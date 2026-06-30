Desconéctate y Juega: La Gobernadora Hochul Anuncia la Adjudicación de 10 Millones de Dólares a 20 Proyectos en la Segunda Ronda Del Programa Estatal de Subvenciones para Parques y Recreación Municipales

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la adjudicación de más de 10 millones de dólares a 20 proyectos como parte de la segunda ronda del Programa de Subvenciones para Parques y Recreación Municipales (MPR, por sus siglas en inglés). Estos fondos se destinarán al desarrollo y mejora de parques y espacios recreativos municipales en todo el estado para el disfrute del público. La financiación de este programa proviene de la Ley de Bonos Ambientales para Agua Limpia, Aire Limpio y Empleos Verdes, dotada con 4,200 millones de dólares.

"Estas subvenciones ayudarán a las comunidades a llevar a cabo diversos proyectos para animar a los neoyorquinos a 'desconectarse y salir al aire libre' y a disfrutar de actividades recreativas saludables y activas", dijo la gobernadora Hochul. "Esta nueva ronda de financiación, proveniente de la Ley de Bonos Ambientales para Agua Limpia, Aire Limpio y Empleos Verdes, reafirma el compromiso del estado de Nueva York de ampliar el acceso a parques e instalaciones recreativas seguros y acogedores en todo el territorio estatal".

Los fondos de la subvención MPR permiten la construcción de instalaciones recreativas y otras mejoras en parques y espacios recreativos de propiedad municipal, tales como áreas de juegos infantiles, canchas, campos deportivos e instalaciones para natación, ciclismo, navegación, pícnic, senderismo, pesca, acampada u otras actividades recreativas. Esta subvención puede cubrir hasta el 90 % de los costos totales elegibles del proyecto, con un límite máximo de 900,000 dólares por proyecto. Más de la mitad de los fondos adjudicados benefician a comunidades desfavorecidas de Nueva York que se han visto significativamente afectadas por cambios ambientales.

La comisionada de Parques del Estado de Nueva York, Kathy Moser, dijo: "El Programa de Subvenciones para Parques y Recreación Municipales de la gobernadora Hochul está creando nuevas oportunidades para que las comunidades de todo Nueva York amplíen el acceso a actividades recreativas al aire libre, mejoren los parques locales y eleven la calidad de vida de los residentes. Esperamos colaborar con los beneficiarios de esta segunda ronda de subvenciones para hacer realidad estos proyectos tan interesantes y generar beneficios duraderos para las generaciones venideras".

Amanda Lefton, Comisionada del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York, dijo: "Los 10 millones de dólares de esta segunda ronda del Programa de Subvenciones para Parques y Recreación Municipales reflejan el compromiso de la Gobernadora Hochul de ampliar las oportunidades de recreación al aire libre en beneficio de la salud de nuestras comunidades y de nuestro entorno natural. Gracias a los 4,200 millones de dólares financiados a través de la dinámica Ley de Bonos Ambientales para Agua Limpia, Aire Limpio y Empleos Verdes, más neoyorquinos podrán desconectarse de la rutina y disfrutar de parques y espacios recreativos nuevos o renovados en todo el estado".

Las subvenciones incluyen:

Región de la Capital

Municipio de Germantown : 175,181 dólares para construir cuatro canchas de pickleball permanentes y de acceso público en una zona subutilizada de Palatine Park. El proyecto ampliará el acceso equitativo a actividades recreativas en canchas y ofrecerá oportunidades recreativas seguras, inclusivas e intergeneracionales que fomenten la salud comunitaria, la conexión social y el uso público de los parques municipales.

: 175,181 dólares para construir cuatro canchas de pickleball permanentes y de acceso público en una zona subutilizada de Palatine Park. El proyecto ampliará el acceso equitativo a actividades recreativas en canchas y ofrecerá oportunidades recreativas seguras, inclusivas e intergeneracionales que fomenten la salud comunitaria, la conexión social y el uso público de los parques municipales. Municipio de Rensselaerville: 124,647 dólares para restaurar una cancha deportiva polivalente y añadir una plaza de aparcamiento accesible y un camino de acceso a la cancha en el parque municipal de la localidad de Rensselaerville.

