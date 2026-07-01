Lux Travel DMC startet jährliche FAM-Reise und präsentiert neue Reiseerlebnisse in Vietnam und Kambodscha

Die vielfältigen Landschaften Vietnams bilden die Kulisse der jährlichen FAM-Reise von Lux Travel DMC für internationale Medienpartner. Authentische Begegnungen mit lokalen Gemeinschaften bereichern jede Vietnamreise. Authentische Begegnungen mit ethnischen Gemeinschaften bereichern jede Reise

Die 13-tägige Medienreise präsentiert authentische Reiseerlebnisse und neue nachhaltige Angebote in Vietnam und Kambodscha.

HANOI, VIETNAM, July 1, 2026 / EINPresswire.com / -- Lux Travel DMC, eines der führenden Destination-Management-Unternehmen Vietnams, das sich auf maßgeschneiderte, private und luxuriöse Reisen spezialisiert, hat offiziell seine jährliche FAM-Reise (Familiarization Trip) für internationale Medienpartner, Content Creator und Key Opinion Leaders (KOLs) angekündigt. Die Reise findet vom 17. bis 29. Juni 2026 statt und bietet ausgewählten Teilnehmern die Möglichkeit, Vietnam durch authentische kulturelle, kulinarische und landschaftliche Erlebnisse kennenzulernen sowie neue Reiseprodukte in Vietnam und Kambodscha zu entdecken.Die Initiative erfolgt vor dem Hintergrund einer weltweit wachsenden Nachfrage nach authentischen, nachhaltigen und erlebnisorientierten Reisen. Immer mehr internationale Reisende suchen nicht nur bekannte Sehenswürdigkeiten, sondern tiefere kulturelle Begegnungen, den Kontakt zu lokalen Gemeinschaften und verantwortungsvolle Reiseformen, die einen positiven Beitrag für Destinationen leisten. Vor diesem Hintergrund versteht Lux Travel DMC die Zusammenarbeit mit internationalen Medienpartnern als wichtigen Beitrag, Vietnam aus einer glaubwürdigen, persönlichen und inspirierenden Perspektive zu vermitteln.Die diesjährige FAM-Reise wurde konzipiert, um genau diese Entwicklung im Tourismus widerzuspiegeln. Über einen Zeitraum von 13 Tagen führt das Programm durch einige der bekanntesten und zugleich vielfältigsten Regionen Vietnams – darunter Hanoi, die Kulturlandschaften von Ninh Binh, die Lan-Ha-Bucht, die Kaiserstadt Hue, die historische Altstadt von Hoi An sowie Ho-Chi-Minh-Stadt und das Mekong-Delta. Die Route vereint kulturelle Höhepunkte, Naturerlebnisse und Begegnungen mit dem lokalen Leben und bietet damit einen umfassenden Einblick in die Vielfalt des Landes.Im Mittelpunkt der Reise stehen authentische Erlebnisse und kulturelle Interaktion. Die eingeladenen Gäste werden lokale Märkte besuchen, traditionelle Handwerksbetriebe kennenlernen, kulinarische Erfahrungen sammeln und Einblicke in das Alltagsleben vietnamesischer Gemeinschaften erhalten. Ziel ist es, nicht nur touristische Eindrücke zu vermitteln, sondern ein tieferes Verständnis für die Menschen, Traditionen und Werte des Landes zu schaffen.„Die heutigen Reisenden suchen mehr als nur Sehenswürdigkeiten. Sie möchten Geschichten erleben, Menschen begegnen und ein Land auf eine authentische Weise verstehen“, sagte Pham Ha, Gründer und CEO von Lux Travel DMC. „Mit unserer jährlichen FAM-Reise möchten wir unseren Medienpartnern ermöglichen, Vietnam aus einer echten Perspektive zu entdecken und gleichzeitig zeigen, wie verantwortungsvoll gestaltete Reisen nachhaltige Werte für Gäste und lokale Gemeinschaften schaffen können.“Neben dem kulturellen Fokus dient die FAM-Reise auch als Plattform zur Vorstellung neuer Reisekonzepte von Lux Travel DMC. Das Unternehmen verzeichnet eine steigende Nachfrage nach individuellen, flexiblen und nachhaltigen Reiseformen, insbesondere im europäischen Markt. Besonders maßgeschneiderte Reisen nach Vietnam und Kambodscha gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung, da sie intensive kulturelle Erlebnisse mit Komfort, Privatsphäre und lokaler Expertise verbinden.Durch die Einladung internationaler Medienvertreter, Reisejournalisten und digitaler Content Creator möchte Lux Travel DMC die Sichtbarkeit Vietnams als hochwertige und vielseitige Destination weiter stärken. Gleichzeitig unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für nachhaltigen Tourismus, der kulturelle Werte bewahrt und lokale Gemeinschaften aktiv einbindet.Über Lux Travel DMCLux Travel DMC ist ein mehrfach ausgezeichnetes Destination-Management-Unternehmen mit Sitz in Vietnam, das sich auf maßgeschneiderte, private, Luxus- und nachhaltige Reiseerlebnisse in Vietnam, Kambodscha und Südostasien spezialisiert hat. Unter der Leitung von Gründer und CEO Pham Ha entwickelt das Unternehmen individuelle Reiseprogramme, die kulturelle Authentizität, persönliche Betreuung und verantwortungsvollen Tourismus miteinander verbinden.

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