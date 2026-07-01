Aecooly desvela la gama Cold Air para redefinir la refrigeración personal en tiempos de temperaturas récord

Esta nueva categoría de producto va más allá de los ventiladores tradicionales para garantizar significativas bajadas de temperatura

HONG KONG, CHINA, July 1, 2026 / EINPresswire.com / -- A medida que el calor extremo se intensifica en muchas partes del mundo, las vacaciones de verano, las actividades al aire libre, la asistencia a eventos deportivos, los desplazamientos y el trabajo en espacios abiertos se enfrentan cada vez de manera más frecuente a altas temperaturas. En este contexto, se hace cada vez más necesaria una solución que permita la refrigeración al aire libre efectiva y que no se limite a ventilar aire caliente.La gama Aecooly Cold Air responde a esas necesidades combinando una niebla refrigerante de alta presión con un potente flujo de aire, creando una experiencia de enfriamiento portátil diseñada para escenarios de calor extremo donde los ventiladores tradicionales a menudo no son suficientes.De un flujo de aire a refrigeración realCuando el aire a tu alrededor es caliente o húmedo, un ventilador portátil convencional puede simplemente mover aire caliente sin aliviar significativamente la sensación de calor. En entornos exteriores abarrotados, sin viento y con temperaturas altas, los usuarios pueden sentir incluso que ese flujo de aire se calienta a medida que pasan los minutos.Teniendo en cuenta esta situación, el Cold Air de Aecooly no es otro ventilador más. En su lugar, la compañía lo ve como una oportunidad para explorar una nueva categoría de producto: la refrigeración personal. Al combinar niebla de enfriamiento de alta presión con un potente sistema de flujo de aire, la serie Cold Air está diseñada para favorecer un intercambio de calor más rápido y enfriar la superficie de la piel por evaporación, ayudando a los usuarios a experimentar una sensación de frescor portátil.Niebla y aire que trabajan juntosA diferencia de los ventiladores con vaporizador comunes, el Cold Air de Aecooly no está diseñado simplemente para rociar agua sobre el usuario sino que su propósito es hacer que la niebla refrigerante y el flujo de aire trabajen juntos.En ambientes de calor y humedad, parte de la incomodidad proviene de una capa de aire cálido y húmedo que permanece cerca de la piel. El flujo de aire débil de otros ventiladores tiene problemas a la hora de penetrar esta capa, mientras que una niebla que no sea uniforme puede hacer que te sientas mojado en lugar de refrescado.La gama Cold Air de Aecooly genera una niebla refrigerante más fina y perceptible que se empareja con un flujo de aire más fuerte para que la humedad participe en la evaporación en lugar de permanecer pesadamente sobre la piel. En las pruebas internas de Aecooly, Cold Air Ultra logró una reducción de temperatura de 10º en 10 segundos.Diseñado para escenarios de calor extremoFestivales de música, colas al aire libre, eventos deportivos al aire libre, parques, desplazamientos en transporte público o eventos con altas temperaturas, en todos ellos los asistentes necesitan una solución de refrigeración personal para esos momentos en los que el ambiente es cálido y húmedo.Los ventiladores portátiles ligeros siguen siendo útiles para el día a día, el uso en interiores y climas veraniegos templados. Pero en escenarios de calor extremo, humedad, exposición solar o largas estancias al aire libre, a menudo es necesario algo más que la sensación de aire en movimiento. Cold Air se ha diseñado alrededor de ese equilibrio: mantener la portabilidad mientras se enfría de manera más perceptible a través de la niebla y el potente flujo de aire.El marcado lo aprueba: de “otro ventilador” a “una verdadera solución para enfriar”Aecooly ya ha observado esta tendencia en Hong Kong, donde está creciendo la tasa de usuarios de ventiladores vaporizadores y donde algunas tiendas incluso se han quedado sin existencias. Los usuarios ya no ven estos productos como simples "ventiladores ordinarios" sino como herramientas de refrigeración prácticas que pueden ayudar a las personas a manejar la incomodidad del calor extremo.Aecooly cree que el desarrollo futuro de productos de refrigeración personal ya no dependerá solo de la potencia del chorro de aire, la duración de la batería o el diseño exterior. La verdadera competencia será si un producto puede satisfacer las necesidades reales de los usuarios durante veranos más calurosos y condiciones al aire libre más exigentes. Con la serie Cold Air, Aecooly tiene como objetivo construir una identidad de marca claramente enfocada a transformar los ventiladores portátiles de simples herramientas a verdaderos dispositivos de refrigeración personal.Precio y disponibilidadLa gama Aecooly Cold Air está disponible a nivel global. Los clientes de Amazon pueden utilizar el código promocional STAYCOOL20 durante el proceso de compra para conseguir un descuento del 20%, por tiempo limitado. El código es válido tanto para el Cold Air como para el Cold Air Ultra.La gama Aecooly Cold Air está disponible en Aecooly.com , Amazon, y otras tiendas autorizadas. Los clientes en Europa también pueden comprar los productos a través de la tienda de Amazon de Estados Unidos. El envío internacional está disponible para muchos países europeos; la disponibilidad, los plazos de entrega y los costes de envío pueden variar según la ubicación.CONTACTOPara cualquier tipo de consulta o para solicitar una unidad de análisis puedes escribirnos a marketing@aecooly.com.ACERCA DE AECOOLYEl lema de Aecooly, “Pensar más allá, enfriar mejor”, se enmarca dentro de una gama de soluciones portátiles para garantizar la refrigeración al aire libre y en la ciudad. La marca, que cuenta con más de 180 patentes globales, combina refrigeramiento efectivo y diseños inteligentes. Los productos de Aecooly han sido galardonados y pretenden marcar el estándar en cuanto a la nueva generación de confort portátil. Puedes leer más acerca de Aecooly en aecooly.com.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.