Región Central

Ciudad de Auburn : 492,555 dólares para reconstruir las canchas de tenis y pickleball en Casey Park, ubicado en el número 150 de North Division Street.

: 492,555 dólares para reconstruir las canchas de tenis y pickleball en Casey Park, ubicado en el número 150 de North Division Street. Villa de Canastota: 860,463 dólares para rehabilitar el Parque Recreativo de Canastota. El proyecto renovará los campos de fútbol, béisbol y sóftbol; renovará la superficie de las canchas de baloncesto y tenis; creará una cancha de pickleball; ampliará el aparcamiento; modernizará los aseos y mejorará la accesibilidad.

Región de Finger Lakes

Municipio de Gates: 377.000 dólares para renovar las canchas de baloncesto y tenis y construir canchas adicionales de pickleball en Lions Park. Se utilizarán materiales sostenibles y resistentes, diseñados específicamente para garantizar la seguridad, la accesibilidad y el beneficio público a largo plazo.

377.000 dólares para renovar las canchas de baloncesto y tenis y construir canchas adicionales de pickleball en Lions Park. Se utilizarán materiales sostenibles y resistentes, diseñados específicamente para garantizar la seguridad, la accesibilidad y el beneficio público a largo plazo. Municipio de Bristol: 202.450 dólares para reconstruir las dos canchas de tenis de Levi Corser Park. Una vez finalizadas, ofrecerán instalaciones seguras, accesibles e inclusivas para el público —especialmente para personas mayores y estudiantes—, permitiendo la práctica de tenis o pickleball a personas de todas las edades y capacidades.

Long Island

Village of Patchogue: 570,031 dólares para mejorar el parque Belzak y satisfacer la necesidad de la comunidad de contar con instalaciones deportivas, mediante la renovación de las canchas de tenis existentes y la incorporación de canchas de pickleball, lo que ampliará las oportunidades de recreación activa y el uso comunitario durante todo el año para residentes y visitantes.

570,031 dólares para mejorar el parque Belzak y satisfacer la necesidad de la comunidad de contar con instalaciones deportivas, mediante la renovación de las canchas de tenis existentes y la incorporación de canchas de pickleball, lo que ampliará las oportunidades de recreación activa y el uso comunitario durante todo el año para residentes y visitantes. Village of Hempstead : 350,000 dólares para instalar una nueva pista de obstáculos y una zona de ejercicios al aire libre en el parque Mirschel. Este proyecto se llevará a cabo paralelamente a otras mejoras planificadas en el parque con el fin de ampliar el acceso a actividades recreativas y educativas durante todo el año.

: 350,000 dólares para instalar una nueva pista de obstáculos y una zona de ejercicios al aire libre en el parque Mirschel. Este proyecto se llevará a cabo paralelamente a otras mejoras planificadas en el parque con el fin de ampliar el acceso a actividades recreativas y educativas durante todo el año. Ciudad de Long Beach – $180,000 para mejorar y renovar la superficie de las canchas de baloncesto desgastadas del Centro Recreativo de Long Beach, con el fin de enriquecer la experiencia en el recinto y fomentar una mayor participación en actividades saludables al aire libre. Este proyecto garantizará que el lugar siga cumpliendo con los altos estándares de accesibilidad, seguridad y calidad que merecen todos los miembros de la comunidad, reforzando el compromiso continuo de la ciudad de mejorar la infraestructura recreativa pública y promover el acceso equitativo a espacios verdes.

Mid-Hudson

Village of Mamaroneck – $900,000 para renovar el área de juegos infantiles de Harbor Island Park y restaurar así un punto de encuentro muy apreciado por la comunidad, situado en un parque que recibe 300,000 visitas al año. El proyecto sustituirá el equipamiento deteriorado por una zona de juegos segura e inclusiva para niños de todas las capacidades, que contará con rampas accesibles y elementos de juego sensorial, garantizando una experiencia divertida para las familias de toda la región.

