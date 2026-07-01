Adsterra presenta el caso de éxito de un sitio web de entretenimiento de Indonesia

Estudio de caso | Indonesia Siguiente pago CPM por formato publicitario Ingresos por GEO

Adsterra ayuda a un publisher de entretenimiento en Indonesia a alcanzar 8.700 $/mes con una estrategia de monetización orientada al rendimiento.

Las experiencias reales de los editores nos ayudan a comprender mejor los mercados del Sudeste Asiático. Nos centramos en desarrollar estrategias que apoyen a los editores en su crecimiento.” — Catherine Tarasova, Directora de RRPP de Adsterra

LIMASSOL, CYPRUS, July 1, 2026 /EINPresswire.com/ -- Adsterra, una red publicitaria global orientada al rendimiento que ayuda a los editores a maximizar sus ingresos digitales mediante soluciones publicitarias optimizadas, ha destacado el caso de éxito de un editor indonesio del sector del entretenimiento que logró un importante crecimiento en la monetización tras implementar una estrategia a medida.

RESUMEN DEL CASO

Este caso de éxito sigue la historia de Malik, un emprendedor digital de 28 años residente en Bandung (Indonesia), que creó un sitio web especializado en noticias sobre celebridades, televisión, dramas coreanos y las últimas tendencias de la cultura pop.

Sin contar con experiencia en desarrollo web, Malik hizo crecer su plataforma de forma totalmente orgánica a través del tráfico procedente de buscadores y consiguió alcanzar unos ingresos medios mensuales de 8.700 $ utilizando las herramientas de monetización de Adsterra, llegando incluso a registrar picos de 29.000 $ en algunos meses.

Actualmente, el sitio web genera más de 1,5 millones de impresiones al mes y recibe visitantes principalmente de Indonesia, Malasia, Bangladés, Singapur y otros mercados.

La plataforma alcanzó un CPM medio de 3,3 $, mientras que el tráfico procedente de Indonesia llegó a generar CPM de hasta 7,8 $.

LA HISTORIA DEL PROYECTO

Malik lanzó inicialmente el sitio web como un proyecto personal centrado en la actualidad del entretenimiento indonesio, las celebridades, los resúmenes televisivos y los temas de tendencia.

Con el tiempo, amplió el contenido incorporando categorías muy populares entre el público joven, como las telenovelas indonesias (Sinetron), los dramas coreanos y las noticias sobre K-pop.

Desde el principio, la estrategia del publisher se basó casi exclusivamente en el tráfico orgánico procedente de los motores de búsqueda, en lugar de recurrir a campañas de adquisición de pago. Por ello, optimizar la monetización era mucho más importante que aumentar el volumen de tráfico.

Sin embargo, durante las primeras etapas del proyecto, monetizar el sitio resultó complicado.

Inicialmente, Malik decidió trabajar simultáneamente con varias redes CPM de banners, convencido de que utilizar diferentes fuentes publicitarias aumentaría sus ingresos. En la práctica, esta estrategia provocó conflictos técnicos, estadísticas inconsistentes y unos ingresos muy limitados, que rara vez superaban los 400 $ mensuales.

La recomendación de otro publisher le llevó a descubrir Adsterra, donde encontró un modelo de monetización mucho más eficiente, con un soporte muy receptivo para publishers, una incorporación rápida y pagos fiables.

FORMATOS PUBLICITARIOS DE ADSTERRA

Tras unirse a Adsterra a mediados de 2025, el sitio web de Malik fue aprobado en cuestión de minutos.

Durante las primeras pruebas experimentó con diferentes configuraciones publicitarias, incluyendo una elevada densidad de anuncios que terminó perjudicando tanto la experiencia de usuario como el rendimiento del sitio.

Posteriormente, decidió optimizar la estrategia buscando un equilibrio entre ingresos y experiencia de usuario, apostando principalmente por los formatos Banner y Native Banner en las principales secciones del sitio.

Aunque esta configuración inicial generaba un buen volumen de impresiones, el equipo de soporte de Adsterra ayudó a identificar nuevas oportunidades de optimización.

Tras varias consultas con un gestor de cuentas, Malik modificó su estrategia incorporando el formato Popunder junto con los Native Banners. El resultado fue un incremento muy significativo del rendimiento de la monetización.

