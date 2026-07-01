Adsterra Apresenta Estudo de Caso Sobre o Crescimento de um Site de Entretenimento da Indonésia

Estudo de Caso | Indonésia Next payout CPM by ad format Profits by GEO

Publisher indonésio escala receita do site para US$ 8.700 mensais usando as estratégias de monetização de performance da Adsterra.

Os casos reais dos Publishers nos ajudam a entender melhor os mercados do Sudeste Asiático. Na Adsterra, focamos em construir estratégias que apoiem os Publishers em cada estágio de crescimento.” — Catherine Tarasova, Diretora de PR na Adsterra

LIMASSOL, CYPRUS, July 1, 2026 /EINPresswire.com/ -- A Adsterra, uma rede global de publicidade focada em performance que ajuda Publishers a maximizar a receita digital através de soluções de anúncios otimizadas, destacou o caso de sucesso de um Publisher indonésio de entretenimento que alcançou um crescimento significativo de monetização após implementar uma estratégia sob medida.

VISÃO GERAL

O estudo de caso é sobre Malik, um empreendedor online de 28 anos, que mora em Bandung, Indonésia, e construiu um website de entretenimento focado em notícias de celebridades, conteúdo de televisão, atualizações de dramas coreanos e histórias sobre a cultura pop em alta. Mesmo sem conhecimento em desenvolvimento técnico, Malik fez sua plataforma crescer organicamente por meio de tráfego de busca e alcançou uma receita média mensal de US$ 8.700 através das ferramentas de Monetização da Adsterra, com ganhos mensais de pico atingindo US$ 29.000.

O conteúdo de entretenimento do Publisher atualmente gera mais de 1,5 milhão de impressões mensais, atraindo visitantes da Indonésia, Malásia, Bangladesh, Singapura e outros mercados. O site alcançou um CPM médio de US$ 3,3, com o tráfego indonésio entregando taxas de CPM de até US$ 7,8.

CONTEXTO DO PROJETO

Malik lançou seu site como um projeto pessoal focado na cultura de celebridades indonésias, notícias de entretenimento, resumos de televisão e tópicos em alta. A plataforma mais tarde expandiu para categorias populares, incluindo novelas indonésias (Sinetron), dramas coreanos e atualizações de K-pop – categorias de conteúdo com forte engajamento entre o público jovem indonésio.

A estratégia do Publisher dependia quase inteiramente do tráfego de buscas orgânicas em vez de tráfego pago, tornando a eficiência da monetização mais importante do que o crescimento do volume de tráfego. No entanto, a Monetização tornou-se um desafio nos estágios iniciais. O Publisher inicialmente testou baners por CPM de várias redes de publicidade simultaneamente, esperando que o uso de várias fontes de publicidade aumentasse a receita. Em vez disso, a abordagem criou conflitos técnicos, relatórios inconsistentes e ganhos limitados, com a receita mensal permanecendo abaixo de US$ 400.

A recommendation from a fellow publisher introduced Malik to Adsterra, where he discovered a more streamlined monetization approach with responsive publisher support, fast onboarding, and reliable payment processes.

Um colega Publisher recomendou a Malik a Adsterra, onde ele descobriu uma abordagem de Monetização mais otimizada, com suporte responsivo ao Publisher, configuração inicial rápida e processos de pagamento confiáveis.Formatos de anúncio da Adsterra

FORMATOS DE ANÚNCIO DA ADSTERRA

Após se tornar parceiro da Adsterra em meados de 2025, o site de Malik foi aprovado em minutos. Inicialmente, Malik testou várias configurações de Monetização, incluindo uma densidade agressiva de anúncios, o que afetou negativamente o engajamento e o desempenho da página. Otimizações posteriores se concentraram em equilibrar receita e experiência do usuário, então o Publisher escolheu os formatos Banner e Native Banner nas principais seções do site.

Embora a configuração inicial tenha gerado impressões, a equipe de suporte ao Publisher da Adsterra ajudou a identificar novas oportunidades de otimização. Após uma consulta de estratégia com um gerente de contas, Malik ajustou a variedade de Monetização do site, introduzindo Popunder junto com blocos de Native Banner (Banners Nativos).

A otimização resultou em um aumento considerável no desempenho de Monetização. Hoje, a publicidade Popunder representa aproximadamente 55% da receita total, enquanto os formatos Native Banner respondem pelos 45% restantes.