– $900,000 para renovar el área de juegos infantiles de Harbor Island Park y restaurar así un punto de encuentro muy apreciado por la comunidad, situado en un parque que recibe 300,000 visitas al año. El proyecto sustituirá el equipamiento deteriorado por una zona de juegos segura e inclusiva para niños de todas las capacidades, que contará con rampas accesibles y elementos de juego sensorial, garantizando una experiencia divertida para las familias de toda la región. Town of Saugerties – $605,025 para crear una nueva atracción estival en el complejo deportivo Cantine Veterans Sports Complex, destinada a personas de todas las edades y capacidades. Esta zona de juegos acuáticos tendrá capacidad para 80 personas simultáneamente y contará con una superficie antideslizante, así como con diversos surtidores y elementos que proyectan chorros, neblina, lluvia y flujos de agua, creando un espacio atractivo e interactivo para el juego acuático.

– $605,025 para crear una nueva atracción estival en el complejo deportivo Cantine Veterans Sports Complex, destinada a personas de todas las edades y capacidades. Esta zona de juegos acuáticos tendrá capacidad para 80 personas simultáneamente y contará con una superficie antideslizante, así como con diversos surtidores y elementos que proyectan chorros, neblina, lluvia y flujos de agua, creando un espacio atractivo e interactivo para el juego acuático. Town of Hyde Park – $112,500 para rehabilitar el edificio de servicios (baños y vestuarios) del parque Hackett Hill. Este proyecto abordará mejoras muy necesarias en los sistemas eléctricos y de fontanería del edificio e incorporará elementos de accesibilidad, garantizando así un acceso equitativo para el público.

Mohawk Valley

Town of Herkimer – $900,000 para mejorar el parque municipal de Herkimer, ubicado en 154 Pine Grove Road, mediante la demolición y reconstrucción del pabellón y los baños del parque, la reconstrucción de un campo deportivo multiusos inclusivo y la incorporación de nuevas instalaciones recreativas, como canchas de bochas, mejoras en las canchas de baloncesto y zonas de asientos.

Ciudad de Nueva York

Ciudad de Nueva York – $900,000 para reconstruir el parque Earl J. Mitchell, situado en el Bronx. El proyecto reconstruirá la plaza abierta, incorporando asientos, equipos de ejercicio para adultos y elementos musicales interactivos. También se instalará iluminación de seguridad en el parque para mejorar la protección, así como nuevos sistemas de agua y drenaje, y plantaciones de especies nativas. Este proyecto forma parte de la Iniciativa de Parques Comunitarios de la Ciudad, la cual se centra en realizar mejoras de infraestructura en áreas con gran necesidad de parques infantiles.

North County

Village of Carthage: $839,218 para renovar el parque infantil existente y construir una nueva zona de juegos acuáticos en Carthage Park, con el fin de reemplazar equipos antiguos, mejorar la accesibilidad y ampliar las opciones de recreación al aire libre que sean seguras e inclusivas.

Southern Tier

City of Norwich : $810,000 para mejorar la seguridad, la accesibilidad y las oportunidades de juego en Bruchhausen Park mediante la sustitución de equipos de juego antiguos, la renovación de canchas y la instalación de superficies de seguridad. El proyecto reinvertirá en este parque vecinal para ofrecer un espacio de juego moderno y accesible para niños y familias, fomentando al mismo tiempo su uso recreativo diario continuo.

: $810,000 para mejorar la seguridad, la accesibilidad y las oportunidades de juego en Bruchhausen Park mediante la sustitución de equipos de juego antiguos, la renovación de canchas y la instalación de superficies de seguridad. El proyecto reinvertirá en este parque vecinal para ofrecer un espacio de juego moderno y accesible para niños y familias, fomentando al mismo tiempo su uso recreativo diario continuo. City of Elmira : $900,000 para construir un nuevo parque de patinaje y ciclismo en Eldridge Park. Las instalaciones ofrecerán oportunidades recreativas tanto para jóvenes como para adultos. El parque contará con nuevos rieles para saltos, rampas tipo *quarter-pipe*, una poza de concreto y rampas, lo que permitirá organizar eventos y torneos de mayor envergadura, impulsando así el turismo.

