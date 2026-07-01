Cómo Arla Rodríguez convirtió un puesto de voluntaria en un negocio de un millón de dólares

La inspiradora trayectoria de la propietaria de una franquicia de Estrella Insurance, desde inmigrante cubana hasta líder del mercado.

WEST PALM BEACH, FL, UNITED STATES, July 1, 2026 / EINPresswire.com / -- Estrella Insurance celebra la notable historia de éxito de la propietaria de franquicia Arla Rodríguez, cuya trayectoria, desde que empezó como voluntaria en una oficina local hasta construir un negocio millonario con 12 sucursales en todo el condado de Palm Beach, encarna el espíritu empresarial que es el corazón de la marca.Originaria de Cuba, Rodríguez enfrentó circunstancias difíciles antes de tomar la decisión que cambiaría su vida de mudarse a Florida. Su amiga de la infancia, que conocía a alguien que trabajaba en Estrella Insurance, le sugirió que buscara la oficina del condado de Palm Beach y se ofreciera como voluntaria allí con la esperanza de conseguir finalmente un empleo. Aunque insegura, confió en el consejo de su querida amiga y aprovechó la oportunidad.Para mantenerse, Rodríguez trabajó en un exigente empleo de limpieza desde las 5 a.m. hasta las 3 p.m., y luego pasaba sus tardes como voluntaria en la oficina principal de Estrella en West Palm Beach. Mantuvo esta rigurosa rutina durante ocho meses. Su perseverancia rindió frutos en 2001, cuando un supervisor de Estrella le ofreció un puesto a tiempo parcial, una oportunidad que aceptó de inmediato y que marcó el comienzo de su ascenso en la empresa.Para 2003, Rodríguez pasó a ocupar un puesto a tiempo completo en el condado de Broward y dejó atrás su trabajo de limpieza. En 2006, le ofrecieron un puesto de gerente en el condado de Palm Beach, asumiendo una vez más con confianza un nuevo desafío.En 2010, se le presentó la oportunidad más transformadora hasta el momento: convertirse en franquiciada en el condado de Palm Beach. A diferencia de las ocasiones anteriores, esta decisión la hizo dudar."No dije que 'sí' de inmediato", recordó Rodríguez. "Sentía emoción y miedo a la vez. Por primera vez, necesitaba detenerme y realmente pensarlo". Después de considerarlo cuidadosamente, aceptó y nunca miró hacia atrás. "El liderazgo fue increíblemente solidario. Hasta el día de hoy, estoy agradecida por la orientación y la fe que tuvieron en mí mientras construía mi negocio".Rodríguez atribuye su éxito a líderes clave dentro de la organización por ayudarla a forjar su éxito, incluidos el director ejecutivo (CEO) Nicolas Estrella, Jr., el vicepresidente de operaciones Richard Estrella y el cofundador y vicepresidente de franquicias Jose Merille, cuya perspicacia financiera resultó especialmente valiosa a medida que expandía su cartera. También destaca a su supervisor Jose "Stevie" Sánchez y a la directora de capacitación Ana Laura Morales como parte del equipo que la guio continuamente en este proyecto.Igualmente, importante ha sido el apoyo de su familia. Su esposo y su hija han estado profundamente involucrados en el negocio, contribuyendo en decisiones clave y compartiendo cada logro. Su hija, en particular, ha crecido junto a la empresa, obteniendo conocimiento de primera mano de sus operaciones a medida que el negocio se expandía de una sola sucursal a muchas.Hoy en día, Rodríguez es la orgullosa propietaria de 12 oficinas de Estrella Insurance en todo el condado de Palm Beach, el mercado donde comenzó su trayectoria, y ha construido un negocio de un millón de dólares arraigado en la conexión comunitaria y la cultura de equipo.La familia Rodríguez sigue participando activamente, visitando con regularidad sus oficinas para apoyar a sus equipos y fomentar un sólido ambiente familiar."A mi esposo y a mí nos encanta estar en nuestras oficinas y apoyar a nuestros equipos", dijo Rodríguez. "Realmente se sienten como familia. Hemos vivido altibajos juntos, y siempre estamos ahí el uno para el otro y para nuestros clientes".Después de 25 años en Estrella Insurance, Rodríguez no muestra signos de detenerse. Con la reciente apertura de una nueva sucursal en Jupiter, Florida, continúa expandiendo su presencia y permanece abierta a la próxima oportunidad."Estoy emocionada por lo que está por venir", dijo. "Y siempre estoy lista para decir que 'sí'".Acerca de Estrella InsuranceEstrella Insurance, con sede en Miami, es una empresa franquiciadora de seguros de propiedad y accidentes, y un líder de confianza entre los consumidores y las compañías de seguros al brindar soluciones de seguros simples y rentables en sus carteras de seguros de automóviles, hogar, comerciales, empresas, vida y salud. Con más de 200 oficinas en los EE. UU., se clasifica constantemente como una de las mejores oportunidades de franquicia con un modelo de negocio probado que permite a los propietarios centrarse directamente en la atención al cliente y el compromiso comunitario. Para obtener más información, visite Estrella Insurance.

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