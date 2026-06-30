La División de Recursos Hídricos del DEQ celebrará una audiencia pública sobre los impactos hídricos de la propuesta de ampliación de Castle Hayne Quarry

La División de Recursos Hídricos del Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte celebrará una audiencia pública el 14 de julio para recibir comentarios del público sobre los impactos en la calidad del agua derivados de la propuesta de Martin Marietta Materials Inc., acerca de la ampliación de una cantera de piedra caliza, ubicada en Castle Hayne, Condado de New Hanover.

Audiencia pública

Cuándo: el 14 de julio de 2026 a las 6:00 p. m.

Dónde: Auditorio de Heide Trask Senior High School, 14328 N.C. 210, Rocky Point, Carolina del Norte, 28457

Registro: a las 5:30 p. m. se habilita la hoja de registro en el sitio para hablar en la reunión.

Martin Marietta propone una ampliación de la cantera de 358 acres que afectaría a más de 143 acres de humedales considerados de calidad media o alta, así como a 9.7 acres de aguas abiertas. De acuerdo con la documentación presentada, la cantera abarca más de 1,400 acres de terreno en la zona noreste del río Cape Fear.

En relación con el proyecto, Martin Marietta solicitó al Departamento de Recursos Hídricos (DWR, por sus siglas en inglés) una Certificación Individual de Calidad del Agua conforme a la Sección 401 de la Ley de Agua Limpia, necesaria para evaluar si la propuesta ha evitado o minimizado los impactos en las aguas superficiales o los humedales, entre otras consideraciones. Para que un proyecto reciba una certificación, debe cumplir los siguientes criterios:

El proyecto minimiza los impactos adversos sobre las aguas superficiales y los humedales basándose en la consideración de la topografía existente, la vegetación, los recursos pesqueros, la fauna silvestre y las condiciones hidrológicas.

El proyecto no provoca la degradación de las aguas subterráneas o superficiales.

El proyecto no da lugar a impactos secundarios o indirectos que causen o vayan a causar una violación de las normas de calidad del agua río abajo.

El proyecto prevé la sustitución de los impactos permanentes mediante la mitigación.

Además de presentar comentarios en la audiencia, el público también puede enviarlos en línea o por correo postal, con fecha límite del jueves, 13 de agosto a las 5:00 p. m.

Envíe sus comentarios por escrito con el número de proyecto 20260387, versión 1, utilizando este enlace: Public comment link. El nombre del proyecto debe aparecer como “Castle Hayne”.

También se pueden presentar comentarios escritos por correo postal a: Stephanie Goss, 401 Permitting, 1617 Mail Service Center, Raleigh, NC, 27699-1617.

Los comentarios recibidos acerca del permiso serán considerados como parte de la decisión sobre la solicitud.

La solicitud y los materiales relacionados se encuentran disponibles en línea: Permit file.