: $900,000 para construir un nuevo parque de patinaje y ciclismo en Eldridge Park. Las instalaciones ofrecerán oportunidades recreativas tanto para jóvenes como para adultos. El parque contará con nuevos rieles para saltos, rampas tipo *quarter-pipe*, una poza de concreto y rampas, lo que permitirá organizar eventos y torneos de mayor envergadura, impulsando así el turismo. Town of Richford: $39,400 para completar mejoras en el piso del pabellón grande de Rawley Park. El nuevo piso de concreto prolongará la vida útil del pabellón por muchos años, haciéndolo más accesible y seguro para los visitantes. Tanto el parque como el pabellón son recursos vitales para la comunidad, ya que albergan conciertos, bodas, graduaciones, fiestas y otros eventos importantes.

Western New York

Village of Barker : $136,800 para diseñar y construir una cancha de baloncesto en David Barker Park.

: $136,800 para diseñar y construir una cancha de baloncesto en David Barker Park. Town of Clarence: $572,643 para construir un parque infantil totalmente inclusivo en Town Place Park, en colaboración con el Club de Leones de Clarence (Clarence Lions Club); se creará un espacio de juego universalmente accesible para niños de todas las capacidades, promoviendo la equidad recreativa y la inclusión comunitaria.

La senadora estatal Shelley Mayer dijo: "Me complace que el municipio de Mamaroneck reciba fondos a través de la Ley de Bonos Ambientales para Agua Limpia, Aire Limpio y Empleos Verdes (Clean Water, Clean Air and Green Jobs Environmental Bond Act) para renovar el área de juegos de Harbor Island. Agradezco especialmente que estas mejoras hagan que el parque sea más accesible e inclusivo, garantizando que todos los niños puedan jugar y disfrutar de este espacio maravilloso. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul por asignar estos fondos al municipio de Mamaroneck. También estoy profundamente agradecida con cada neoyorquino que votó a favor de la Ley de Bonos Ambientales en 2022, contribuyendo así a crear espacios públicos más accesibles, acogedores y agradables para las familias de toda nuestra comunidad".

El senador estatal Luis R. Sepúlveda dijo: “Agradezco la gobernadora Hochul por seguir priorizando los recursos para las comunidades más necesitadas, como el distrito que represento, y por reconocer que el acceso equitativo a los parques es esencial para la salud pública, la justicia ambiental y el bienestar comunitario. Esta inversión de 900,000 dólares en el Parque J. Mitchell es un gran logro para el Bronx. Durante demasiado tiempo, muchas de nuestras comunidades han carecido de acceso a espacios verdes seguros y de alta calidad. A través de la Iniciativa de Parques Comunitarios, este proyecto transformará el parque en un centro vibrante y accesible con comodidades modernas, desde equipos de ejercicio y elementos interactivos hasta mejor iluminación e infraestructura de drenaje pluvial que mejora tanto la seguridad como la resiliencia. Este es precisamente el tipo de inversión específica que merecen nuestros vecindarios”.

La senadora estatal Rachel May dijo: “Los parques son lugares donde las familias pasan tiempo juntas, los vecinos se reúnen, los niños juegan y la gente disfruta del aire libre. Invertir en estos espacios hace que nuestras comunidades sean más saludables y dinámicas. Agradezco a la Gobernadora Hochul por seguir apoyando proyectos que mejorarán los parques y las áreas recreativas en todo el centro de Nueva York, garantizando que nuestras comunidades tengan aún más para disfrutar”.

La senadora estatal Michelle Hinchey dijo: “Todos los neoyorquinos merecen acceso a espacios al aire libre y locales gratuitos donde puedan mantenerse activos, refrescarse durante el verano y disfrutar de una buena calidad de vida. Me enorgullece haber impulsado la financiación que llegará directamente a nuestras comunidades en Germantown, Hyde Park y Saugerties para mejorar los parques locales y crear nuevas opciones recreativas, incluyendo nuevas zonas de juegos acuáticos y canchas de pickleball. Estas inversiones proporcionarán espacios de los que podrán beneficiarse vecinos de todas las edades, y agradezco a la Gobernadora su apoyo a estos proyectos locales”.

El senador estatal Jeremy Cooney dijo: “Mejores parques y espacios recreativos significan más oportunidades para que nuestras comunidades se reúnan, jueguen y fortalezcan sus lazos con sus vecinos. Quiero agradecer a la Gobernadora Hochul por liderar este programa y, en particular, por proporcionar fondos sustanciales al municipio de Gates, en mi distrito, para crear las instalaciones que nuestros vecinos merecen”.

