Alcatel-Lucent nombra a Moussa Zaghdoud vicepresidente ejecutivo de IPS y director de Tecnología (CTO).

Alcatel-Lucent acelera su transformación en IA y nube con Moussa Zaghdoud al frente de la nueva división IPS.

PARIS, FRANCE, July 1, 2026 / EINPresswire.com / -- ALE International , empresa que opera bajo la marca Alcatel-Lucent, anunció hoy el nombramiento de Moussa Zaghdoud como vicepresidente Ejecutivo de Infraestructura, Plataformas y Servicios (IPS) y director de Tecnología (CTO). Este nombramiento representa un paso decisivo en la transformación de la compañía, que pasa de ser un proveedor tradicional de redes y comunicaciones empresariales a un proveedor líder de infraestructura, plataformas en la nube, comunicaciones digitales y servicios impulsados por IA.A medida que el mercado entra en una nueva era definida por la IA, la nube y las tecnologías digitales, Alcatel-Lucent está unificando sus activos tecnológicos, infraestructura, plataformas y capacidades de servicios bajo una única división de negocio integrada, creando una base más sólida para la innovación, la excelencia operativa y el crecimiento. En este cargo, Moussa Zaghdoud tendrá la responsabilidad integral, desde la estrategia de productos y soluciones hasta su ejecución, con responsabilidad directa sobre el desempeño financiero, al tiempo que acelera la transición de la compañía hacia infraestructura, plataformas y servicios impulsados por IA. Su mandato es alinear de manera decisiva los recursos e inversiones de la compañía en torno a las prioridades estratégicas clave de crecimiento: redes impulsadas por IA, comunicaciones en la nube, soberanía digital y modelos de suscripción.«A lo largo de su trayectoria profesional, Moussa se ha anticipado sistemáticamente a los principales cambios tecnológicos antes de que se generalizaran», declaró Yann Zhang, CEO de Alcatel-Lucent. «Fue una figura clave en la temprana adopción por parte de Alcatel-Lucent de las comunicaciones en la nube, las arquitecturas de nube híbrida y la soberanía digital, lo que contribuyó a que Alcatel-Lucent se mantuviera a la vanguardia de las tendencias clave del sector. Su trayectoria y experiencia empresarial lo convierten en el líder idóneo para impulsar la siguiente fase de crecimiento de nuestra compañía».Reconocido emprendedor tecnológico y visionario de productos, Zaghdoud es el creador de Rainbow™ , la plataforma de nube soberana de Alcatel-Lucent, que ofrece servicios de colaboración híbrida y CPaaS. En su anterior cargo como vicepresidente Ejecutivo de Nube y Servicios, dirigió la estrategia integral de nube de la compañía, desde la visión del producto y el diseño del modelo de negocio hasta la expansión mundial. También preside Sipwise y forma parte de los consejos asesores de varias empresas tecnológicas.«Nuestra economía global está siendo completamente transformada por la IA, y la oportunidad que tenemos por delante como proveedor de tecnología es histórica», afirmó Moussa Zaghdoud. «Mi prioridad es acelerar nuestra transformación en una organización ágil que combine la excelencia en ingeniería con la rapidez del mercado. Al asumir la responsabilidad integral de los resultados, ofreceremos soluciones soberanas, fiables y nativas de la IA que generen valor tangible para nuestros clientes y socios».Sobre Alcatel-LucentALE International, que opera bajo la marca Alcatel-Lucent, es una empresa tecnológica multinacional líder que ofrece soluciones de redes y comunicaciones que permiten a organizaciones e industrias acelerar su eficiencia operativa y competitividad. En la nube. En las instalaciones. Híbridas. Todas las soluciones cuentan con seguridad integrada, un impacto ambiental limitado y cumplen plenamente con los requisitos de protección de datos de organizaciones e individuos, tanto a nivel nacional como internacional.Alcatel-Lucent se centra en tres pilares: sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y gobierno corporativo, proporcionando soluciones tecnológicas para el beneficio del medio ambiente, las personas y las empresas.Más de 100 años de innovación han convertido a la empresa en un asesor de confianza para más de un millón de clientes en todo el mundo. Con sede en Francia y más de 3000 socios comerciales a nivel mundial, ALE International logra un alcance global efectivo con un enfoque local.El nombre y el logotipo de Alcatel-Lucent son marcas comerciales de Nokia utilizadas bajo licencia por ALE.

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