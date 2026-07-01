A háború alatt épül a jövő – Tymofiy Mylovanov tart előadást a CEU budapesti rendezvényén
BUDAPEST, HUNGARY, July 1, 2026 /EINPresswire.com/ -- A háború alatt zajló ukrán újjáépítésről, az ellenálló intézmények szerepéről és a jövő Európáját formáló tapasztalatokról tart előadást Tymofiy Mylovanov, a Kijevi Közgazdasági Egyetem (Kyiv School of Economics – KSE) elnöke, Ukrajna korábbi gazdaságfejlesztési, kereskedelmi és mezőgazdasági minisztere a Central European University (CEU) 35. évfordulós Presidential Lecture Series előadássorozatának következő rendezvényén.
A Growth Through Fire: Ukraine Is Building the Future Before the War Ends című előadásra július 7-én, kedden 18 órától kerül sor a CEU budapesti épületében (Nádor utca 15., Auditórium). A beszélgetést Carsten Q. Schneider, a CEU megbízott elnök-rektora moderálja.
Előadásában Tymofiy Mylovanov azt mutatja be, miként építi Ukrajna a jövő intézményeit még a háború idején is. Szó lesz többek között a védelmi innovációról, a digitális állam működéséről, a felsőoktatás szerepéről, valamint arról, hogy milyen tanulságokat kínál az ukrán tapasztalat Európa és a nemzetközi közösség számára.
Tymofiy Mylovanov a Kyiv School of Economics elnöke, korábban Ukrajna gazdaságfejlesztési, kereskedelmi és mezőgazdasági minisztere, valamint az Ukrán Nemzeti Bank alelnöke volt. A teljes körű orosz invázió kezdete óta aktív szerepet vállal Ukrajna gazdasági, oktatási és védelmi újjáépítésében. A KSE vezetése alatt az intézmény az ország egyik meghatározó egyetemévé, kutatóközpontjává és szakpolitikai műhelyévé vált.
Az előadás ingyenesen látogatható, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
CEU News
A Growth Through Fire: Ukraine Is Building the Future Before the War Ends című előadásra július 7-én, kedden 18 órától kerül sor a CEU budapesti épületében (Nádor utca 15., Auditórium). A beszélgetést Carsten Q. Schneider, a CEU megbízott elnök-rektora moderálja.
Előadásában Tymofiy Mylovanov azt mutatja be, miként építi Ukrajna a jövő intézményeit még a háború idején is. Szó lesz többek között a védelmi innovációról, a digitális állam működéséről, a felsőoktatás szerepéről, valamint arról, hogy milyen tanulságokat kínál az ukrán tapasztalat Európa és a nemzetközi közösség számára.
Tymofiy Mylovanov a Kyiv School of Economics elnöke, korábban Ukrajna gazdaságfejlesztési, kereskedelmi és mezőgazdasági minisztere, valamint az Ukrán Nemzeti Bank alelnöke volt. A teljes körű orosz invázió kezdete óta aktív szerepet vállal Ukrajna gazdasági, oktatási és védelmi újjáépítésében. A KSE vezetése alatt az intézmény az ország egyik meghatározó egyetemévé, kutatóközpontjává és szakpolitikai műhelyévé vált.
Az előadás ingyenesen látogatható, a részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
CEU News
Central European University (CEU)
news@ceu.edu
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