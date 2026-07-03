Activistas exigieron a Vivanda el fin de su abastecimiento de huevos provenientes de gallinas enjauladas

Activistas de la OWA protestan contra Vivanda en Lima usando banderas rojas.

Activistas realizaron una acción en Miraflores para visibilizar el sufrimiento de las gallinas ponedoras en Perú, respaldados por una investigación.

No basta con vender 'fresco' y 'exclusivo'. Sin bienestar animal no hay calidad. Supermercados Peruanos debe sumarse al liderazgo que ya mostraron otras empresas peruanas.” — Shammy Coello, directora general Latam Sinergia Animal

LIMA, PERU, July 3, 2026 / EINPresswire.com / -- Integrantes de la Open Wing Alliance (OWA) realizaron el jueves 2 de julio una acción pública en la explanada del Malecón de Miraflores. Con un mosaico humano, banderas rojas e imágenes de una investigación de la industria peruana, exigieron a Vivanda (perteneciente a Supermercados Peruanos (SPSA) adoptar un compromiso claro para eliminar los huevos de gallinas enjauladas en toda su cadena.Mientras SPSA promociona a Vivanda como el supermercado con mejor reputación en Perú bajo el eslogan "Piensa Fresco", la empresa no ha revelado el origen de los huevos que comercializa, aunque la mayoría de la producción avícola en Perú utiliza jaulas en batería. Según una encuesta nacional de Ipsos de agosto de 2025, el 70% de los peruanos considera inaceptable este sistema de producción.De acuerdo al " Chicken Watch " de la Open Wing Alliance, en el Perú 170 empresas han asumido compromisos para eliminar las jaulas, entre ellas marcas como Belmond, Doomo Saltado, y el supermercado Flora y Fauna, que ya es 100% libre de jaulas desde 2023. Este avance demuestra que la transición es posible en el mercado peruano. Frente a este liderazgo, la ausencia de compromiso de Supermercados Peruanos es aún más evidente.La campaña expone a Vivanda como una empresa que vende exclusividad mientras esconde la realidad de las gallinas enjauladas. Por eso, los activistas desplegaron banderas rojas (señales de advertencia) con mensajes como “Vivanda: 0% compromiso con los animales”.La protesta se sustenta en una investigación de Sinergia Animal (2024-2025) que documentó en granjas peruanas: hacinamiento extremo (hasta 8 gallinas por jaula, espacio menor a una hoja A4), lesiones graves, imposibilidad de anidar o estirar las alas completamente, fracturas óseas por falta de ejercicio y un estado de frustración crónica al no poder realizar ninguna de sus conductas naturales básicas.“Si bien Vivanda no revela el origen de sus huevos, nuestra investigación muestra la cara invisible de la producción intensiva en Perú. Supermercados Peruanos no puede ser cómplice de este sufrimiento”, declaró Shammy Coello, directora general Latam de Sinergia Animal.Mientras tanto, sus competidores ya están dando pasos concretos. Cencosud (Wong y Metro) anunció en 2021 un compromiso regional para eliminar las jaulas, y el supermercado arequipeño Franco Supermercados —con presencia en Arequipa, Lima y Mollendo— ha anunciado que para 2026 solo comercializará huevos libres de jaulas. Ambas empresas ya están por delante de SPSA en bienestar animal.“No basta con vender ‘fresco’ y ‘exclusivo’. Sin bienestar animal no hay calidad. Supermercados Peruanos debe sumarse al liderazgo que ya mostraron otras empresas peruanas”, añadió Coello. “No puede seguir ignorando esta realidad: las empresas que no actúen corren el riesgo de perder la confianza de consumidores cada vez más informados”.Acción hacia VivandaParticiparon más de 50 activistas de organizaciones miembros de la OWA, que regalaron pequeñas banderas rojas y pidieron a los transeúntes enviar un correo a los directivos de SPSA exigiendo:Compromiso público para que Vivanda transite a la implementación mayoritaria de huevos libres de jaulas en 5 años (hacia 2031).Reportes anuales verificables por proveedor y tipo de huevo.La OWA y Sinergia AnimalLa Open Wing Alliance agrupa a más de 80 organizaciones en 70 países. Sinergia Animal es una organización internacional de protección animal, reconocida por octavo año consecutivo por Animal Charity Evaluators como una de las ONG más eficaces del mundo.

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