La senadora estatal Patricia Fahy dijo: “Me entusiasma ver que se destinen fondos a la renovación del juzgado de Rensselaerville y a la mejora de la accesibilidad. Inversiones como estas mejoran la calidad de vida de los residentes de nuestras zonas rurales, a la vez que brindan un gobierno que mejora tangiblemente la vida de las personas. Agradezco a la gobernadora Hochul y a mis colegas legisladores por seguir invirtiendo en nuestras comunidades rurales en todo el estado de Nueva York”.

La senadora estatal Siela Bynoe dijo: “Inversiones como el Programa de Subvenciones para Parques y Recreación Municipal desempeñan un papel vital en el fortalecimiento de nuestras comunidades al crear espacios que unen a los residentes y fomentan el disfrute al aire libre. Las mejoras en el Parque Mirschel, en la localidad de Hempstead, invitarán a los miembros de la comunidad a conectar con sus vecinos, ya sea superando la nueva pista de obstáculos o manteniéndose activos en el área de ejercicios. El apoyo del estado de Nueva York a los parques locales fomenta el bienestar comunitario y mejora la calidad de vida de sus residentes, lo cual es esencial para construir vecindarios saludables y dinámicos”.

La asambleísta Didi Barrett dijo: “Mientras animamos a las familias a desconectarse y disfrutar del aire libre este verano, también debemos proporcionar a las comunidades los recursos necesarios para mejorar nuestros parques y espacios verdes. Financiar estos proyectos en todo el estado de Nueva York —incluidas las nuevas canchas de pickleball en el Parque Palatine de Germantown y la restauración de los baños del Parque Hackett Hill de Hyde Park— ampliará las oportunidades recreativas para nuestros vecinos y familias, ¡y fomentará que más personas disfruten del aire libre!”.

El asambleísta Steve Otis dijo: “Los parques locales y los programas recreativos son de vital importancia para la vida de cada comunidad. Las subvenciones estatales ayudan a los gobiernos locales a financiar estos recursos y a reducir los costos para los contribuyentes. Felicitamos al pueblo de Mamaroneck por las mejoras en el popular parque infantil de Harbor Island y a todos los beneficiarios de esta ronda de financiación. La gobernadora Hochul ha apoyado constantemente la financiación de parques y recreación mediante subvenciones. Nuestros socios de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica continúan colaborando con las comunidades del condado de Westchester en proyectos importantes”.

El asambleísta Demond Meeks dijo: “Brindar a nuestros jóvenes y familias espacios seguros y modernos para mantenerse activos es esencial para construir una comunidad saludable. Esta inversión de $377,000 en Lions Park no solo revitalizará nuestras canchas de baloncesto y tenis, sino que también garantizará su durabilidad con materiales seguros y sostenibles. Me enorgullece ver que el Estado de Nueva York invierte directamente en la longevidad de los espacios recreativos del municipio de Gates”.

El asambleísta Noah Burroughs dijo: “Me entusiasma ver esta inversión en el Parque Mirschel en la localidad de Hempstead. Revitalizar y mejorar los parques de nuestras comunidades es una inversión en nuestro futuro, y este proyecto brindará beneficios duraderos a los residentes y sus familias. Demostrar nuestro compromiso con la comunidad es mi principal prioridad”.

El concejal de la ciudad de Nueva York, Justin E. Sánchez, dijo: “Un buen parque puede ser el pilar de una comunidad. Es donde los vecinos se encuentran, los niños crean recuerdos imborrables y las familias se reúnen a través de las generaciones. La inversión de la Gobernadora y el rediseño bien pensado del Parque Eae J. Mitchell fortalecerán el corazón de este vecindario con espacios más seguros y acogedores que fomentan la convivencia”.

El alcalde de Norwich, Robert Jeffrey, dijo: “El anuncio de hoy es una excelente noticia para las familias de Norwich. Los parques y las actividades recreativas que ofrecen son fundamentales para el desarrollo de comunidades sólidas, ya que brindan espacios para que las familias se reúnan, los niños jueguen y los vecinos se conecten. Las mejoras planificadas para el parque Bruchhausen mejorarán la calidad de vida y ampliarán las oportunidades de bienestar para nuestros residentes, fortaleciendo aún más los barrios del lado este de la ciudad. Agradecemos a la gobernadora Hochul y a nuestros representantes estatales su apoyo y compromiso con Norwich”.

