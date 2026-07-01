El Oftalmólogo Mexicano José Francisco Valdez López impulsa OcuDeep.ai, centro de lectura visual con apoyo de IA.
Empresa mexicana impulsada por IA apoya a clínicas oftalmológicas con lectura de estudios visuales y reportes en 24 horas.MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, July 1, 2026 /EINPresswire.com/ -- El Dr. José Francisco Valdez López, médico oftalmólogo y emprendedor en salud digital, anunció el desarrollo de OcuDeep.ai, un centro de lectura de estudios visuales diseñado para apoyar a clínicas, hospitales, consultorios y centros diagnósticos que realizan estudios oftalmológicos y requieren interpretación externa, reportes estructurados y tiempos de respuesta más eficientes.
El proyecto surge ante una necesidad frecuente en la práctica médica: muchas unidades ya cuentan con tecnología diagnóstica como OCT, campímetros, cámaras de retina o angiografía, pero enfrentan limitaciones operativas para interpretar todos los estudios en tiempo oportuno, generar reportes completos o brindar al paciente una segunda opinión externa que fortalezca la confianza en el diagnóstico.
OcuDeep.ai funciona como un centro de lectura externo. Las clínicas envían sus estudios visuales de forma digital, el equipo realiza la revisión clínica y posteriormente entrega un reporte estructurado en aproximadamente 24 horas. Entre los estudios contemplados se incluyen OCT macular, OCT de nervio óptico, análisis de células ganglionares, campos visuales, retinografías, angiografías y casos prioritarios que requieran apoyo diagnóstico.
La iniciativa no se presenta como el primer centro de lectura en México. Su diferenciador está en ser un proyecto impulsado por una empresa mexicana orientada a inteligencia artificial aplicada a la salud visual, con procesos digitales para mejorar la trazabilidad, organización, priorización de estudios y eficiencia operativa. La interpretación clínica final se mantiene bajo revisión médica especializada, conservando el criterio profesional como eje del servicio.
Para el Dr. Valdez López, la inteligencia artificial no debe entenderse únicamente como una herramienta de automatización, sino como una plataforma para rediseñar procesos médicos, disminuir fricción operativa y ampliar la capacidad de respuesta de los servicios de salud.
“La tecnología debe ayudarnos a resolver problemas reales. En oftalmología vemos clínicas con buenos equipos diagnósticos, pero con rezago en interpretación, saturación de consulta o falta de tiempo para estructurar reportes. OcuDeep.ai busca apoyar esa brecha: que el estudio no se quede detenido y que el médico pueda ofrecer al paciente una opinión externa documentada”, señaló el Dr. José Francisco Valdez López, fundador de OcuDeep.ai.
Además de apoyar en la reducción de rezago, el modelo permite a los consultorios agregar valor a sus estudios. Un paciente que recibe un reporte acompañado de una lectura externa puede percibir mayor seguridad diagnóstica, especialmente en enfermedades como glaucoma, retinopatía diabética, degeneración macular relacionada con la edad, edema macular, membrana epirretiniana, alteraciones del nervio óptico y otros hallazgos retinianos o neurooftalmológicos.
El lanzamiento de OcuDeep.ai también posiciona al Dr. Valdez López como parte de una nueva generación de médicos emprendedores que no solo practican la medicina, sino que desarrollan soluciones tecnológicas para mejorar el acceso, la eficiencia y la continuidad de la atención médica. Su trayectoria combina formación clínica especializada en oftalmología, experiencia en diagnóstico de enfermedades retinianas y un enfoque constante en la innovación tecnológica aplicada a la práctica médica. A lo largo de su carrera, ha identificado áreas de oportunidad dentro del sistema de salud donde la tecnología puede optimizar procesos, reducir tiempos de espera y mejorar la calidad de la atención al paciente.
“México necesita soluciones médicas que ayuden a ampliar la capacidad instalada. No siempre se trata de sustituir personal o reemplazar la consulta presencial, sino de crear herramientas que permitan que los estudios lleguen a una interpretación más rápida, clara y útil para el médico tratante”, agregó el Dr. Valdez López.
OcuDeep.ai busca servir a consultorios, clínicas y hospitales que ya realizan estudios visuales y desean ofrecer una opinión externa de respaldo, clínicas con alto volumen de estudios, hospitales con carga operativa, centros diagnósticos que requieren reportes médicos junto con sus imágenes y unidades que enfrentan retrasos temporales por saturación, vacaciones o falta de personal especializado.
El proyecto forma parte de una visión más amplia: utilizar la inteligencia artificial y la tecnología médica no solo como herramientas de innovación, sino como medios para enfrentar retos estructurales del sistema de salud, incluyendo el rezago diagnóstico, los tiempos prolongados de atención y la necesidad de reportes médicos más accesibles y oportunos.
Jose Francisco Valdez López
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