La Côte d’Ivoire franchit une étape historique en matière de financement climatique agricole

Le modèle piloté par les pays que nous mettons en œuvre en Côte d’Ivoire offre un modèle reproductible pour accélérer la résilience climatique à travers l’Afrique.” — Simeon Ehui, Directeur régional pour l’Afrique du CGIAR

ABIDJAN, IVORY COAST, July 1, 2026 / EINPresswire.com / -- La Côte d’Ivoire a obtenu un financement climatique majeur destiné à renforcer la résilience des producteurs de riz, de manioc et d’igname face aux effets du changement climatique dans le Centre du pays, en particulier dans les régions du N’Zi, du Moronou, de l’Iffou, de La Mé et du Gbêkê.Le projet « Renforcement de la gestion durable des terres et des systèmes agroalimentaires résilients au changement climatique en Côte d’Ivoire », connu sous le nom de LARACI (FP304), a reçu l’approbation du Conseil d’administration du Fonds vert pour le climat (FVC). Ce projet rassemble le gouvernement de la Côte d’Ivoire, le CGIAR et le FIRCA afin de mettre en œuvre à grande échelle des solutions climatiques éprouvées dans les régions du N’Zi, du Moronou, de l’Iffou, de La Mé et du Gbêkê.Sur cinq ans, le projet LARACI permettra de mettre 110 600 hectares de terres sous un régime de gestion amélioré, à faibles émissions et résilient au changement climatique. Axé sur l’information climatique, les services de vulgarisation et l’agroforesterie, le projet vise à réduire de plus de 600 000 tonnes les émissions d’équivalent de CO₂, tout en apportant un soutien direct à 147 000 petits exploitants grâce à des outils leur permettant de gérer les risques climatiques, de stabiliser et d’augmenter leurs rendements, et d’accroître leurs revenus.Parmi les solutions climatiques proposées figure l’optimisation de la culture associée du manioc et des légumineuses, qui augmente la productivité, contribue à maintenir la fertilité des sols et réduit l’érosion. La généralisation des pratiques du Système de riziculture intensive améliorera l’efficacité de l’utilisation de l’eau et réduira les émissions de méthane. Le tuteurage adapté au climat améliorera le rendement des cultures d’igname et augmentera la séquestration du carbone en surface et en sous-sol.Le projet soutient directement le Plan d’investissement en agriculture climato-intelligente et les Contributions déterminées au niveau national (CDN) de la Côte d’Ivoire, renforçant ainsi l’appropriation par le pays, de la conception à la mise en œuvre et à l’évaluation de l’impact. Il contribue aux priorités nationales en matière de sécurité alimentaire, de transition écologique et d’adaptation au changement climatique.Élaboré en étroite collaboration avec le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique, ce projet illustre l’engagement de la Côte d’Ivoire à mobiliser des financements internationaux pour le climat afin de soutenir les producteurs agricoles.Le financement provient d’une subvention du Fonds vert pour le climat de 40 millions $US et d’un cofinancement de 10 millions $US apporté par le gouvernement de la Côte d’Ivoire et les partenaires du CGIAR. Le projet est conçu pour garantir que les financements climatiques parviennent aux agriculteurs qui en ont le plus besoin.Oumar N’Diaye, Directeur exécutif du FIRCA, a déclaré :« Les agriculteurs ivoiriens sont aujourd’hui en première ligne face aux effets du changement climatique. Le projet LARACI nous donne les moyens d’agir à l’échelle nécessaire en proposant des solutions concrètes, scientifiquement éprouvées et adaptées aux réalités du terrain. Le FIRCA s’appuiera sur son expertise reconnue en matière de gestion fiduciaire, de coordination de projets à grande échelle et de mobilisation de financements climatiques pour garantir une mise en œuvre efficace, transparente et axée sur les résultats. »Catherine Koffman, Directrice régionale pour l’Afrique du Fonds vert pour le climat, a déclaré :« En s’attaquant aux obstacles structurels qui empêchent les financements d’atteindre les agriculteurs ivoiriens, cet investissement peut ouvrir la voie à une économie agroalimentaire plus résiliente, plus productive et plus inclusive. Il soutient l’agriculture climato-intelligente, dans le cadre de la mise en œuvre directe du Plan national d’investissement pour une agriculture climato-intelligente (CSAIP), pour le riz, le manioc et l’igname — ces cultures de base essentielles aux moyens de subsistance et à la sécurité alimentaire nationale —, tout en renforçant les systèmes financiers, institutionnels et de chaîne de valeur nécessaires pour déployer à l’échelle nationale une agriculture climato-intelligente. Ce projet reflète l’engagement du Fonds vert pour le climat à renforcer l’appropriation nationale et à être le partenaire climatique de choix de la Côte d’Ivoire. »Baboucarr Manneh, Directeur général d’AfricaRice, a déclaré :« Ce projet repose sur un modèle de partenariat qui associe dès le départ la recherche et la mise en œuvre, et permet d’obtenir un impact à grande échelle. AfricaRice apporte des décennies de recherche sur les systèmes rizicoles en Afrique. Le FIRCA met à disposition les réseaux nationaux permettant de mettre ces recherches en pratique. Ensemble, et avec le soutien du Fonds vert pour le climat et du gouvernement de la Côte d’Ivoire, nous pouvons atteindre les agriculteurs à une échelle qui serait impossible à atteindre en travaillant de manière isolée. »Simeon Ehui, Directeur régional pour l’Afrique du CGIAR et Directeur général de l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA), a déclaré :« Ce projet marque une étape décisive pour le CGIAR et pour le financement climatique en Afrique. En tant que premier projet du CGIAR financé par le Fonds vert pour le climat, il démontre que les organismes de recherche agricole peuvent faire plus que simplement générer des connaissances ; ils peuvent directement mobiliser et acheminer des financements vers les agriculteurs qui en ont le plus besoin. Le modèle piloté par les pays que nous mettons en œuvre en Côte d’Ivoire offre un modèle reproductible pour accélérer la résilience climatique à travers l’Afrique. »

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