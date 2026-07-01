Alcatel-Lucent nomina Moussa Zaghdoud EVP of Infrastructure, Platforms & Services and CTO
Questa nomina accelera la trasformazione di Alcatel-Lucent per affermarsi come leader in infrasrutture basate su IA, piattaforme cloud e comunicazioni digitaliPARIS, FRANCE, July 1, 2026 /EINPresswire.com/ -- ALE International, che opera con il marchio Alcatel-Lucent, annuncia oggi la nomina di Moussa Zaghdoud a Executive Vice-President of Infrastructure, Platforms & Services (IPS) e Chief Technology Officer (CTO). La scelta si inserisce nel percorso di trasformazione dell’azienda, che sta ampliando il proprio posizionamento dalle tradizionali soluzioni di rete e comunicazione per consolidare il proprio ruolo di leader nelle infrastrutture basate sull’intelligenza artificiale, nelle piattaforme cloud, nelle comunicazioni digitali e nei servizi.
In un mercato sempre più guidato dall'intelligenza artificiale, dal cloud e dalle tecnologie digitali, Alcatel-Lucent integra le proprie competenze in ambito tecnologico, infrastrutturale, di piattaforme e di servizi in un'unica divisione di business. Questa evoluzione rafforza le basi per accelerare l'innovazione, aumentare l’efficienza operativa e sostenere la crescita. Nel suo nuovo ruolo, Moussa Zaghdoud avrà la piena responsabilità dell’intera catena del valore, dalla definizione della strategia di prodotti e soluzioni fino alla sua attuazione, con la diretta responsabilità dei risultati economici della divisione. Avrà inoltre il compito di accelerare la trasformazione dell’azienda verso infrastrutture, piattaforme e servizi basati sull'intelligenza artificiali. Il suo mandato sarà quello di allineare in modo deciso risorse e investimenti alle principali priorità strategiche di crescita dell'azienda: networking basato sull'intelligenza artificiale, comunicazioni cloud, sovranità digitale e modelli di business basati su abbonamento.
“Nel corso della sua carriera, Moussa ha dimostrato la capacità di anticipare i principali cambiamenti tecnologici prima della loro diffusione su larga scala”, ha dichiarato Yann Zhang, CEO di Alcatel-Lucent. “Ha avuto un ruolo chiave nella precoce adozione da parte di Alcatel-Lucent delle comunicazioni cloud, delle architetture ibride e della sovranità digitale, contribuendo a mantenere l’azienda all’avanguardia rispetto ai principali trend di settore. Il suo percorso professionale e la sua esperienza imprenditoriale lo rendono il profilo ideale per guidare la prossima fase di crescita dell’azienda.”
Imprenditore tecnologico e visionario di prodotto, Zaghdoud è l’ideatore di Rainbow™, la piattaforma cloud sovrana di Alcatel-Lucent, che offre servizi di collaborazione ibrida e CPaaS. Nel suo precedente ruolo di Executive Vice-President Cloud and Services, ha guidato la strategia cloud end-to-end dell’azienda, dalla definizione della visione di prodotto e del modello di business fino all’espansione a livello globale. Ricopre inoltre il ruolo di Chairman di Sipwise e fa parte dei comitati consultivi di diverse aziende tecnologiche.
"L’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente l’economia globale e, per un’azienda tecnologica come la nostra, le opportunità che si aprono sono storiche” ha dichiarato Moussa Zaghdoud. "La mia priorità è accelerare la trasformazione verso un’organizzazione agile, che unisca eccellenza ingegneristica e rapidità di esecuzione sul mercato. Assumendo la piena responsabilità end-to-end sui risultati, saremo in grado di offrire soluzioni affidabili, native per l’intelligenza artificiale e sovrane, capaci di generare valore concreto per clienti e partner.”
A proposito di Alcatel-Lucent
ALE International, operante con il marchio Alcatel-Lucent, è una delle principali multinazionali tecnologiche specializzate in soluzioni di rete e comunicazione volte a migliorare l’efficienza e la competitività delle aziende. In Cloud. On-Premise. Ibride. Tutte le soluzioni sono intrinsecamente sicure, a basso impatto ambientale e rispettano pienamente i requisiti di protezione dei dati, sia a livello di sovranità nazionale, sia di standard industriali internazionali. Alcatel-Lucent si basa su tre pilastri: sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e governance aziendale, offrendo soluzioni tecnologiche a beneficio dell’ambiente, delle persone e delle imprese.
Oltre 100 anni di innovazione hanno reso Alcatel-Lucent un partner affidabile per oltre un milione di clienti nel mondo. ALE International è un’azienda privata con sede centrale in Francia. Grazie a una rete di oltre 3000 partner commerciali a livello globale, garantisce una efficace presenza internazionale con una forte attenzione alle esigenze locali.
Elisabetta Caprotti, Senior Marketing Manager Italia
Alcatel-Lucent
elisabetta.caprotti@al-enterprise.com
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