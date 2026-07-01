Adsterra Bagikan Kisah Sukses Pertumbuhan Situs Hiburan Indonesia

Adsterra Kisah Sukses: Pertumbuhan Situs Hiburan Indonesia Next payout CPM by ad format Profits by GEO

Adsterra membantu publisher hiburan Indonesia meningkatkan pendapatan situs hingga $8.700 per bulan melalui strategi monetisasi yang optimal.

Kisah publisher nyata membantu kami memahami pasar Asia Tenggara dengan lebih baik. Di Adsterra, kami fokus membangun strategi yang mendukung publisher di setiap tahap pertumbuhan mereka.” — Catherine Tarasova, Head of PR di Adsterra

LIMASSOL, CYPRUS, July 1, 2026 /EINPresswire.com/ -- Adsterra, jaringan periklanan global yang berfokus pada kinerja dan membantu publisher memaksimalkan pendapatan digital melalui solusi iklan yang dioptimalkan, telah menyoroti kisah sukses seorang publisher hiburan Indonesia yang mencapai pertumbuhan monetisasi signifikan setelah menerapkan strategi yang disesuaikan.

GAMBARAN KASUS

Studi kasus ini mengikuti perjalanan Malik, seorang entrepreneur online berusia 28 tahun asal Bandung, Indonesia, yang membangun situs hiburan berfokus pada berita selebritas, konten televisi, drama Korea, dan topik budaya pop yang sedang tren. Tanpa latar belakang pengembangan teknis, Malik berhasil mengembangkan platformnya secara organik melalui trafik pencarian dan meraih pendapatan rata-rata bulanan sebesar $8.700 melalui solusi monetisasi Adsterra, dengan pendapatan tertinggi mencapai $29.000 dalam satu bulan.

Saat ini, situs hiburan tersebut menghasilkan lebih dari 1,5 juta impresi per bulan dan menarik pengunjung dari Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Singapura, serta negara lainnya. Situs ini mencapai rata-rata CPM sebesar $3,3, sementara trafik dari Indonesia menghasilkan CPM hingga $7,8.

PERJALANAN PROYEK

Malik memulai situsnya sebagai proyek yang dilandasi kecintaannya pada budaya selebritas Indonesia, berita hiburan, rangkuman acara televisi, dan topik yang sedang viral. Seiring waktu, platform tersebut berkembang ke kategori populer seperti sinetron Indonesia, drama Korea, dan K-pop—kategori konten yang memiliki tingkat keterlibatan tinggi di kalangan audiens muda Indonesia.

Strategi publisher ini hampir sepenuhnya mengandalkan trafik organik dari mesin pencari, bukan akuisisi berbayar. Karena itu, efisiensi monetisasi menjadi lebih penting dibanding sekadar meningkatkan volume trafik.

Namun, monetisasi menjadi tantangan pada tahap awal. Malik sempat mencoba beberapa jaringan iklan CPM secara bersamaan dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan. Alih-alih memberikan hasil yang lebih baik, pendekatan tersebut justru menimbulkan konflik teknis, pelaporan yang tidak konsisten, dan pendapatan yang terbatas, dengan penghasilan bulanan yang masih di bawah $400.

Rekomendasi dari sesama publisher kemudian memperkenalkan Malik kepada Adsterra, di mana ia menemukan pendekatan monetisasi yang lebih sederhana dengan dukungan publisher yang responsif, proses onboarding yang cepat, dan sistem pembayaran yang andal.

FORMAT IKLAN ADSTERRA

Setelah bergabung dengan Adsterra pada pertengahan 2025, situs Malik disetujui hanya dalam hitungan menit. Pada awalnya, Malik mencoba beberapa pengaturan monetisasi, termasuk kepadatan iklan yang agresif, yang ternyata berdampak negatif pada keterlibatan pengguna dan performa halaman.

Optimalisasi selanjutnya berfokus pada keseimbangan antara pendapatan dan pengalaman pengguna. Karena itu, publisher memilih format Banner dan Native Banner di berbagai bagian utama situs.

Meskipun pengaturan awal sudah menghasilkan impresi, tim dukungan publisher membantu mengidentifikasi peluang optimasi lebih lanjut. Setelah berkonsultasi dengan account manager, Malik menyesuaikan kombinasi monetisasinya dengan menambahkan format Popunder di samping penempatan Native Banner.

