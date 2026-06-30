Montrose County Implements Stage 2 Fire Restrictions Beginning July 1
FOR IMMEDIATE RELEASE June 30, 2026
Contact: Erika Story, Montrose County Communications Director
estory@montrosecounty.net, (970) 417-8711
MONTROSE, Colo.- Due to extreme fire danger and ongoing wildfire activity across Colorado, Montrose County will move into Stage 2 Fire Restrictions beginning at 12:01 a.m. on Wednesday, July 1, 2026.
These restrictions apply to both the east and west ends of unincorporated Montrose County and are intended to reduce the risk of human-caused wildfires during a period of heightened fire danger. The restrictions do not apply within the incorporated limits of the City of Montrose, the Town of Olathe, the Town of Naturita, or the Town of Nucla.
Recent days have brought multiple wildfires across Colorado. While some fires have been successfully contained, new fires continue to ignite, and conditions in Montrose County remain extremely dry. With no significant precipitation in the forecast, local officials say the risk of a large, destructive wildfire is exceptionally high.
Activities Prohibited Under Stage 2 Fire Restrictions:
- Any campfires, including charcoal or pellet grills
- Agricultural burns or any open burning
- Smoking in timber, brush, or grass-covered areas
- Fireworks or pyrotechnics of any kind, including exploding targets
- Cutting, welding, or grinding outdoors
- Operating or using any internal combustion engine such as chainsaws without a spark-arresting device
Activities Permitted:
- Propane or liquid-fueled camp stoves, lanterns, and heating devices equipped with an on/off switch
- Target shooting in a safe manner
Montrose County officials urge all residents and visitors to take these restrictions seriously. "Conditions across Montrose County are as dangerous as we've seen in years. This action is about protecting lives, homes, and the irreplaceable beauty of Montrose County," said Sheriff Lillard. "We appreciate the public's cooperation and ask everyone to remain vigilant during this period of extreme fire danger."
Residents and visitors to the area are encouraged to follow official sources for timely and accurate information regarding fire restrictions, wildfire activity, and potential emergency notifications. Information will be shared through Montrose County's official communication channels. The public is also reminded to sign up for emergency alerts at www.MontroseCounty.net/alerts.
Official sources of information:
SPANISH TRANSLATION:
El Condado de Montrose Implimenta Restricciones de Incendios de Etapa 2 a partir del 1 de julio
MONTROSE. Colo - Debido al peligro extremo de incendios y a la actividad continua de incendios forestales en todo Colorado, el Condado de Montrose implementará restricciones de incendios de Etapa 2 a partir de las 12:01 a. m. del miércoles 1 de julio de 2026.
Estas restricciones se aplican tanto a la parte este como a la parte oeste de las áreas no incorporadas del Condado de Montrose y tienen como objetivo reducir el riesgo de incendios forestales causados por actividades humanas durante este período de alto peligro de incendio. Las restricciones no se aplican dentro de los límites incorporados de la Ciudad de Montrose, el Pueblo de Olathe, el Pueblo de Naturita ni el Pueblo de Nucla.
En los últimos días se han registrado múltiples incendios forestales en todo Colorado. Aunque algunos han sido contenidos con éxito, continúan iniciándose nuevos incendios y las condiciones en el Condado de Montrose siguen siendo extremadamente secas. Como no se pronostican precipitaciones significativas, las autoridades locales señalan que el riesgo de que se produzca un incendio forestal grande y destructivo es excepcionalmente alto.
Actividades prohibidas bajo las restricciones de incendios de Etapa 2:
- Encender cualquier fogata, incluidas las parrillas de carbón o de pellets.
- Realizar quemas agrícolas o cualquier tipo de quema al aire libre.
- Fumar en áreas con árboles, arbustos o pastizales.
- Usar fuegos artificiales o artículos pirotécnicos de cualquier tipo, incluidos los blancos explosivos.
- Cortar, soldar o realizar trabajos que generen chispas al aire libre.
- Operar o utilizar motores de combustión interna, como motosierras, sin un dispositivo apagachispas.
Actividades permitidas:
- El uso de estufas de campamento, linternas y dispositivos de calefacción que funcionen con propano o combustible líquido y que tengan un interruptor para encenderse y apagarse.
- La práctica de tiro al blanco de manera segura.
Las autoridades del Condado de Montrose piden a todos los residentes y visitantes a tomar estas restricciones con seriedad.
"Las condiciones en todo el Condado de Montrose son tan peligrosas como las que hemos visto en años pasados. Esta medida tiene como objetivo para proteger vidas, viviendas y la belleza irremplazable de nuestro condado", expresó el Sheriff Lillard. "Agradecemos la cooperación del público y pedimos a todos que permanezcan atentos y actúen con precaución durante este período de peligro extremo de incendios forestales".
Se recomienda a los residentes y visitantes del área mantenerse informados a través de fuentes oficiales para recibir información actualizada y precisa sobre las restricciones de incendios, la actividad de incendios forestales y posibles alertas de emergencia. La información se compartirá a través de los canales oficiales de comunicación del Condado de Montrose.
También se recuerda al público que se registre para recibir alertas de emergencia en:
Fuentes oficiales de información:
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