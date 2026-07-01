Koordinasi ini menyoroti potensi kerja sama lintas batas antara investor institusional dan pengembang properti di Indonesia.

JAKARTA, INDONESIA, July 1, 2026 /EINPresswire.com/ -- Dalam upaya mendorong penguatan ekosistem investasi dan memperluas partisipasi modal lintas batas, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memfasilitasi koordinasi antara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD), emiten pengembang properti dan kawasan terpadu di Indonesia, dengan Brevondale Capital, Inc. yang dipimpin oleh Dr. Soerjanto Widarno, perusahaan investasi dan manajemen aset alternatif yang berbasis di Amerika Serikat. Koordinasi ini berkaitan dengan rencana transaksi blok yang masih dalam tahap pembahasan dan ditujukan untuk mendukung penjajakan kerja sama investasi yang dilakukan secara terstruktur dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hubungan Strategis di Bawah Koordinasi Dewan Ekonomi Nasional

Koordinasi yang difasilitasi oleh Dewan Ekonomi Nasional ini sejalan dengan upaya untuk memperkuat iklim investasi nasional dan mendorong dialog antara pelaku pasar domestik dengan mitra internasional. Dalam konteks pasar yang terus berkembang, kerja sama lintas batas dinilai dapat membuka ruang bagi pertukaran pengalaman, pendekatan investasi, dan partisipasi modal yang lebih luas.

Melalui koordinasi ini, perhatian diberikan pada kemungkinan sinergi antara GMTD sebagai perusahaan terbuka yang bergerak di bidang pengembangan properti dan kawasan, dengan Brevondale Capital sebagai institusi yang memiliki fokus pada investasi terstruktur dan pemanfaatan teknologi dalam analisis pasar. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari eksplorasi model kerja sama yang mendukung tata kelola, transparansi, dan efisiensi pasar.

Profil Singkat Brevondale Capital

Brevondale Capital, Inc. merupakan perusahaan investasi dan manajemen aset alternatif yang berbasis di Amerika Serikat dan terdaftar di Negara Bagian Colorado. Berdasarkan profil perusahaan, Brevondale Capital mengembangkan pendekatan yang menggabungkan kerangka investasi terstruktur, penggunaan teknologi dalam proses analisis, serta dukungan terhadap partisipasi pasar lintas batas.

Dalam pengembangan usahanya, Brevondale Capital menempatkan teknologi, data, dan proses yang terstruktur sebagai bagian dari fondasi operasional. Pendekatan ini digunakan untuk mendukung efisiensi analisis, pengelolaan risiko, dan keterlibatan dalam berbagai kerangka investasi yang relevan dengan kebutuhan institusional maupun korporasi.

Portofolio GMTD dan Konteks Pengembangan Regional

PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) dikenal sebagai salah satu emiten pengembang properti di Indonesia yang memiliki portofolio pengembangan kawasan hunian, komersial, dan pariwisata, khususnya di wilayah Makassar dan sekitarnya. Keberadaan GMTD dalam pembahasan ini mencerminkan perhatian terhadap aset riil dan pengembangan kawasan yang memiliki relevansi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Rencana transaksi blok yang sedang dikoordinasikan dipandang sebagai bagian dari proses penjajakan yang dapat memberikan fleksibilitas dalam penguatan struktur kepemilikan dan dukungan terhadap agenda pengembangan usaha ke depan. Dalam konteks pasar modal, transaksi blok lazim digunakan sebagai mekanisme untuk memfasilitasi perpindahan kepemilikan dalam skala tertentu secara tertib dan sesuai prosedur.

Pendekatan Investasi dan Tata Kelola

Pembahasan antara para pihak tidak hanya menyoroti aspek penyediaan modal, tetapi juga menyentuh pentingnya pendekatan investasi yang disiplin, pengelolaan risiko, dan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, penggunaan analisis berbasis data dan kerangka evaluasi yang terukur dipandang dapat membantu mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih sistematis.

Para pihak juga menegaskan bahwa setiap langkah lanjutan akan mempertimbangkan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Untuk perusahaan terbuka seperti GMTD, setiap perkembangan material tetap perlu memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi dan aturan pasar modal yang relevan. Sementara itu, keterlibatan pihak internasional juga menuntut perhatian terhadap aspek kepatuhan lintas yurisdiksi.

Prospek Kolaborasi

Koordinasi rencana transaksi blok antara Brevondale Capital dan GMTD menunjukkan adanya minat terhadap kerja sama investasi yang menghubungkan modal internasional dengan aset riil di Indonesia. Meski masih berada pada tahap pembahasan, inisiatif ini mencerminkan upaya untuk membuka ruang kolaborasi yang dapat mendukung pengembangan pasar dan partisipasi investasi yang lebih luas.

Dengan pendekatan yang menekankan struktur, tata kelola, dan kepatuhan, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap penguatan ekosistem investasi nasional serta memperluas dialog antara pelaku usaha Indonesia dan mitra internasional.

Tentang Brevondale Capital, Inc.

Brevondale Capital, Inc. adalah perusahaan investasi institusional dan manajemen aset alternatif terkemuka yang berkantor pusat di Amerika Serikat dan didirikan berdasarkan hukum Negara Bagian Colorado. Di bawah kepemimpinan Dr. Soerjanto Widarno, perusahaan mengoperasikan platform keuangan berbasis teknologi yang mengintegrasikan eksekusi transaksi kecepatan tinggi, strategi kuantitatif, analisis risiko real-time, dan akses pasar alternatif lintas batas (termasuk ekuitas swasta, obligasi, dan produk terstruktur). Dengan komitmen pada pelestarian modal dan kepatuhan regulasi yang ketat, Brevondale Capital menghadirkan logika investasi institusional Wall Street ke dalam ekosistem platform digital yang skalabel untuk melayani klien korporasi dan individu bernilai bersih tinggi (HNWIs) secara global.

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