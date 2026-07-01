Aryze udnævner Simon Fasdal til administrerende direktør

Simon Fasdal afløser Bertram Seitz, der overgår til bestyrelsen med ansvar for international ekspansion.

KØBENHAVN, DENMARK, July 1, 2026 / EINPresswire.com / -- Aryze sætter kommerciel vækst øverst på dagsordenen og henter en profil fra finanssektoren til at lede den. Simon Fasdal er udnævnt til administrerende direktør i betalingsvirksomheden og kommer til at lede den fra København. Han afløser Bertram Seitz, der overgår til bestyrelsen.Valget af Fasdal siger noget om, hvad opgaven nu er. Han har mere end 20 år bag sig inden for kapitalmarkeder og fintech — ledende stillinger hos Saxo Bank og Nykredit og senere i fintech-virksomhederne io.finnet og Kenzi Wealth. Det er en baggrund vægtet mod kommerciel vækst og skalering.Aryze arbejder i den ende af betalingsbranchen, de færreste lægger mærke til — den tekniske infrastruktur, andre betalingsløsninger hviler på, og som man typisk først bemærker, den dag den ikke virker.Bertram Seitz, der har været administrerende direktør, overgår til bestyrelsen, hvor han får ansvar for den internationale ekspansion."Der er et solidt fundament at bygge videre på. Min opgave er at skalere det — flere kunder, flere markeder. Regulering, AI og blockchain forandrer den finansielle infrastruktur i disse år, og det er den udvikling, vi ruster os til," siger Simon Fasdal.Om AryzeAryze er en dansk virksomhed, der leverer infrastrukturen bag betalinger — den teknik, andre virksomheder i den finansielle sektor bygger deres betalingsløsninger på. Hovedkontor i København. aryze.io

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