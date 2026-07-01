La piattaforma WiseGlow: AI e orchestrazione autonoma per la rivoluzione CER in Italia
La piattaforma WiseGlow digitalizza le CER italiane, ottimizza BESS e costi con previsioni AI per l’autonomia energetica.ROMA, ROMA, ITALY, July 1, 2026 /EINPresswire.com/ -- In occasione di Intersolar Europe 2026, WiseGlow ha presentato la propria piattaforma come un percorso strategico concreto per il mercato energetico italiano in rapida evoluzione. Con l’accelerazione della strategia di indipendenza energetica del Paese, lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) è diventato il pilastro centrale della transizione energetica nazionale, richiedendo digitalizzazione energetica e strumenti digitali avanzati per coordinare produzione e consumo, favorendo così una migliore ottimizzazione energetica.
Eccellenza operativa:
La leadership di WiseGlow si basa su una comprovata esperienza nell’eccellenza operativa guidata dall’intelligenza artificiale, che rappresenta una solida base per l’espansione nel mercato europeo. Ad oggi, l’azienda ha realizzato oltre 500 progetti a livello globale, gestendo più di 180 MW di asset solari e una pipeline superiore a 1 GW.
In un progetto pilota strategico in Europa, l’implementazione della piattaforma WiseGlow ha migliorato significativamente le prestazioni degli impianti, recuperando fino al 15% delle perdite dovute a inefficienze precedentemente identificate e riducendo i costi operativi del 7%. Questi risultati dimostrano il potenziale trasformativo dell’architettura nativa AI di WiseGlow nel massimizzare valore e prestazioni degli asset fotovoltaici per proprietari, operatori e investitori.
Dominare il paradigma CER tramite la digitalizzazione energetica: prodotti e soluzioni
La crescita delle comunità energetiche rappresenta un’opportunità storica per l’Italia di trasformare il potenziale solare in un asset digitale condiviso. La piattaforma WiseGlow funge da motore intelligente di questa trasformazione ed è progettata per gestire la complessità operativa delle CER
- Nucleo intelligente: WiseGlow Brain (EMS basato su AI) agisce come centro di controllo della comunità energetica, effettuando previsioni su produzione e consumi e ottimizzando l’uso dei sistemi di accumulo (BESS) per ridurre i picchi e rispondere ai prezzi in tempo reale, aumentando direttamente il ritorno economico per i membri.
- Digitalizzazione degli asset: grazie all’integrazione di IoT e smart metering, WiseGlow trasforma i flussi energetici fisici in asset digitali calcolabili e distribuibili, semplificando la gestione degli incentivi GSE.
- Capacità di orchestrazione: la piattaforma coordina in tempo reale le risorse energetiche distribuite, creando le basi operative per le centrali virtuali (VPP) e trasformando CER isolati in una piattaforma energetica intelligente.
Valore completo per gli stakeholder delle CER
Oltre alle funzionalità principali, la piattaforma WiseGlow offre benefici specifici per ogni attore del sistema:
- Per i gestori CER: automatizza l’equilibrio energetico tra più siti, riducendo i costi di sbilanciamento e massimizzando gli incentivi GSE grazie a previsioni precise.
- Per i partecipanti: traduce dati tecnici complessi in informazioni economiche chiare, garantendo benefici diretti attraverso il risparmio energetico automatizzato.
- Per investitori e sviluppatori: affronta la frammentazione nella gestione degli asset, assicurando rendimenti nel lungo periodo grazie a prestazioni predittive e integrazione flessibile con qualsiasi hardware.
Capacità chiave per un futuro autonomo
Oltre alla gestione delle CER, la piattaforma WiseGlow offre elementi fondamentali per il contesto italiano, tra cui, a titolo esemplificativo, l'ottimizzazione energetica e la digitalizzazione energetica.
- Digitalizzazione indipendente dall’hardware: consente un’integrazione fluida con le infrastrutture energetiche esistenti senza necessità di costose sostituzioni, riducendo le barriere CAPEX per nuove ed esistenti Comunità Energetiche.
- Gestione intelligente degli asset ed eccellenza nelle attività di O&M: introduce manutenzione predittiva e analisi delle prestazioni, permettendo agli operatori di migliorare l’affidabilità degli asset e ridurre i tempi di inattività nei sistemi solari e BESS. Questa eccellenza si estende a servizi completi di O&M, in cui un team locale dedicato fornisce supporto tecnico 24/7, trasformando la gestione energetica da interventi reattivi a prevenzione proattiva
Un ecosistema tecnologico globale
Radicata nell’innovazione europea, WiseGlow beneficia di una solida rete globale che include sistemi operativi basati su AI e competenze nell’IoT industriale. Grazie a partnership strategiche con leader internazionali come ThunderSoft, Amazon, Huawei, Qualcomm e Google, l’azienda fornisce l’intelligenza digitale necessaria per trasformare la decentralizzazione energetica in un vantaggio competitivo sostenibile, supportando l’Italia nel raggiungimento dell’obiettivo di 2.000 MW di CER.
“Ci concentriamo sulle capacità digitali necessarie per risultati concreti,” ha dichiarato il CTO di WiseGlow. “Colmando il divario tra innovazione AI e esigenze operative delle rinnovabili, permettiamo alle imprese italiane di trasformare le sfide in vantaggi competitivi sostenibili verso un futuro Energia autonoma.”
Informazioni su WiseGlow
Con sede in Italia, WiseGlow si propone come piattaforma di soluzioni per la transizione energetica basata su AI. L’azienda offre prodotti e soluzioni lungo tutto il ciclo di vita, combinando energia solare, sistemi di accumulo e distribuzione intelligente attraverso progettazione avanzata, software AI-native e sistemi di controllo ottimizzati. In questo modo abilita energia solare sostenibile, programmabile e competitiva, migliorando l’efficienza operativa, le prestazioni degli asset e i ritorni sugli investimenti nel lungo periodo.
Per maggiori informazioni: http://wiseglow.it/
Contatti: contatti@wiseglow.it
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