Para esse público focado em entretenimento, o Popunder se tornou o formato de maior performance, entregando uma eficiência de Monetização mais forte. O formato gerou taxas de CPM que chegaram a US$ 10,9, enquanto os anúncios de Native Banner mantiveram um CPM médio de cerca de US$ 1,5.

De acordo com Malik, o sucesso veio da compreensão do comportamento do usuário dentro do nicho de entretenimento. Os visitantes tipicamente chegam por meio de mecanismos de busca, leem vários artigos e navegam por várias páginas durante uma sessão, criando oportunidades valiosas para publicidade baseada em performance. Além disso, mais de 85% do público do website acessava o conteúdo por meio de dispositivos móveis, refletindo tendências mais amplas de consumo de internet na Indonésia e no Sudeste Asiático.

DISTRIBUIÇÃO DE RECEITA POR GEO (SEA)

Embora a Indonésia tenha permanecido como a principal fonte de receita, o Publisher observou padrões de engajamento semelhantes entre visitantes da Malásia e Singapura, demonstrando a escalabilidade do conteúdo focado em entretenimento em todo o Sudeste Asiático. As soluções de Monetização da Adsterra permitiram que Malik capitalizasse o tráfego de múltiplas GEOs, com visitantes malaios contribuindo com taxas de CPM competitivas de aproximadamente US$ 3,5.

O Publisher enfatizou que a Adsterra permitiu que ele se concentrasse em otimizar um único ecossistema de publicidade, em vez de gerenciar múltiplas redes.

DICAS PARA CRESCER UM SITE DE ENTRETENIMENTO INDONÉSIO

Com base em sua experiência, Malik identificou várias estratégias-chave que apoiaram o crescimento do seu site de entretenimento:

1. Publicações de tendência. O público de entretenimento na Indonésia é altamente engajado a notícias de última hora, atualizações de celebridades, desenvolvimentos de reality shows e eventos virais. Publicar rapidamente após o surgimento de um tópico em alta ajuda a capturar a demanda de busca.

2. Priorize a performance em mobile-first. With mobile traffic dominating Indonesian internet usage, lightweight pages, fast loading times, and optimized layouts are essential for retaining visitors and improving monetization potential. Com o tráfego mobile dominando o uso da internet na indonésia, páginas leves, tempos de carregamento rápidos e layouts otimizados são essenciais para reter visitantes e melhorar o potencial de Monetização.

3. Aprenda com comunidades de Publishers. Comunidades locais de Publisher oferecem uma valiosa troca de conhecimento, incluindo dicas de tráfego, discussões de Monetização e conselhos práticos de otimização.

4. Trabalhe em colaboração com um gerente de contas da rede de anúncios. A troca de conhecimento ativa com a equipe de suporte da Adsterra ajudou a identificar ajustes que melhoraram a performance de receita, incluindo otimização de blocos de anúncios e seleção de formato.

5. Crie conteúdo especificamente para o público local. Publicar totalmente em Bahasa Indonésia ajudou a fortalecer a visibilidade na busca e a construir um engajamento mais forte com o público-alvo.

MONETIZAÇÃO ESCALÁVEL: O RESULTADO FINAL

A jornada de Malik demonstra como Publishers de conteúdo podem transformar websites de nicho em negócios digitais sustentáveis, combinando o crescimento orgânico do público com uma estratégia de publicidade baseada em dados.

Através das soluções de monetização focadas em performance da Adsterra, blocos estratégicos de anúncios e suporte contínuo de otimização, o Publisher indonésio de entretenimento aumentou com sucesso a receita, mantendo a experiência do site focada no usuário.

Sobre a Adsterra

A Adsterra é uma rede global de publicidade que oferece aquisição de usuários baseada em performance para Media Buyers e soluções de Monetização para Publishers em múltiplas verticais e geografias. É uma marca confiável, reconhecida por muitos Anunciantes, redes CPA, Afiliados, fundadores de start-ups e Gestores de Tráfego. Desde 2013, a Adsterra tem ajudado Anunciantes a aumentar seu ROI e Publishers a obter o eCPM máximo e engajar sua base de usuários com soluções flexíveis de Traffic. A rede de anúncios estabelece parcerias tanto com iniciantes quanto com profissionais.



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