El alcalde de la ciudad de Elmira, Dan Mandell, dijo: “La subvención del MPR otorgada a la ciudad de Elmira para nuestro nuevo proyecto de parque de patinaje en Eldridge Park es fundamental para el esfuerzo general por hacer realidad este proyecto. Reemplazar el actual parque de patinaje, con 25 años de antigüedad, por uno nuevo y completamente equipado beneficiará enormemente a nuestra comunidad, brindando a jóvenes y familias un moderno parque de patinaje para disfrutar durante los próximos 25 años. Además, se convertirá en un atractivo turístico para la ciudad de Elmira y el condado de Chemung, dentro de nuestra región. Agradezco a la gobernadora Hochul su liderazgo para hacer posible este nuevo parque de patinaje en nuestra ciudad”.

El alcalde de la ciudad de Auburn, Jimmy Giannettino, dijo: “Agradecemos a la gobernadora Hochul y al estado de Nueva York por invertir en las canchas de tenis y pickleball de Casey Park. Los parques son lugares de encuentro esenciales que promueven la salud, el bienestar y la comunidad, y este premio refleja nuestro compromiso compartido de brindar oportunidades recreativas de alta calidad para residentes de todas las edades”.

El alcalde de Patchogue, Paul Pontieri, dijo: “Los parques y las actividades recreativas son fundamentales para el desarrollo de comunidades fuertes y dinámicas, y la gobernadora Hochul comprende la importancia de su papel. Esta inversión nos permitirá mejorar uno de nuestros parques vecinales, creando un mejor espacio para las familias y los residentes de toda la comunidad de Patchogue. Agradecemos a la gobernadora Hochul y al estado de Nueva York su continuo apoyo”.

La alcaldesa de Hempstead, Waylyn Hobbs, dijo: “Agradezco a la gobernadora Hochul su constante colaboración y su firme compromiso con Hempstead. Su inversión en nuestra comunidad refleja la convicción compartida de que todos los residentes merecen acceso a oportunidades recreativas de calidad. Esta financiación adicional nos permitirá añadir una emocionante pista de obstáculos para nuestros jóvenes. En nombre de los residentes de Hempstead, agradecemos a la gobernadora Hochul por demostrar una vez más su compromiso inquebrantable con nuestra comunidad”.

El alcalde de la Villa de Barker, Aaron Davis, dijo: “La Villa de Barker se complace en recibir la subvención del Departamento de Parques y Recreación Municipal del Estado de Nueva York, que financiará una nueva cancha de baloncesto en el Parque David Barker, en Main Street, y desea expresar su más sincero agradecimiento a la gobernadora Kathy Hochul. Este emocionante proyecto representa una importante inversión en las instalaciones recreativas de la Villa y brindará a los residentes de todas las edades mayores oportunidades para un estilo de vida saludable y activo. La incorporación de la cancha de baloncesto aportará un recurso recreativo muy necesario dentro de los límites de la Villa, mejorando las oportunidades de actividad física y participación comunitaria durante todo el año. Para aprovechar al máximo esta nueva instalación, la Villa planea transformar la cancha en una pista de patinaje sobre hielo durante los meses de invierno, creando un espacio recreativo versátil para las cuatro estaciones, tanto para residentes como para visitantes. Mediante una planificación cuidadosa y la búsqueda constante de financiación, la Villa ha trabajado diligentemente para mejorar la calidad de vida de sus residentes, preservando al mismo tiempo el encanto de nuestra pintoresca comunidad rural. Esta subvención desempeñará un papel importante para ayudar a la Villa a continuar con esa misión y brindar oportunidades recreativas que beneficiarán a la comunidad durante muchos años”.

