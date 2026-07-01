Aecooly stellt Cold-Air-Serie vor: Tragbarer Ventilator mit Sprühnebel für heiße Sommertage

Cold Air kombiniert starken Luftstrom mit ultrafeinem Sprühnebel und soll unterwegs, im Freien und an heißen Sommertagen für schnelle, spürbare Abkühlung sorgen

HONG KONG, CHINA, July 1, 2026 / EINPresswire.com / -- Angesichts der jüngsten Hitzewellen in Europa suchen viele Menschen nach einfachen Möglichkeiten, sich unterwegs und im Alltag schneller abzukühlen. Ob beim Pendeln, in Warteschlangen, bei Veranstaltungen im Freien oder bei Arbeiten unter hohen Temperaturen: In solchen Situationen zählt nicht nur Luftbewegung, sondern vor allem spürbare Erleichterung.Vor diesem Hintergrund hat Aecooly die Cold-Air-Serie vorgestellt, tragbare Ventilatoren mit Sprühnebel für mobile Alltagssituationen. Die handlichen Geräte kombinieren ultrafeinen Kühlnebel mit starkem Luftstrom und sollen ein frischeres Gefühl vermitteln, wenn Hitze, stehende Luft oder hohe Luftfeuchtigkeit den Komfort im Freien beeinträchtigen.Vom Luftstrom zur Abkühlung: Hitze und Feuchtigkeit besser begegnenHandventilatoren bleiben bei mildem Wetter und im Alltag nützlich. Ihre Grenzen werden jedoch deutlicher, wenn die Umgebungsluft bereits heiß, feucht oder nahezu unbewegt ist. Bei einem vollen Festival, einem Sportereignis in direkter Sonne oder auf einer windstillen Stadtstraße kann ein Ventilator zwar Luft bewegen, ohne dass sich die Haut tatsächlich kühler anfühlt.Bei heißem, feuchtem Wetter kann sich eine dünne Schicht warmer, feuchter Luft nahe der Haut halten und Wärme stauen. Schwacher Luftstrom kann diese Schicht oft nicht ausreichend bewegen. Dann fühlt sich mehr Luftbewegung nicht automatisch kühler an.Nach Angaben von Aecooly wurde Cold Air entwickelt, um über die Grenzen herkömmlicher Handventilatoren hinauszugehen. Durch die Kombination aus feinem Kühlnebel und starkem Luftstrom soll das Produkt den Wärmeaustausch und die Verdunstungskühlung an der Hautoberfläche unterstützen. In internen Tests unter kontrollierten Bedingungen wurde beim Modell Cold Air Ultra auf der getesteten Oberfläche innerhalb von 10 Sekunden ein Temperaturabfall von bis zu etwa 10 °C gemessen.Sprühnebel und Luftstrom wirken zusammenCold Air ist nicht darauf ausgelegt, einfach mehr Wasser auf die Haut zu bringen. Anders als einige tragbare Sprühnebel-Produkte, die mit Ultraschalltechnologie arbeiten, nutzt die Cold-Air-Serie Hochdruck-Luftstrom, um Wasser in einen feineren Kühlnebel zu verwandeln. Dadurch kann sich der Nebel gleichmäßiger mit dem Luftstrom verbinden, statt sich spürbar auf der Haut abzusetzen.Wenn der feine Nebel verdunstet, hilft er dabei, Wärme von der Hautoberfläche abzuführen. So entsteht spürbare Abkühlung. Genau hier setzt Aecooly an: Cold Air soll nicht einfach mehr Feuchtigkeit erzeugen, sondern Feuchtigkeit durch das Zusammenspiel von Nebel und Luftstrom effektiver am Kühlprozess beteiligen.Für heiße Alltagssituationen entwickeltDie Cold-Air-Serie ist für Situationen wie Sommerfestivals, lange Warteschlangen im Freien, Sportveranstaltungen unter freiem Himmel, Open-Air-Viewing während der Weltmeisterschaft, Pendeln in der Stadt und Arbeiten bei hohen Temperaturen konzipiert. In solchen Momenten brauchen Nutzer nicht nur eine zusätzliche Brise an einem angenehmen Tag. Sie benötigen eine tragbare Lösung, die ein deutlich spürbares frischeres Gefühl erzeugen kann, wenn die Luft feucht ist, natürliche Luftbewegung fehlt und gewöhnliche Ventilatoren nicht ausreichen.Als früher Hinweis auf das Interesse an dieser Produktkategorie deuten Rückmeldungen aus dem Einzelhandel in Hongkong auf eine wachsende Nachfrage hin. Organische Diskussionen über Sprühnebel-Ventilatoren und Abkühlung im Alltag nehmen zu, und in einzelnen stationären Vertriebskanälen kam es bereits zu Engpässen. Dies deutet darauf hin, dass Verbraucher solche Produkte zunehmend nicht nur als Ventilatoren, sondern als praktische Lösungen für extreme Hitze wahrnehmen.Aecooly sieht wachsenden Bedarf an tragbaren Lösungen für persönliche Abkühlung im Alltag, der nicht allein durch Ventilatorgeschwindigkeit, Akkulaufzeit oder Design bestimmt wird. Entscheidend wird sein, wie gut Produkte darauf reagieren, wie Menschen heißere Sommer tatsächlich erleben. Mit Cold Air möchte Aecooly dazu beitragen, Handventilatoren von einfachen Ventilatoren zu persönlichen Kühllösungen weiterzuentwickeln.Preis und VerfügbarkeitDie Aecooly Cold-Air-Serie ist weltweit erhältlich. Kunden, die über Amazon kaufen, können beim Bezahlen den Rabattcode STAYCOOL20 verwenden und für begrenzte Zeit 20 % Rabatt erhalten. Der Code gilt für Cold Air und Cold Air Ultra.Erhältlich über Aecooly.com , Amazon und autorisierte Händler weltweit. Kunden in Europa können die Produkte zudem über den US-amerikanischen Amazon-Store bestellen. Internationaler Versand ist in viele europäische Länder verfügbar; Verfügbarkeit, Lieferzeiten und Versandkosten können je nach Standort variieren.KontaktFür Medienanfragen oder Anfragen zu Testgeräten wenden Sie sich bitte an:marketing@aecooly.comÜber AecoolyAecooly entwickelt unter dem Motto "Thinking Deeper, Cooling Better" tragbare Kühllösungen für den Einsatz im Freien und im urbanen Alltag. Die Marke verbindet wirksame Kühlung mit durchdachtem Design und hält weltweit mehr als 180 Patente. Aecooly bietet ausgezeichnete Produkte und möchte Maßstäbe für die nächste Generation tragbaren Komforts setzen. Weitere Informationen unter aecooly.com.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.