Gas) Corp.: 800-673-3301

· National Fuel Gas: 1-800-444-3130

· National Grid:

· Electricidad: 800-867-5222

· Long Island (gas): 1-800-490-0045

· Metro NYC (gas): 1-718-643-4050

· Upstate (gas): 1-800-892-2345

· NYSEG: Electricidad: 800-572-1131 o Gas: 800-572-1121

· O&R: Electricidad: 877-434-4100 o Gas: 800-533-5325

· PSEG-LI: 800-490-0075

· RG&E: Electricidad: 800-743-1701 o Gas: 800-743-1702.