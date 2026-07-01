Alcatel-Lucent ernennt Moussa Zaghdoud zum EVP für Infrastructure, Platforms & Services und CTO

Die Ernennung stärkt den Wandel von Alcatel-Lucent zu einem führenden Anbieter von KI-gestützter Infrastruktur, Cloud-Plattformen und digitaler Kommunikation

PARIS, FRANCE, July 1, 2026 / EINPresswire.com / -- ALE International , das unter dem Markennamen Alcatel-Lucent auftritt, hat Moussa Zaghdoud zum Executive Vice-President für Infrastructure, Platforms & Services (IPS) sowie zum Chief Technology Officer (CTO) ernannt. Die Ernennung markiert einen entscheidenden Schritt in der Transformation des Unternehmens von einem traditionellen Anbieter von Unternehmensnetzwerken und Kommunikationslösungen zu einem führenden Anbieter von KI-gestützter Infrastruktur, Cloud-Plattformen, digitaler Kommunikation und Dienstleistungen.Angesichts eines Marktes, der zunehmend von KI, Cloud und digitalen Technologien geprägt ist, bündelt Alcatel-Lucent seine technologischen Ressourcen, Infrastruktur, Plattformen und Services in einem integrierten Geschäftsbereich. Damit schafft das Unternehmen eine solide Basis für Innovation, operative Exzellenz und Wachstum. Moussa Zaghdoud übernimmt die Gesamtverantwortung – von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung – und trägt auch die finanzielle Verantwortung für den Bereich. Gleichzeitig wird er den Übergang zu KI-gestützter Infrastruktur und Diensten vorantreiben. Das übergeordnete Ziel: die Ressourcen und Investitionen des Unternehmens konsequent auf strategische Wachstumsfelder wie KI-gesteuerte Netzwerke, Cloud-Kommunikation, digitale Souveränität und abonnementbasierte Geschäftsmodelle ausrichten.„Moussa hat in seiner Karriere immer wieder technologische Trends frühzeitig erkannt und vorangetrieben“, sagte Yann Zhang, CEO von Alcatel-Lucent. „Er war maßgeblich an der frühzeitigen Einführung von Cloud-Kommunikation, Hybrid-Cloud-Architekturen und digitaler Souveränität bei Alcatel-Lucent beteiligt. Seine Erfahrung und sein Gespür für Innovation machen ihn zur idealen Führungskraft, um unser Wachstum weiter voranzutreiben.“Zaghdoud gilt als Technologieunternehmer und Visionär. Er entwickelte Rainbow™ , die souveräne Cloud-Plattform von Alcatel-Lucent, die hybride Kollaborationsdienste und CPaaS-Lösungen bietet. Als Executive Vice-President of Cloud and Services verantwortete er die globale Cloud-Strategie des Unternehmens, von der Produktentwicklung über das Geschäftsmodell bis zur internationalen Expansion. Zudem ist er Vorsitzender von Sipwise und Mitglied mehrerer Beiräte von Technologie-Unternehmen.„KI verändert die globale Wirtschaft grundlegend, und für uns als Technologieanbieter eröffnet sich eine historische Chance“, sagt Moussa Zaghdoud. „Mein Fokus liegt darauf, unseren Wandel zu einer agilen Organisation zu beschleunigen, die technische Exzellenz mit schneller Marktorientierung verbindet. Mit voller Konzentration auf Ergebnisse werden wir vertrauenswürdige, KI-native und souveräne Lösungen liefern, die unseren Kunden und Partnern echten Mehrwert bieten.“Über Alcatel-LucentALE International, firmierend unter dem Markennamen Alcatel-Lucent, zählt zu den führenden multinationalen Technologieunternehmen für Netzwerk- und Kommunikationslösungen. Damit steigern Unternehmen und Branchen ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit. In der Cloud, vor Ort oder hybrid. Alle Lösungen verfügen über integrierte Sicherheitsfunktionen, schonen die Umwelt und erfüllen alle nationalen wie internationalen Datenschutzanforderungen.Alcatel-Lucent setzt auf Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und Corporate Governance und bietet Technik zum Wohl von Umwelt, Menschen und Wirtschaft.Mehr als 100 Jahre Innovation haben das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Berater für über eine Million Kunden auf der ganzen Welt gemacht.Mit Hauptsitz in Frankreich und über 3.000 Geschäftspartnern weltweit bietet ALE International eine effektive globale Reichweite mit lokalem Fokus.

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