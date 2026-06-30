La Gobernadora Hochul Anuncia Más De $106 Millones Para Ampliar La Capacidad De Cuidados Infantiles en Todo El Estado De Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy más de $106 millones en subvenciones a través del Programa de Financiamiento para la Construcción de Instalaciones de Cuidado Infantil para apoyar 37 proyectos que crearán y ampliarán el acceso a servicios de cuidado infantil de calidad en todo el estado de Nueva York. Las subvenciones apoyarán proyectos de capital listos para su ejecución en todas las regiones del estado, ayudando a las comunidades a aumentar la disponibilidad de servicios de cuidado infantil con licencia, a la vez que proporcionan espacios modernos, seguros y accesibles para niños y familias. Se espera que estos proyectos cruciales creen, preserven o amplíen hasta 5,000 plazas de cuidado infantil para las familias neoyorquinas.

“El acceso a servicios de cuidado infantil asequibles y de alta calidad es esencial para los niños, las familias y la economía de Nueva York”, dijo la gobernadora Hochul. “Estas inversiones ayudarán a las comunidades de todo el estado a crear y mejorar centros de cuidado infantil, brindando a más familias acceso a la atención que necesitan, al tiempo que apoyan a los padres que trabajan y fortalecen las economías locales”.

El Programa de Financiamiento para la Construcción de Instalaciones de Cuidado Infantil proporciona fondos para proyectos que crean nueva capacidad de cuidado infantil o amplían los programas existentes con licencia, registro y autorización. Los fondos pueden utilizarse para el diseño, la construcción, la reconstrucción, la renovación y la compra de equipos necesarios para aumentar la disponibilidad de cuidado infantil de calidad en todo el estado de Nueva York. El programa está supervisado por la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York (OCFS) y administrado por la Autoridad de Residencias Estudiantiles del Estado de Nueva York (DASNY).

El anuncio de hoy eleva el monto total de las subvenciones para el cuidado infantil otorgadas bajo la gestión de la gobernadora Hochul a más de $150 millones, con la última ronda de financiamiento que apoyó aproximadamente 5,500 plazas en centros de cuidado infantil para familias neoyorquinas. El anuncio de hoy otorgará $106.5 millones a 37 proyectos en todo el estado, tras un proceso de adjudicación competitivo, para crear, preservar o ampliar hasta 5,000 plazas adicionales.

Se otorgaron subvenciones a entidades elegibles, incluyendo organizaciones sin fines de lucro, autoridades públicas, colegios y universidades públicas y privadas. Los proyectos seleccionados para recibir financiación contribuirán a crear espacios seguros, modernos y accesibles para niños y familias, al tiempo que ampliarán el acceso a la atención médica en comunidades de todo el estado.

La Dra. DaMia Harris-Madden, Comisionada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York, dijo: “La Gobernadora Hochul prometió hacer que Nueva York fuera más accesible para las familias trabajadoras. Mediante una estrategia integral que incluye inversiones en infraestructura física y alianzas público-privadas, el estado está cumpliendo esa promesa. La Oficina de Servicios para Niños y Familias se enorgullece de colaborar con la Gobernadora Hochul y la Autoridad de Residencias Estudiantiles para implementar esta importante iniciativa que aumentará considerablemente la capacidad de cuidado infantil en todo el estado de Nueva York. Las subvenciones de capital recientemente otorgadas mejorarán enormemente la oferta de plazas de cuidado infantil en todo el estado y garantizarán que nuestros niños tengan espacios seguros y modernos que promuevan experiencias positivas en la primera infancia”.

El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Residencias Estudiantiles del Estado de Nueva York (DASNY), Robert J. Rodriguez, dijo: “La gobernadora Hochul ha hecho del apoyo a los niños y las familias trabajadoras de Nueva York un pilar fundamental de su administración, y estas inversiones reflejan ese compromiso. Como la primera gobernadora madre de Nueva York, comprende de primera mano la importancia del acceso a servicios de cuidado infantil seguros, confiables y de alta calidad. A través del Programa de Financiamiento para la Construcción de Instalaciones de Cuidado Infantil, las comunidades de todo el estado podrán crear y mejorar los espacios que ayudan a los niños a aprender y desarrollarse, brindando a los padres mayor tranquilidad al saber que cuentan con atención de calidad cuando la necesitan. DASNY se enorgullece de colaborar con la gobernadora y la Oficina de Servicios para Niños y Familias para facilitar estas inversiones a las familias de todo Nueva York”.

