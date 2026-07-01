Visión Digna impulsa retinografía para detección oportuna de daño ocular en pacientes diabéticos
La iniciativa invita a internistas, endocrinólogos y médicos generales a enviar pacientes diabéticos a retinografía preventiva.MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, July 1, 2026 /EINPresswire.com/ -- Visión Digna anunció una iniciativa dirigida a médicos internistas, endocrinólogos, médicos generales y profesionales de primer contacto que atienden pacientes con diabetes mellitus, hipertensión arterial y síndrome metabólico, con el objetivo de promover el envío temprano a retinografía como herramienta de detección oportuna de alteraciones en la retina.
La propuesta busca reforzar un mensaje clínico fundamental: el paciente diabético no debe esperar a presentar pérdida visual para revisar su retina. La retinopatía diabética puede iniciar de forma silenciosa, y cuando el paciente nota disminución visual, visión borrosa o manchas, el daño ocular puede encontrarse en una etapa más avanzada.
Visión Digna plantea que la retinografía sea considerada por médicos no oftalmólogos como una herramienta accesible, rápida y útil para documentar el estado de la retina en pacientes diabéticos, hipertensos o con riesgo vascular. El objetivo no es sustituir la valoración por el oftalmólogo, sino facilitar una ruta de tamizaje visual que permita identificar hallazgos sospechosos y referir oportunamente al especialista cuando sea necesario.
“Muchos pacientes con diabetes acuden de forma regular con su endocrinólogo, internista o médico general, pero no siempre llegan a revisión oftalmológica a tiempo. Queremos facilitar que el médico tratante pueda enviar directamente al paciente a una retinografía, incluso antes de que exista un síntoma visual”, señaló el Dr. José Francisco Valdez López, médico oftalmólogo, especialista en retina y vítreo, y fundador de Visión Digna.
La retinografía permite obtener imágenes del fondo de ojo para evaluar signos compatibles con retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, alteraciones vasculares, cambios en la papila óptica, lesiones maculares y otros hallazgos relevantes. En pacientes con diabetes, esta documentación puede ser clave para decidir si el caso requiere observación, seguimiento estrecho, OCT macular, angiografía, tratamiento láser, terapia intravítrea o valoración urgente por retina.
El llamado está dirigido especialmente a médicos que ven pacientes diabéticos de forma continua. En la práctica diaria, el endocrinólogo o internista suele concentrarse en el control glucémico, presión arterial, lípidos, función renal y riesgo cardiovascular; sin embargo, la retina también es un órgano blanco de daño microvascular y puede reflejar complicaciones sistémicas relevantes.
“Cuando un paciente diabético recibe una retinografía como parte de su control metabólico, el médico tratante agrega una capa importante de prevención. No se trata solo de enviar al oftalmólogo cuando el paciente ya ve mal, sino de detectar a tiempo si la retina empieza a mostrar daño”, agregó el Dr. Valdez López.
Visión Digna busca que la retinografía se convierta en una solicitud más frecuente dentro del abordaje integral del paciente con diabetes. Así como se solicitan estudios de laboratorio, función renal, perfil de lípidos o valoración cardiovascular, la revisión documentada de retina puede aportar información valiosa para detectar complicaciones oculares antes de que comprometan la visión.
El modelo también puede apoyar a clínicas, consultorios médicos y programas de control metabólico que desean ofrecer una ruta más ordenada de prevención visual. El paciente puede ser enviado directamente a retinografía, recibir el estudio y, de acuerdo con los hallazgos, ser orientado hacia seguimiento, valoración oftalmológica completa o atención especializada por retina.
Además de retinopatía diabética, la retinografía puede aportar información sobre cambios asociados a hipertensión arterial, daño vascular crónico, sospecha de edema macular, hemorragias, exudados, alteraciones del nervio óptico y otros signos que pueden requerir correlación clínica.
La iniciativa forma parte del compromiso de Visión Digna con la detección temprana de enfermedades visuales, el acceso oportuno a estudios diagnósticos y la colaboración entre especialidades médicas. Al involucrar a internistas, endocrinólogos y médicos generales, se busca crear una red de referencia más eficiente para pacientes que pueden estar en riesgo de pérdida visual prevenible.
“El mensaje para los médicos de primer contacto es claro: si su paciente tiene diabetes, hipertensión o síndrome metabólico, no espere a que se queje de visión borrosa. Envíelo a retinografía. Detectar a tiempo puede cambiar el pronóstico visual”, concluyó el Dr. Valdez López.
Para más información sobre retinografía, detección de retinopatía diabética y evaluación de retina en pacientes con diabetes, los interesados pueden visitar el sitio oficial de Visión Digna.
BOILERPLATE / ACERCA DE VISIÓN DIGNA
Visión Digna es un centro oftalmológico enfocado en estudios diagnósticos, salud visual preventiva y atención especializada en retina, glaucoma, catarata y enfermedades oculares asociadas a diabetes e hipertensión. Su modelo busca facilitar el acceso a estudios como retinografía, OCT macular, OCT de nervio óptico, campos visuales y valoración oftalmológica especializada.
Jose Francisco Valdez López
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