La alcaldesa de la localidad de Canastota, Rosanne Warner, dijo: "En nombre de los residentes de la localidad de Canastota, quisiera agradecer sinceramente a la gobernadora Hochul y a la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica (OPRHP) por esta maravillosa oportunidad. Estamos profundamente agradecidos de que se otorguen estos fondos a nuestra pequeña comunidad. Nuestro parque recreativo tiene más de 60 años y nunca ha sido objeto de una renovación importante de esta magnitud. Nos entusiasma enormemente que esta subvención se utilice para modernizar el parque, lo que nos ayudará a atender mejor las necesidades de nuestra comunidad y a ofrecer un mejor acceso a todos nuestros residentes. Estas mejoras, tan necesarias, no serían posibles sin la ayuda de la oficina de la gobernadora y de la OPRHP; les agradecemos nuevamente por esta oportunidad única".

La alcaldesa de la localidad de Mamaroneck, Sharon Torres, dijo: "Estamos increíblemente agradecidos con la gobernadora Hochul, con Parques del Estado de Nueva York y con la Ley de Bonos Ambientales por otorgar a la localidad 900,000 dólares a través del Programa de Subvenciones para Parques y Recreación Municipales. Estos fondos nos ayudarán a reemplazar los juegos infantiles deteriorados del parque Harbor Island por un espacio más seguro, inclusivo y accesible para niños de todas las capacidades. El parque Harbor Island es uno de los espacios comunitarios más queridos, y este proyecto refleja nuestro compromiso continuo de mejorar los espacios públicos y ampliar las oportunidades recreativas para las generaciones futuras".

El supervisor del municipio de Saugerties, Fred Costello, dijo: "Esta inversión en el Complejo Deportivo Cantine Veterans mejorará uno de los lugares de reunión más importantes de nuestra comunidad y creará más oportunidades para que los residentes y las familias disfruten del aire libre y se mantengan activos. Agradezco el compromiso continuo de la gobernadora Hochul de invertir en parques y recreación a nivel local, ayudando así a que comunidades como la nuestra prosperen".

El supervisor del municipio de Gates, Cosmo Giunta, dijo: "El municipio de Gates está entusiasmado y agradecido de recibir una subvención de 377,000 dólares, correspondiente a la segunda ronda del programa de subvenciones para parques y recreación municipales, destinada a renovar las canchas de baloncesto y tenis, así como a construir canchas adicionales de pickleball en Lions Park. Este proyecto impulsa directamente los objetivos recreativos identificados por la comunidad y descritos en el Plan de Mejoras de Capital 2025–2029 del municipio de Gates, además de reflejar nuestro compromiso de ofrecer oportunidades recreativas modernas e inclusivas para residentes de todas las edades. Agradecemos sinceramente a la gobernadora Kathy Hochul y a nuestros socios estatales por su inversión en nuestra comunidad. Su apoyo nos permitirá crear instalaciones recreativas seguras, accesibles y sostenibles, utilizando materiales resistentes y duraderos que servirán al municipio de Gates durante generaciones. Esta inversión representa un beneficio enorme para nuestros residentes y es una prueba de lo que se puede lograr mediante una sólida colaboración entre los niveles estatal y local".

La supervisora del municipio de Bristol, Laura Abplanalp, dijo: "Estamos encantados de que el estado de Nueva York haya otorgado al municipio de Bristol una subvención de 202,450 dólares para transformar las canchas de tenis de Levi-Corser Park en unas instalaciones seguras y accesibles, aptas tanto para el tenis como para el pickleball. Esta renovación es sumamente necesaria, ya que las canchas se deterioraron durante la pandemia de COVID y quedaron en condiciones inestables. Agradecemos a todos los que ayudaron a conseguir estos fondos, especialmente a los residentes de nuestra comunidad, a los representantes estatales y a la gobernadora Kathy Hochul, por invertir en Bristol y apoyar la revitalización de nuestras comunidades rurales".

El supervisor del municipio de Clarence, Patrick Casilio, dijo: "Agradezco a la gobernadora Hochul por priorizar la financiación a través del programa de subvenciones para parques y recreación municipales. Estos fondos facilitarán la construcción de un parque infantil inclusivo y de diseño universal en Clarence. Una vez terminado, ofrecerá un espacio recreativo acogedor y atractivo para niños de todas las capacidades. Como comunidad, nos sentimos honrados de colaborar con el estado de Nueva York en el desarrollo de espacios públicos dinámicos y accesibles".