El asambleísta Andrew Hevesi dijo: “El acceso a guarderías seguras y asequibles es una de las necesidades más urgentes de las familias neoyorquinas, y también una de las inversiones más inteligentes que podemos hacer en el futuro de nuestros hijos y en la economía de nuestro estado. Estas subvenciones ayudarán a crear y ampliar opciones de guarderías de calidad en comunidades de todo Nueva York, desde la Región Capital hasta el oeste del estado. Quiero agradecer a la gobernadora Hochul y al presidente de la Asamblea, Heastie, su continuo compromiso con la construcción de un sistema de guarderías más sólido y accesible, y espero que nuestra colaboración continúe para garantizar que todas las familias de Nueva York tengan acceso a la atención que necesitan”.

El concejal de la ciudad de Nueva York, Lincoln Restler, dijo: "La gobernadora Hochul está realizando una inversión sustancial para ampliar y construir nuevas instalaciones de cuidado infantil en toda nuestra ciudad. Este fondo de subvenciones para la construcción es fundamental para satisfacer la necesidad de espacios nuevos, seguros y de alta calidad donde cuidar a los neoyorquinos más pequeños".

La concejala de la ciudad de Nueva York, Rita Joseph, dijo: "Esta inversión histórica en el cuidado infantil es una inversión en las familias trabajadoras, en nuestros niños y en el futuro de Nueva York. Aplaudo a la gobernadora Hochul por asignar 106 millones de dólares a través del Programa de Financiamiento para la Construcción de Infraestructura de Cuidado Infantil, con el fin de ampliar el acceso a servicios seguros y de alta calidad en todo el estado. Me enorgullece especialmente que Almond Tree NY, ubicado en el Distrito 40 del Concejo, se encuentre entre los beneficiarios de estos fondos transformadores. Esta inversión ayudará a crear más oportunidades para que las familias accedan a una educación y cuidado de la primera infancia asequibles y de alta calidad, tal como se merecen. Como educadora de toda la vida, sé que el aprendizaje comienza mucho antes de que un niño ingrese al jardín de infancia. Ampliar la capacidad de cuidado infantil fortalece a nuestras comunidades, apoya a los padres que trabajan y brinda a cada niño los cimientos necesarios para prosperar. Espero ver el impacto duradero que esta inversión tendrá en las familias del Distrito 40 y de todo Nueva York".

La concejala de la ciudad de Nueva York, Mercedes Narcisse, dijo: "Durante demasiado tiempo, las familias de mi distrito y de toda la ciudad han tenido dificultades para encontrar una plaza de cuidado infantil que puedan pagar. Los fondos para construcción asignados a los proveedores, incluida la organización Infinity Educational Special Programs Corp. aquí mismo en Marine Park, significan que más niños del Distrito 46 tendrán un lugar seguro donde aprender y crecer mientras sus padres trabajan. Agradezco a la gobernadora Hochul por este compromiso con los neoyorquinos más pequeños y con las familias que los crían".

Región de la Capital

St. Anne Institute – $1,059,303

Schenectady Day Nursery – $605,538

Rensselaer Polytechnic Institute – $5,000,000

Centro de Nueva York

YMCA of Central New York, Inc – $4,701,000

Integrated Community Alternatives Network, Inc – $1,312,500

Finger Lakes

YMCA of Greater Rochester – $5,000,000

Long Island

Maimonides Educational Center (operando como Jewish Early Learning Center) – $4,791,740

Chabad of Islip Township, Inc – $861,734

LI Child & Family Development Services, Inc. (operando como Long Island Head Start) – $989,176

