Alcatel-Lucent nomme Moussa Zaghdoud au poste de EVP Infrastructures, Plateformes et Services et CTO

Alcatel-Lucent se dirige vers un leadership dans les infrastructures alimentées par l’IA, les plateformes cloud et les communications numériques

PARIS, FRANCE, July 1, 2026 / EINPresswire.com / -- ALE International , opérant sous la marque Alcatel-Lucent, annonce la nomination de Moussa Zaghdoud au poste de Vice-Président Exécutif des Infrastructures, Plateformes et Services (IPS) et Chief Technology Officer (CTO). Cette nomination marque une étape décisive dans la transformation de l’entreprise, qui passe d’un fournisseur traditionnel de réseaux et de communications pour entreprises à un acteur de premier plan des infrastructures alimentées par l’IA, des plateformes Cloud et des communications et services numériques.Alors que le marché entre dans une nouvelle ère définie par l’IA, le Cloud et les technologies numériques, Alcatel-Lucent regroupe ses actifs technologiques, ses infrastructures ainsi que ses développements de plateformes et de services au sein d’une division unique intégrée, créant ainsi une base plus solide pour l’innovation, l’excellence opérationnelle et la croissance. Dans ce rôle, Moussa Zaghdoud aura la responsabilité complète de la stratégie produit et solution jusqu’à l’exécution, avec une responsabilité directe sur la performance financière, et aura également pour mission d’accélérer la transition de l’entreprise vers des infrastructures, plateformes et services alimentés par l’IA. Il sera chargé d’aligner de manière décisive les ressources et investissements de l’entreprise autour des priorités stratégiques de croissance : réseaux pilotés par l’IA, communications Cloud, souveraineté numérique et modèles par abonnement.« Tout au long de sa carrière, Moussa a constamment anticipé les grandes mutations technologiques avant qu’elles ne deviennent grand public », déclare Yann Zhang, CEO d’Alcatel-Lucent. « Il a été un moteur de l’adoption précoce des communications Cloud, des architectures hybrides et de la souveraineté numérique chez Alcatel-Lucent, contribuant à maintenir l’entreprise en avance sur les tendances clés du secteur. Son parcours et son expérience entrepreneuriale font de lui le leader idéal pour accélérer la prochaine phase de croissance de l’entreprise. »Entrepreneur technologique reconnu et visionnaire produit, Moussa Zaghdoud est le créateur de Rainbow™ , la plateforme Cloud souveraine d’Alcatel-Lucent, qui propose des services de collaboration hybrides et de CPaaS. Dans son précédent rôle de Vice-Président Exécutif Cloud & Services, il pilotait, de bout en bout, la stratégie Cloud de l’entreprise, de la vision produit à la conception du modèle économique jusqu’à son expansion au niveau mondial. Il est également président de Sipwise et siège au comité consultatif de plusieurs entreprises technologiques.« Notre économie mondiale est en train d’être profondément transformée par l’IA, et les opportunités qui s’ouvrent à nous en tant que fournisseur de technologies sont historiques », ajoute Moussa Zaghdoud. « Ma priorité est d’accélérer notre transformation vers une organisation agile combinant excellence technique et rapidité d’exécution sur le marché. En prenant la responsabilité de bout en bout des résultats, nous fournirons des solutions fiables, IA-natives et souveraines, qui créent une valeur concrète pour nos clients et nos partenaires. »A propos d’Alcatel-LucentALE International, opérant sous la marque Alcatel-Lucent, est une entreprise multinationale dans les hautes technologies, qui fournit des solutions de communication et de réseau permettant aux organisations et aux entreprises de tout secteur, d’accroître leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité. Dans le cloud. Sur site. En mode hybride.Les solutions Alcatel-Lucent intègrent nativement la sécurité tout en minimisant leur impact environnemental. Elles sont conformes aux exigences les plus strictes en matière de protection des données des entreprises et des personnes, qu’il s’agisse de souveraineté nationale ou de standards internationaux du secteur.L'engagement d'Alcatel-Lucent s'articule autour des trois piliers stratégiques de l’ESG : Environnement durable, responsabilité Sociétale et Gouvernance d'entreprise, avec pour mission de proposer des solutions technologiques au service de ces valeurs.Plus de 100 ans d'innovation ont fait de la société un partenaire de confiance auprès de plus d'un million de clients à travers le monde. ALE International, dont le siège social est en France, compte 3 000 partenaires dans le monde, offrant ainsi une meilleure proximité.Le nom Alcatel-Lucent ainsi que son logo sont des marques déposées de Nokia, utilisées sous licence par ALE.

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