JETOUR celebra el segundo Carnaval Boxy SUV para impulsar la cultura del viaje y la aventura todoterreno
EINPresswire.com/ -- JETOUR celebró con éxito la segunda edición de su Conferencia Global Boxy SUV en Dunhuang, China, bajo el lema “Drive your future”. El evento reunió a más de 1,100 representantes de medios de comunicación, usuarios e invitados de la industria para crear una gran celebración dedicada al estilo de vida de los viajes y la conducción todoterreno.
Durante la conferencia, JETOUR presentó de forma integral su consolidada tecnología XWD de tracción integral inteligente totalmente automática, junto con su completa gama de vehículos Boxy SUV. Los asistentes también disfrutaron de una serie de experiencias inmersivas, como pruebas de conducción todoterreno en el desierto, campamentos bajo las estrellas y foros de cocreación con usuarios, fortaleciendo la conexión entre la marca y sus clientes. A través de estas actividades, JETOUR transmitió al público global su filosofía “Travel+”, promoviendo una mayor identificación con los valores culturales de la marca y generando una conexión emocional con los usuarios.
Liderazgo en el segmento global de los Boxy SUV gracias a su fortaleza tecnológica
Con la continua evolución del mercado automotriz mundial y el creciente interés de los consumidores por las actividades al aire libre, los Boxy SUV están experimentando una transformación en su propuesta de valor: han dejado de ser simples vehículos todoterreno para convertirse en un símbolo de un estilo de vida basado en la libertad, la exploración y la aventura. En respuesta a esta tendencia, JETOUR ha lanzado sucesivamente modelos como el JETOUR T1 y el JETOUR T2, incorporando además la innovadora tecnología XWD, que reduce significativamente la dificultad de conducción. Incluso quienes no cuentan con experiencia profesional en manejo todoterreno pueden afrontar con facilidad terrenos complejos como arena, barro o grava. Gracias a la democratización de la tecnología, JETOUR ha convertido al Boxy SUV en una opción accesible para un público mucho más amplio, permitiendo que cada vez más personas disfruten de la exploración y los viajes.
Hasta la fecha, la familia de Boxy SUV de JETOUR ha superado las 700,000 unidades vendidas a nivel mundial. Entre ellas, el JETOUR T2 alcanzó las 500,000 unidades comercializadas en apenas 33 meses desde su lanzamiento, estableciendo un nuevo récord mundial como el Boxy SUV que más rápidamente ha alcanzado este hito.
Leané Nieuwenhuys, propietaria de la unidad número 500,000 del JETOUR T2 y procedente de Sudáfrica, comentó: “El JETOUR T2 es un vehículo realmente sorprendente. Lo veo con frecuencia tanto en Instagram como en las calles de Sudáfrica. Me encanta su gran pantalla central y el sistema de infoentretenimiento. Estoy segura de que este vehículo me permitirá disfrutar de momentos inolvidables junto con mis amigos.”
Expansión global para impulsar el crecimiento de la cultura “Travel+”
Detrás de estos destacados resultados comerciales se encuentra una sólida red global de distribución y un completo ecosistema orientado a los viajes. Actualmente, JETOUR tiene presencia en 100 países y regiones, cuenta con más de 2,000 puntos de venta y servicio en todo el mundo y ha desarrollado la red internacional de clubes JETOUR CLUB, integrada por más de 300 clubes y 31,000 miembros. Solo en 2025, los distintos JETOUR CLUB organizaron más de 500 actividades alrededor del mundo, promoviendo activamente la cultura del viaje y la conducción todoterreno en diferentes mercados.
Dai Lihong, director general de la División de Marca JETOUR, afirmó: “Las aspiraciones de nuestros usuarios no deberían verse limitadas por el terreno ni por las prestaciones del vehículo. JETOUR ha mantenido su compromiso con el segmento de los Boxy SUV, ofreciendo no solo productos y una red comercial global, sino también una cultura todoterreno accesible para todos. Gracias a nuestros productos y tecnologías de alta calidad reducimos las barreras de acceso a la conducción off-road, mientras que nuestra red mundial de servicios acompaña a los aficionados de todo el mundo, convirtiendo a JETOUR en un compañero fiel para cada viaje.”
Desde democratizar la tecnología para eliminar las barreras tradicionales del mundo todoterreno, hasta liderar el segmento de los Boxy SUV con modelos de gran éxito comercial, pasando por la expansión de su red global y la consolidación de una comunidad internacional de usuarios, JETOUR continúa marcando la evolución de esta categoría. Hoy, un Boxy SUV representa mucho más que un vehículo icónico: es un símbolo de exploración, libertad y una vida de mayor calidad.