Jewish Reconstructionist Society of the North Shore – $4,000,000

Mid-Hudson

Boys' and Girls' Club of Northern Westchester – $5,000,000

Rising Child Center, Inc – $3,338,760

New Square Community Improvement Council, Inc – $5,000,000

Early Roots Day Care Center, Inc – $3,713,896

Mt Tremper Outdoor Ministries, Inc – $1,433,000

YMCA of Rye New York – $1,500,000

Keren Yad Veizer (operando como Spring Valley Early Childhood Center) – $4,999,202

Mohawk Valley

Upstate Cerebral Palsy, Inc. (operando como Upstate Caring Partners) – $3,288,500

YMCA and Women's Community Center of Rome, New York – $1,800,000

The Fulton County YMCA – $525,258

Ciudad de Nueva York

Almond Tree NY Inc – $1,301,645

Sharay Ditza Community Service, Inc – $2,850,000

Jewish Community Council of the Rockaway Peninsula, Inc – $1,150,055

Cozy Cove Corp – $1,957,595

Brooklyn Chinese-American Association – $1,000,000

Children of Promise, NYC – $1,446,837

Infinity Educational Special Programs Corp – $4,853,601

Boys and Girls Club of Metro Queens – $4,440,700

North Country

Watertown Family YMCA – $2,393,287

Ogdensburg Bridge and Port Authority – $946,000

Southern Tier

Family Enrichment Network, Inc – $5,000,000

Faculty-Student Association (FSA) of Broome Community College (que opera bajo el nombre comercial "The BC Center") – $4,997,500

YMCA of Ithaca & Tompkins County – $2,099,612

Western New York

Chautauqua Lake Child Care Center – $4,734,578

Jamestown Community College – $2,895,600

Mercy Hospital of Buffalo – $4,858,389

Hispanic Heritage Council of Western New York, Inc – $687,608

Los esfuerzos para ampliar la capacidad física de las instalaciones de cuidado infantil forman parte de una iniciativa más amplia de la Gobernadora para encaminar a Nueva York hacia un sistema de cuidado infantil universal.

El presupuesto de este año contempla inversiones que respaldarán la prestación de servicios de cuidado infantil asequible para hasta 100,000 niños adicionales. Esta inversión histórica de la Gobernadora aumentará los fondos en $1,700 millones, elevando la inversión total para el Año Fiscal 2027 a $4,500 millones destinados a servicios de cuidado infantil y prekínder en todo el estado.

Estas inversiones permitirán:

Lograr que el prekínder sea verdaderamente universal en todo el estado, mediante fondos destinados a garantizar plazas de prekínder de alta calidad para todos los niños de cuatro años en Nueva York para el inicio del año escolar 2028-2029, así como aumentar las subvenciones estatales a los programas existentes para garantizar una atención de alta calidad.

Colaborar con la ciudad de Nueva York para lanzar el nuevo programa "2-Care" y hacer realidad, por fin, la promesa de un acceso universal al programa "3K" en la ciudad de Nueva York.

Ampliar el crédito fiscal por gastos de cuidado de niños y dependientes para ayudar a sufragar los costos de cuidado infantil de 230,000 familias neoyorquinas, aumentando el beneficio en un promedio de 576 dólares.

Apoyar el desarrollo del programa "First 3" de Nueva York, que colaborará con los condados para ofrecer servicios de cuidado infantil asequibles y de alta calidad a niños de 0 a 3 años, independientemente de sus ingresos.

Realizar inversiones históricas en el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil, proporcionando servicios asequibles y de alta calidad a decenas de miles de niños neoyorquinos adicionales, con un costo máximo de 15 dólares semanales para la mayoría de las familias.

Apoyar a la fuerza laboral del sector de cuidado infantil mediante la capacitación de educadores de primera infancia.

Además de estos compromisos, la gobernadora Hochul pondrá en marcha la Oficina de Cuidado Infantil y Educación Temprana para dirigir la implementación de servicios de cuidado infantil universales y de alta calidad para las familias de Nueva York. Asimismo, trabajará para difundir información sobre el Crédito Fiscal por Hijos del Empire State, con el fin de asegurar que el mayor número posible de familias se beneficie de la histórica ampliación realizada por la gobernadora: el crédito aumentó de 330 a 1,000 dólares por niño para los menores de cuatro años, y a 500 dólares por niño para aquellos de entre 4 y 16 años.