Dominic Frank, supervisor del municipio de Herkimer, dijo: "El municipio de Herkimer agradece a la gobernadora Hochul y a la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York por financiar las mejoras en el parque municipal mediante esta subvención. Estas mejoras —que incluyen adaptar los baños para personas con discapacidad, ampliar el pabellón del parque y añadir canchas de bochas y campos deportivos de uso múltiple— enriquecerán enormemente las instalaciones del parque. Estas ya cuentan con un sendero pavimentado de media milla y canchas e instalaciones de ejercicio al aire libre, lo que convierte al parque municipal en un verdadero activo para los residentes del municipio y de las zonas aledañas. Además, esta subvención da continuidad a la inversión del Estado y de la gobernadora Hochul en esta zona de Herkimer, ya que el parque municipal se encuentra junto a los edificios para los cuales el Estado asignó fondos —mediante una subvención BRICKS a principios de este año— destinados a crear un centro comunitario. En conjunto, estas subvenciones transformarán verdaderamente esta zona de Herkimer en un lugar de encuentro para que los residentes disfruten de actividades sociales y recreativas. Gracias, gobernadora Hochul".

La presidenta del condado del Bronx, Vanessa L. Gibson, dijo: "Nuestros parques son el corazón de nuestros vecindarios; son lugares donde los niños juegan, las familias se reúnen, nuestros adultos mayores se mantienen activos y las comunidades estrechan lazos. Por eso es tan importante invertir en nuestros espacios públicos y áreas verdes, como el parque Earl J. Mitchell. Al modernizar la infraestructura esencial de agua y drenaje, mejorar la iluminación de seguridad y renovar este preciado espacio comunitario, estamos creando un entorno más seguro y acogedor para el disfrute de las familias del Bronx. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul por incluir al Bronx en este programa estatal de subvenciones y por reconocer que invertir en nuestros parques es invertir en la salud, la seguridad y la calidad de vida de nuestros residentes".

Ley de Bonos Ambientales de Nueva York para Agua Limpia, Aire Limpio y Empleos Verdes

El 8 de noviembre de 2022, los votantes de Nueva York aprobaron por abrumadora mayoría la Ley de Bonos Ambientales, dotada con 4,200 millones de dólares. Las agencias estatales, los gobiernos locales y los socios colaboradores podrán acceder a fondos para proteger la calidad del agua, ayudar a las comunidades a adaptarse al cambio climático, mejorar la resiliencia y crear empleos verdes. Los fondos de esta ley respaldarán proyectos nuevos y ampliados en todo el estado destinados a salvaguardar las fuentes de agua potable, reducir la contaminación y proteger a las comunidades y los recursos naturales frente al cambio climático. La implementación de los fondos avanza continuamente; hasta la fecha, el estado de Nueva York ha comprometido más de 1,500 millones de dólares —es decir, el 30 %— de los recursos de la ley. Para obtener más información y suscribirse para recibir actualizaciones sobre los avances, visite la página web de la Ley de Bonos Ambientales.

El programa de subvenciones MPR complementa la iniciativa "Get Offline, Get Outside" (Desconéctate y sal al aire libre) de la gobernadora Hochul. El presupuesto para el año fiscal 2027 incluye inversiones millonarias para ayudar a las familias de Nueva York a dejar de lado sus dispositivos electrónicos, desconectarse y salir al aire libre, donde pueden conectar con su comunidad, mantenerse sanas y mejorar su bienestar mental. Este presupuesto ejecutivo reafirma el compromiso con los programas de subvenciones que ayudan a las comunidades a construir y mantener parques infantiles, campos deportivos, piscinas, áreas de juegos acuáticos y centros comunitarios. El presupuesto para el año fiscal 2027 asigna 75 millones de dólares a NY BRICKS, 20 millones a NY PLAYS y otros 20 millones a NY SWIMS.

La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de Nueva York (OPRHP, por sus siglas en inglés) administra más de 250 parques, sitios históricos, senderos recreativos, campos de golf, rampas para embarcaciones y más, instalaciones que recibieron 84 millones de visitas en 2025. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas recreativas, visite parks.ny.gov, descargue la aplicación gratuita NY State Parks Explorer o llame al 518-474-0456. Conéctese con nosotros a través de Facebook, Instagram, X, LinkedIn, el blog de la OPRHP o la sala de prensa de la OPRHP.