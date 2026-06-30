El Schools Development Authority del estado de Nueva Jersey inaugura construcción de una nueva escuela secundaria en la ciudad the West New York

La ciudad de West New York, NJ – El Schools Development Authority del estado de Nueva Jersey (el “SDA”) hoy acompañó al distrito escolar de la ciudad de West New York, junto con funcionarios locales y estudiantes, en la ceremonia de inauguración de construcción para la nueva escuela secundaria en West New York.

“Hoy, mientras celebramos el inicio de construcción de una nueva escuela, no solo construimos el cimiento para una instalación de aprendizaje excepcional, sino también el cimiento para una experiencia educativa de calidad donde estudiantes pueden aprender y crecer en líderes del mañana,” expresó Manuel Da Silva, el CEO del SDA. –Junto a nuestros contratistas cualificados, funcionarios del distrito escolar dedicados a su labor, funcionarios locales comprometidos, y miembros de la comunidad, nos reunimos aquí con una visión y un propósito compartido para construir una nueva escuela que creará mejores y más brillantes oportunidades educativas para los estudiantes de la ciudad de West New York—añadió.

“La ceremonia de inauguración de hoy marca más que el inicio de construcción-la ceremonia representa nuestro compromiso con nuestros estudiantes, sus familias, y nuestra comunidad,” expresó Clara Brito Herrera, Superintendente de escuelas de la ciudad de West New York. –Esta escuela será un lugar donde se cultiva la curiosidad, se celebran los talentos, se materializan los potenciales, y generaciones de estudiantes se sentirán inspiradas a lograr sus metas. Estamos agradecidos con nuestros socios locales y estatales por su compromiso de invertir en los estudiantes y familias de la ciudad de West New York. Juntos, no solo estamos construyendo una escuela, estamos construyendo oportunidades en el futuro para nuestros estudiantes—añadió.

La nueva escuela medirá aproximadamente 162,000 pies cuadrados, diseñado para educar a un máximo de 876 estudiantes desde el sexto grado al octavo grado. Esta instalación de alta calidad incluirá: 30 aulas de aprendizaje general, seis laboratorios de las ciencias, tres aulas de arte/salas de proyectos, un horno para, por ejemplo, cocer cerámica, un laboratorio STEAM, un estudio de danza y aeróbic, aulas de música vocal e instrumental, un salón de actos, un gimnasio, un centro de medios de comunicación, y una cafeteria. Al completar, este proyecto de 121.8 millones de dólares será el séptimo proyecto a gran escala completado por el SDA en la ciudad de West New York desde el comienzo del programa de construcción de escuelas. El SDA anteriormente invirtió más de 216 millones de dólares en proyectos completados en la ciudad de West New York. La construcción de este nuevo proyecto de escuela está avanzando mediante el procedimiento de ejecución de proyectos “diseño-

construcción.” El procedimiento de diseño-construcción difiere del método tradicional de diseño-oferta-construcción de la manera que permite al SDA contratar con una sola empresa para el diseño y la construcción de un proyecto de instalaciones escolares. La empresa Terminal Construction Corporation es el contratista de diseño-construcción en este proyecto. Como parte del contrato de diseño-construcción, Terminal Construction Corporation está trabajando con la empresa DMR Architects, Inc. con respecto al diseño. La empresa EPIC Management, Inc. está gestionando este proyecto. Como resultado del compromiso del SDA a construir instalaciones escolares energéticamente eficientes que toman en cuenta el medio ambiente circundante, esta escuela será construida con el objetivo de lograr la certificación de plata LEED (Liderazgo En Energía y Diseño Ambiental emitido por el Consejo Estadounidense de la Construcción Ecológica y Energéticamente Eficiente, mejor conocido como United States Green Building Council – Leadership in Energy and Environmental Design).











Sobre el Schools Development Authority del estado de Nueva Jersey

El SDA es la agencia estatal responsable de financiar y gestionar la nueva construcción, modernización y renovación de proyectos de instalaciones escolares en los 31 distritos del SDA. Su conjunto actual de proyectos activos está valorado en aproximadamente 2 mil millones de dólares – incluyendo el conjunto de proyectos a gran escala, proyectos emergentes, y fondos para distritos de operación regular. Desde el inicio del programa, el SDA ha proporcionado financiación y supervisión de la gestion de 900 proyectos de instalaciones escolares ya completados en distritos del SDA, y ha ejecutado mas de 5,400 fondos para distritos de operación regular por todo el estado de Nueva Jersey. Para mas información sobre el SDA, por favor visite nuestra página del web en: www.njsda.gov síganos en las redes sociales en: Facebook; Instagram; LinkedIn; y/o Twitter.