Optimalisasi tersebut menghasilkan peningkatan performa monetisasi yang signifikan. Saat ini, iklan Popunder menyumbang sekitar 55% dari total pendapatan, sementara format Native Banner memberikan 45% sisanya.

Bagi audiens yang berfokus pada hiburan, Popunder menjadi format dengan performa terbaik dan memberikan efisiensi monetisasi yang lebih tinggi. Format ini menghasilkan CPM hingga sekitar $10,9, sementara Native Banner mempertahankan rata-rata CPM sekitar $1,5.

Menurut Malik, keberhasilan tersebut berasal dari pemahaman terhadap perilaku pengguna di niche hiburan. Pengunjung biasanya datang melalui mesin pencari, membaca beberapa artikel, dan membuka beberapa halaman dalam satu sesi, sehingga menciptakan peluang yang berharga bagi iklan berbasis performa.

Selain itu, lebih dari 85% audiens situs mengakses konten melalui perangkat mobile, mencerminkan tren konsumsi internet yang lebih luas di Indonesia dan Asia Tenggara.

DISTRIBUSI PENDAPATAN BERDASARKAN GEO (Asia Tenggara)

Meskipun Indonesia tetap menjadi sumber pendapatan utama, publisher juga mengamati pola keterlibatan yang serupa dari pengunjung Malaysia dan Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa konten hiburan memiliki potensi untuk berkembang di seluruh Asia Tenggara.

Solusi monetisasi Adsterra memungkinkan Malik memaksimalkan trafik dari berbagai GEO, dengan pengunjung dari Malaysia memberikan CPM yang kompetitif, yaitu sekitar $3,5.

Publisher tersebut menekankan bahwa Adsterra memungkinkannya fokus mengoptimalkan satu ekosistem periklanan, alih-alih harus mengelola banyak jaringan iklan sekaligus.

INSIGHT UNTUK MENGEMBANGKAN SITUS HIBURAN INDONESIA

Berdasarkan pengalamannya, Malik mengidentifikasi beberapa strategi utama yang mendukung pertumbuhan platform hiburannya:

1. Publikasikan konten seputar tren yang sedang berlangsung. Audiens hiburan di Indonesia sangat responsif terhadap berita terbaru, kabar selebritas, perkembangan reality show, dan peristiwa viral. Menerbitkan artikel segera setelah sebuah tren muncul membantu menangkap permintaan pencarian.

2. Utamakan performa mobile-first. Karena trafik mobile mendominasi penggunaan internet di Indonesia, halaman yang ringan, waktu muat yang cepat, dan tata letak yang dioptimalkan sangat penting untuk mempertahankan pengunjung dan meningkatkan potensi monetisasi.

3. Belajar dari komunitas publisher. Komunitas publisher lokal menyediakan banyak pengetahuan berharga, mulai dari insight tentang trafik hingga diskusi monetisasi dan tips optimasi yang praktis.

4. Bekerja sama secara aktif dengan account manager jaringan iklan. Kolaborasi yang erat dengan tim dukungan Adsterra membantu mengidentifikasi berbagai penyesuaian yang meningkatkan performa pendapatan, termasuk optimasi penempatan dan pemilihan format iklan.

5. Buat konten khusus untuk audiens lokal. Menerbitkan konten sepenuhnya dalam Bahasa Indonesia membantu meningkatkan visibilitas di mesin pencari sekaligus membangun keterlibatan yang lebih kuat dengan audiens sasaran.

KESIMPULAN: MONETISASI YANG DAPAT DISKALAKAN

Perjalanan Malik menunjukkan bagaimana publisher konten dapat mengubah situs niche menjadi bisnis digital yang berkelanjutan dengan menggabungkan pertumbuhan audiens organik dan strategi periklanan berbasis data.

Melalui solusi monetisasi berbasis performa dari Adsterra, penempatan iklan yang strategis, dan dukungan optimasi yang berkelanjutan, publisher hiburan asal Indonesia ini berhasil meningkatkan pendapatan sambil tetap mempertahankan pengalaman pengguna yang baik.

Tentang Adsterra

Adsterra adalah jaringan periklanan global yang menyediakan solusi akuisisi pengguna berbasis performa untuk pengiklan dan monetisasi bagi publisher di berbagai vertikal dan wilayah. Platform ini membantu pengiklan meningkatkan performa kampanye serta memungkinkan publisher memaksimalkan efisiensi monetisasi dan keterlibatan pengguna melalui solusi traffic yang fleksibel. Adsterra bermitra dengan pengguna pemula maupun profesional.



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