Actualmente, Popunder genera aproximadamente el 55 % de los ingresos totales mientras que Native Banner aporta el 45 % restante. Para una audiencia centrada en contenidos de entretenimiento, Popunder se convirtió en el formato con mejor rendimiento, alcanzando un CPM cercano a los 10,9 $, mientras que Native Banner mantuvo un CPM medio de aproximadamente 1,5 $.

Según Malik, el éxito radica en comprender el comportamiento del usuario dentro del nicho del entretenimiento. Los visitantes suelen llegar a través de los buscadores, leen varios artículos y navegan por varias páginas durante una sesión, lo que genera valiosas oportunidades para la publicidad basada en el rendimiento. Además, más del 85 % de la audiencia accede al sitio desde dispositivos móviles, reflejando la tendencia general del consumo de Internet en Indonesia y el resto del Sudeste Asiático.

DISTRIBUCION DE INGRESOS POR GEO (Sudeste Asiático)

Aunque Indonesia continúa siendo la principal fuente de ingresos, el editor vio patrones de comportamiento muy similares entre los usuarios procedentes de Malasia y Singapur, demostrando el potencial de escalabilidad del contenido de entretenimiento en todo el Sudeste Asiático.

Las soluciones de monetización de Adsterra permitieron aprovechar el tráfico procedente de múltiples zonas geográficas, y los visitantes malayos aportaron unas tasas de CPM competitivas de aproximadamente 3,5 $. El publisher destaca que Adsterra le permitió centrarse en optimizar un único ecosistema publicitario, en lugar de gestionar varias redes al mismo tiempo.

CLAVES PARA HACER CRECER UN SITIO WEB DE ENTRETENIMIENTO DE INDONESIA

Basándose en su experiencia, Malik comparte varias estrategias que contribuyeron al crecimiento de su proyecto:

1. Publicar contenido aprovechando las tendencias del momento. Los usuarios indonesios responden especialmente bien a noticias de última hora, novedades sobre celebridades, realities y acontecimientos virales. Publicar rápidamente permite captar un mayor volumen de búsquedas.

2. Priorizar el rendimiento «mobile-first». Dado que el tráfico móvil domina el uso de Internet en Indonesia, las páginas ligeras, los tiempos de carga rápidos y los diseños optimizados son esenciales para retener a los visitantes y mejorar el potencial de monetización.

3. Aprender de las comunidades de editores. Las comunidades de editores locales ofrecen información muy valiosa sobre el tráfico, debates sobre monetización y consejos prácticos de optimización.

4. Colaborar estrechamente con un gestor de cuentas de la red publicitaria. La colaboración activa con el equipo de soporte de Adsterra ayudó a identificar ajustes que mejoraron el rendimiento de los ingresos, como la optimización de la ubicación de los anuncios y la selección de formatos.

5. Crear contenido específico para el público local. Publicar íntegramente en idioma indonesio ayudó a reforzar la visibilidad en los buscadores y a generar una mayor interacción con el público objetivo.

UNA MONETIZACION ESCALABLE Y SOSTENIBLE

La experiencia de Malik demuestra cómo un editor puede transformar un sitio web de nicho en un negocio digital sostenible mediante la combinación de crecimiento orgánico de la audiencia y una estrategia publicitaria basada en datos.

Gracias a las soluciones de monetización centradas en el rendimiento de Adsterra, una estratégica distribución de los formatos publicitarios y un proceso continuo de optimización, este publisher del sector del entretenimiento consiguió aumentar considerablemente sus ingresos sin renunciar a ofrecer una excelente experiencia de usuario.



Sobre Adsterra

Adsterra es una red publicitaria global que ofrece soluciones de adquisición de usuarios basadas en el rendimiento para anunciantes y herramientas de monetización para editores en múltiples verticales y mercados internacionales. Es una marca consolidada y reconocida por media buyers, redes de CPA, affiliate marketers, fundadores de startups y responsables de generación de demanda de todo el mundo.

Desde 2013, Adsterra ayuda a los anunciantes a maximizar su ROI y a los publishers a obtener el mayor eCPM y involucrar a su base de usuarios mediante soluciones de tráfico flexibles. La red publicitaria colabora tanto con principiantes como con profesionales.



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