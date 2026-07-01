Aecooly lance Cold Air, un ventilateur brumisateur portable conçu pour les fortes chaleurs

Cold Air associe flux d’air puissant et brume ultrafine pour un rafraîchissement portable plus immédiat.

HONG KONG, CHINA, July 1, 2026 / EINPresswire.com / -- Alors que les vagues de chaleur se multiplient en Amérique du Nord et en Europe, de nombreux consommateurs recherchent des solutions simples pour se rafraîchir en déplacement. Dans les transports, les files d’attente, les événements en plein air ou les situations de travail exposées à la chaleur, le besoin d’un rafraîchissement portable devient plus présent au quotidien.Dans ce contexte, Aecooly lance sa série Cold Air, une gamme de ventilateurs brumisateurs portables. En associant une brume ultrafine à un flux d’air puissant, Cold Air vise à offrir une sensation de fraîcheur plus nette dans les environnements chauds, humides ou peu ventilés.Du flux d’air au rafraîchissementLes ventilateurs portables restent utiles par temps doux et dans de nombreuses situations du quotidien. Leurs limites deviennent toutefois plus visibles lorsque l’air ambiant est déjà chaud, humide ou presque immobile. Lors d’un festival bondé, d’un événement sportif en plein soleil ou dans une rue sans vent, un ventilateur peut déplacer l’air sans forcément donner une véritable sensation de fraîcheur.Par temps chaud et humide, une fine couche d’air tiède et humide peut rester près de la peau et retenir la chaleur. Un flux d’air trop faible ne parvient pas toujours à la disperser suffisamment. Dans ce cas, augmenter simplement la ventilation ne rend pas nécessairement l’expérience plus confortable.Selon Aecooly, Cold Air a été conçu pour dépasser les limites des ventilateurs portables classiques. En associant brumisation fine et flux d’air puissant, le produit vise à favoriser l’échange thermique et le rafraîchissement par évaporation à la surface de la peau. Lors de tests internes menés dans des conditions contrôlées, le modèle Cold Air Ultra a permis de réduire la température d’une surface testée d’environ 10 °C en 10 secondes.Brume et flux d’air fonctionnent ensembleCold Air n’est pas conçu pour rafraîchir simplement en ajoutant davantage d’eau sur la peau. Contrairement à certains produits brumisateurs portables qui reposent sur une vibration ultrasonique, la série Cold Air utilise un flux d’air à haute pression pour transformer l’eau en une brume plus fine. Celle-ci se mélange plus uniformément au flux d’air, au lieu de se déposer sur la peau sous forme de gouttelettes plus lourdes.Lorsque cette brume fine s’évapore, elle aide à emporter la chaleur présente à la surface de la peau. L’objectif n’est donc pas de créer une sensation d’humidité, mais de permettre à l’eau de participer plus efficacement au processus de rafraîchissement grâce à l’association de la brume et du flux d’air.Conçu pour les situations de chaleur du quotidienLa série Cold Air est pensée pour les festivals d’été, les longues files d’attente en extérieur, les événements sportifs en plein air, les retransmissions de grands événements comme la Coupe du monde, les trajets urbains et le travail par fortes chaleurs. Dans ces situations, les utilisateurs ne recherchent pas seulement une brise supplémentaire lors d’une journée agréable. Ils ont besoin d’une solution portable capable d’apporter une sensation de fraîcheur plus nette lorsque l’air est lourd, que la ventilation naturelle est limitée et que les ventilateurs ordinaires ne suffisent plus.Les premiers retours du commerce de détail à Hong Kong indiquent un intérêt croissant pour cette catégorie de produits. Les discussions spontanées autour des ventilateurs brumisateurs et du confort par fortes chaleurs se multiplient, tandis que certains points de vente physiques ont déjà signalé des ruptures de stock. Pour une jeune marque, cela suggère que les consommateurs commencent à percevoir ces produits non plus seulement comme des ventilateurs, mais comme des outils pratiques pour mieux supporter les épisodes de chaleur intense.Aecooly estime que l’avenir des solutions portables de fraîcheur ne sera pas défini uniquement par la vitesse du ventilateur, l’autonomie de la batterie ou le design. L’enjeu sera surtout de savoir dans quelle mesure les produits répondent à la façon dont les utilisateurs vivent réellement les étés plus chauds. Avec Cold Air, Aecooly souhaite contribuer à faire évoluer les ventilateurs portables vers des solutions de rafraîchissement personnel plus efficaces.Prix et disponibilitéLa série Aecooly Cold Air est disponible à l’échelle mondiale. Les clients qui achètent sur Amazon peuvent utiliser le code promotionnel STAYCOOL20 lors du paiement pour bénéficier d’une réduction de 20 % pendant une durée limitée. Le code est valable pour Cold Air et Cold Air Ultra.Cold Air Ultra: 79,99 $Cold Air: 39,99 $La série Aecooly Cold Air est disponible via Aecooly.com , Amazon et des revendeurs autorisés dans le monde entier. Les clients en Europe peuvent également acheter les produits via la boutique Amazon des États-Unis. La livraison internationale est disponible vers de nombreux pays européens ; la disponibilité, les délais de livraison et les frais d’expédition peuvent varier selon la destination.ContactPour toute demande média ou demande d’unité de test, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : marketing@aecooly.comÀ propos d’AecoolyAecooly, avec sa devise « Thinking Deeper, Cooling Better », propose des solutions de rafraîchissement portables pour les activités en extérieur et la vie urbaine. La marque associe un rafraîchissement efficace à un design intelligent et détient plus de 180 brevets dans le monde. Aecooly propose des produits primés et souhaite établir une nouvelle référence pour la prochaine génération de confort portable. En savoir plus sur aecooly.com.

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