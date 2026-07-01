La Gobernadora Hochul Emite Nuevas Directrices Para Implementar Reformas Destinadas a Reducir Las Primas De Seguro De Automóvil Para Los Neoyorquinos

La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS, por sus siglas en inglés) ha emitido nuevas directrices para las aseguradoras, implementando reformas promulgadas en el presupuesto del Año Fiscal 2027 para ayudar a reducir el costo de las tarifas de seguros de automóviles y combatir las reclamaciones fraudulentas en todo el estado de Nueva York.

El presupuesto aprobado introduce reformas de gran alcance para abordar los factores clave que elevan las primas de los seguros de automóviles, incluidos el fraude de seguros y los costos excesivos de litigios. Las directrices emitidas por el DFS representan un paso importante para traducir estas reformas en ahorros de costos significativos para los neoyorquinos.

"Desde que asumí el cargo, me he comprometido a hacer que Nueva York sea más seguro y asequible, y eso incluye reducir el costo de los seguros de automóviles", dijo la Gobernadora Hochul. "Para la mayoría de los neoyorquinos, conducir es una necesidad para ir a la escuela, al trabajo o realizar las tareas cotidianas, y es imperativo que garanticemos que estos ahorros lleguen a las familias trabajadoras".

La Superintendente Interina del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, Kaitlin Asrow, dijo: "Las directrices de hoy dejan claras las expectativas del Departamento de que las aseguradoras incluyan los ahorros previstos gracias a las reformas de la Gobernadora Hochul en cualquier solicitud de tarifas pendiente o futura. El Departamento está adoptando un enfoque colaborativo con todas las partes interesadas para reducir los costos para los neoyorquinos".

El senador estatal Jamaal T. Bailey dijo: "Durante años, las familias de Nueva York han sentido la carga financiera de los elevados costos de los seguros de automóviles. Las reformas de seguros de automóviles recientemente promulgadas buscan abordar estos costos crecientes y, al mismo tiempo, garantizar que los neoyorquinos inocentes que sufren lesiones legítimas puedan seguir recibiendo la compensación que merecen. Aplaudo a la Gobernadora Hochul por su compromiso continuo de asegurar que estas reformas se implementen de manera adecuada y rápida, así como a la líder de la mayoría Andrea Stewart-Cousins, al presidente de la Asamblea Heastie, a mis colegas en el gobierno y a todo el personal dedicado que trabajó arduamente en esta iniciativa".

El asambleísta David Weprin dijo: "Elogio a la gobernadora Hochul y a la superintendente interina Asrow por ayudar a generar ahorros significativos para los conductores de todo nuestro estado, al tiempo que se preservan las protecciones para quienes sufren lesiones legítimas. Estas reformas representan un paso importante para hacer que el seguro de automóviles sea más asequible para los neoyorquinos y, a la vez, fortalecer la integridad de nuestro sistema de seguros. Al combatir el fraude, reducir los litigios abusivos y garantizar que las aseguradoras reflejen estos ahorros en las futuras solicitudes de tarifas, estamos abordando algunos de los factores clave que impulsan el aumento de las primas".

Las directrices del Departamento establecen las expectativas para que todas las aseguradoras autorizadas para emitir pólizas de seguro de vehículos de motor en el estado de Nueva York actualicen sus modelos de precios e integren el impacto de estas reformas en todas las solicitudes de tarifas pendientes y futuras. Las reformas abordadas en las directrices incluyen:

Ampliación de la definición de "acto de fraude de seguros": Los fiscales ahora pueden solicitar sanciones penales contra todas las personas responsables de organizar o facilitar un accidente simulado, no solo contra la persona que conducía el vehículo.

Los fiscales ahora pueden solicitar sanciones penales contra todas las personas responsables de organizar o facilitar un accidente simulado, no solo contra la persona que conducía el vehículo. Limitación de las indemnizaciones para personas que incurren en conductas ilícitas al momento del accidente : Se establecen límites a las indemnizaciones para los conductores que incurren en conductas delictivas al momento de un accidente, a fin de garantizar que aquellos que infringen la ley —incluidos los automovilistas sin seguro, los conductores ebrios y quienes cometen un delito grave— no reciban compensaciones económicas desproporcionadas a costa de los asegurados.

: Se establecen límites a las indemnizaciones para los conductores que incurren en conductas delictivas al momento de un accidente, a fin de garantizar que aquellos que infringen la ley —incluidos los automovilistas sin seguro, los conductores ebrios y quienes cometen un delito grave— no reciban compensaciones económicas desproporcionadas a costa de los asegurados. Restricción del umbral de "lesión grave": El presupuesto aprobado modifica la definición de "lesión grave" para que las indemnizaciones por dolor y sufrimiento o angustia emocional se reserven para aquellas personas que puedan demostrar objetivamente haber sufrido lesiones graves.

El presupuesto aprobado modifica la definición de "lesión grave" para que las indemnizaciones por dolor y sufrimiento o angustia emocional se reserven para aquellas personas que puedan demostrar objetivamente haber sufrido lesiones graves. Limitación de las indemnizaciones para personas mayoritariamente responsables de causar un accidente: Los conductores que resulten ser los principales responsables de causar un accidente ya no podrán demandar a otras partes para obtener indemnizaciones excesivas por daños. Este cambio alinea a Nueva York con la mayoría de los demás estados.

Los conductores que resulten ser los principales responsables de causar un accidente ya no podrán demandar a otras partes para obtener indemnizaciones excesivas por daños. Este cambio alinea a Nueva York con la mayoría de los demás estados. Actualización de la autoridad de aprobación sobre las tarifas de las aseguradoras de automóviles: Se han establecido nuevos límites que exigen a las compañías obtener la aprobación expresa y previa del DFS antes de realizar cualquier aumento en las tarifas.

Se espera que las aseguradoras reguladas por el DFS revisen las directrices para determinar qué medidas deben adoptar a fin de cumplir con los nuevos requisitos, incluida la incorporación de los ahorros previstos derivados de estas reformas en todas las solicitudes de tarifas de seguros de automóviles pendientes y futuras.

Esta guía se basa en las iniciativas del Departamento para abordar los costos de los seguros de propiedad, incluidas las directrices sobre descuentos obligatorios en las primas, las orientaciones para combatir la discriminación en los mercados de vivienda asequible y la página web del DFS sobre descuentos y ahorros en seguros .

Puede encontrar una copia de la guía en el sitio web del Departamento.