La Gobernadora Hochul Anuncia que la MTA Reemplazará Tres Puentes Sobre las Vías Del LIRR en el East End

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) ha adjudicado un contrato para completar el diseño y la reconstrucción de tres puentes antiguos que permiten el tráfico vehicular sobre las vías del Long Island Rail Road (LIRR) en el East End de Long Island: el puente de Sagg Road en Sagaponack, el puente de Cranberry Hole Road en Amagansett y el puente de River Avenue en Eastport.

"Nueva York está realizando inversiones históricas en la infraestructura de Long Island, tanto grandes como pequeñas: desde la apertura de Grand Central Madison hasta la ejecución de mejoras en puentes que se necesitaban con urgencia desde hace décadas", dijo la gobernadora Hochul. "Reconozco la labor de la MTA por asumir este desafío y reconstruir estas antiguas estructuras de madera, garantizando así que los conductores del East End cuenten con puentes modernos y resistentes sobre las vías del LIRR que perdurarán durante generaciones".

Cada una de estas estructuras, construidas entre 1895 y 1921, da paso al tráfico vehicular sobre la línea Montauk del LIRR. Debido a deficiencias estructurales, dos de los puentes —el de River Avenue y el de Cranberry Hole Road— se encuentran actualmente cerrados. Se prevé que la construcción de los nuevos puentes, seguros y modernos, comience en los próximos meses.

El presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, dijo: "La sustitución de infraestructuras antiguas es un elemento central del programa de capital de la MTA. Y, aunque por estos puentes centenarios no circulan trenes del LIRR, se encuentran situados sobre nuestras vías. Por ello, llevaremos a cabo una reconstrucción completa para proteger a los usuarios y garantizar el servicio en el East End durante las próximas décadas".

El presidente del Long Island Rail Road, Rob Free, dijo: "La reconstrucción de estas estructuras elevadas fortalecerá la red vial local de estas comunidades, proporcionando acceso a carreteras seguras y fiables, y permitirá al LIRR seguir ofreciendo un excelente servicio ferroviario hacia y desde el East End de Long Island".

Estos puentes están construidos principalmente de madera y se han deteriorado considerablemente con el paso del tiempo. A pesar de las labores de mantenimiento y las reparaciones temporales, su integridad estructural se ha visto aún más comprometida por el paso de vehículos grandes y con exceso de peso, que circulan por ellos incumpliendo las restricciones de límite de peso señalizadas. Por ello, el puente de Cranberry Hole Road y el puente de River Avenue han permanecido cerrados al tráfico vehicular y peatonal desde julio de 2023 y principios de 2024, respectivamente.

Los nuevos puentes se diseñarán para cumplir con los requisitos actuales de vialidad, estructura y despeje ferroviario. Las principales obras incluyen la demolición de los puentes existentes, la construcción de nuevas estructuras de puentes y muros de contención, la reconstrucción de la calzada en los accesos a los puentes y mejoras en el sistema de drenaje.

Se prevé finalizar el diseño en enero de 2027, con el inicio de las obras de demolición más adelante este mismo año, y la conclusión del proyecto está programada para julio de 2028. El presupuesto total del proyecto es de 51 millones de dólares.

El asambleísta Tommy John Schiavoni dijo: "La sustitución de estos puentes es fundamental para mantener una red de transporte segura y fiable para los residentes, las personas que se desplazan a diario y los visitantes de toda la zona de East End. Me complace ver que el LIRR impulsa este proyecto. Invertir hoy en estas mejoras ayuda a garantizar la seguridad, la eficiencia y la resiliencia a largo plazo de nuestro sistema de transporte para los años venideros".

El ejecutivo del condado de Suffolk, Ed Romaine, dijo: "Nuestros puentes y carreteras son infraestructuras críticas que requieren atención urgente. Estos fondos contribuirán en gran medida a abordar la situación de estos puentes, garantizando la seguridad pública y mejorando nuestra infraestructura vial".

La supervisora del municipio de East Hampton, Kathee Burke-Gonzalez, dijo: "Quiero agradecer a la gobernadora Hochul por impulsar la sustitución del puente de Cranberry Hole Road. Los habitantes de Amagansett saben lo importante que es este puente, ya sea para ir al trabajo, atender una emergencia, acudir a la escuela o simplemente realizar las actividades cotidianas. Tras más de 100 años de servicio, este puente necesita la atención y la inversión que merece. Nos alegra ver que este proyecto avanza y seguiremos colaborando estrechamente con la MTA y el LIRR en beneficio de nuestra comunidad".

La supervisora del municipio de Southampton, Maria Moore, dijo: "Estos puentes nos han servido durante más de un siglo, y su sustitución representa una inversión en el futuro del East End. Quiero agradecer a la gobernadora Hochul y a la MTA por reconocer la importancia de estos proyectos fundamentales y por su compromiso de garantizar la seguridad de los residentes, los visitantes y las personas que se desplazan a diario. Esperamos trabajar juntos para fortalecer nuestra red de transporte local y, al mismo tiempo, apoyar a las comunidades que dependen de ella cada día".

La legisladora del condado de Suffolk, Ann Welker, dijo: "La inversión en infraestructura de transporte es de vital importancia para el East End, no solo para nuestra economía y nuestra fuerza laboral, sino también para la seguridad pública. Agradecemos a la gobernadora Hochul y a la MTA su compromiso con estas estructuras".

El legislador del condado de Suffolk, Greg Doroski, dijo: "En un momento en que el gobierno federal está recortando fondos para las comunidades locales, la gobernadora Hochul ha seguido dando un paso al frente e invirtiendo en proyectos que son importantes para los residentes. Estas sustituciones de puentes representan inversiones clave para la seguridad, la fiabilidad y la calidad de vida de todos aquellos que viven en el East End o lo visitan. Agradezco la colaboración continua de la gobernadora para proporcionar la infraestructura de la que dependen nuestras comunidades".