Para obtener más información, visite: jetourglobal.com
Tina Liu
Durante la conferencia, JETOUR presentó de forma integral su consolidada tecnología XWD de tracción integral inteligente totalmente automática, junto con su completa gama de vehículos Boxy SUV. Los asistentes también disfrutaron de una serie de experiencias inmersivas, como pruebas de conducción todoterreno en el desierto, campamentos bajo las estrellas y foros de cocreación con usuarios, fortaleciendo la conexión entre la marca y sus clientes. A través de estas actividades, JETOUR transmitió al público global su filosofía “Travel+”, promoviendo una mayor identificación con los valores culturales de la marca y generando una conexión emocional con los usuarios.
Liderazgo en el segmento global de los Boxy SUV gracias a su fortaleza tecnológica
Con la continua evolución del mercado automotriz mundial y el creciente interés de los consumidores por las actividades al aire libre, los Boxy SUV están experimentando una transformación en su propuesta de valor: han dejado de ser simples vehículos todoterreno para convertirse en un símbolo de un estilo de vida basado en la libertad, la exploración y la aventura. En respuesta a esta tendencia, JETOUR ha lanzado sucesivamente modelos como el JETOUR T1 y el JETOUR T2, incorporando además la innovadora tecnología XWD, que reduce significativamente la dificultad de conducción. Incluso quienes no cuentan con experiencia profesional en manejo todoterreno pueden afrontar con facilidad terrenos complejos como arena, barro o grava. Gracias a la democratización de la tecnología, JETOUR ha convertido al Boxy SUV en una opción accesible para un público mucho más amplio, permitiendo que cada vez más personas disfruten de la exploración y los viajes.
Hasta la fecha, la familia de Boxy SUV de JETOUR ha superado las 700,000 unidades vendidas a nivel mundial. Entre ellas, el JETOUR T2 alcanzó las 500,000 unidades comercializadas en apenas 33 meses desde su lanzamiento, estableciendo un nuevo récord mundial como el Boxy SUV que más rápidamente ha alcanzado este hito.
Leané Nieuwenhuys, propietaria de la unidad número 500,000 del JETOUR T2 y procedente de Sudáfrica, comentó: “El JETOUR T2 es un vehículo realmente sorprendente. Lo veo con frecuencia tanto en Instagram como en las calles de Sudáfrica. Me encanta su gran pantalla central y el sistema de infoentretenimiento. Estoy segura de que este vehículo me permitirá disfrutar de momentos inolvidables junto con mis amigos.”
Expansión global para impulsar el crecimiento de la cultura “Travel+”
Detrás de estos destacados resultados comerciales se encuentra una sólida red global de distribución y un completo ecosistema orientado a los viajes. Actualmente, JETOUR tiene presencia en 100 países y regiones, cuenta con más de 2,000 puntos de venta y servicio en todo el mundo y ha desarrollado la red internacional de clubes JETOUR CLUB, integrada por más de 300 clubes y 31,000 miembros. Solo en 2025, los distintos JETOUR CLUB organizaron más de 500 actividades alrededor del mundo, promoviendo activamente la cultura del viaje y la conducción todoterreno en diferentes mercados.
Dai Lihong, director general de la División de Marca JETOUR, afirmó: “Las aspiraciones de nuestros usuarios no deberían verse limitadas por el terreno ni por las prestaciones del vehículo. JETOUR ha mantenido su compromiso con el segmento de los Boxy SUV, ofreciendo no solo productos y una red comercial global, sino también una cultura todoterreno accesible para todos. Gracias a nuestros productos y tecnologías de alta calidad reducimos las barreras de acceso a la conducción off-road, mientras que nuestra red mundial de servicios acompaña a los aficionados de todo el mundo, convirtiendo a JETOUR en un compañero fiel para cada viaje.”
Desde democratizar la tecnología para eliminar las barreras tradicionales del mundo todoterreno, hasta liderar el segmento de los Boxy SUV con modelos de gran éxito comercial, pasando por la expansión de su red global y la consolidación de una comunidad internacional de usuarios, JETOUR continúa marcando la evolución de esta categoría. Hoy, un Boxy SUV representa mucho más que un vehículo icónico: es un símbolo de exploración, libertad y una vida de mayor calidad.
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Tina Liu
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