Índice Global de Pasaportes 2026: América Latina Viaja Bien — y Tiene Margen para Ir Mejor

Top 5 passports in Americas Top 10 passports globally

América Latina supera la media en movilidad y calidad de vida pero la debilidad estructural en inversión mantiene a toda la región por debajo de su potencial

“Lo que une a los países con mejor desempeño en América Latina es la estabilidad más que el impulso, con pasaportes maduros y bien valorados que han mantenido su posición, sin avanzar mucho en ella." ” — Patricia Casaburi, CEO, Global Citizen Solutions

LONDON , UNITED KINGDOM, June 30, 2026 / EINPresswire.com / -- Sub: América Latina supera la media mundial en movilidad y calidad de vida, pero la debilidad estructural en inversión y fiscalidad mantiene a toda la región por debajo de su potencial realSub2: Chile mantiene el liderazgo regional con una puntuación global de 83,1 y el puesto 46 mundial; Brasil le sigue de cerca con 82,4 y el marcador de movilidad más alto del continente junto a ChileSub3: La estrategia de reciprocidad de Brasil está produciendo resultados concretos: el acuerdo de exención de visado con China, en vigor desde mayo de 2026, es el ejemplo más reciente de cómo una política migratoria activa puede ampliar el acceso real del pasaporteLondres — 30 de junio de 2026 — Global Citizen Solutions (“GCS”), firma líder en planificación de residencia y ciudadanía, publica hoy la quinta edición anual del Índice Global de Pasaportes (GPI, por sus siglas en inglés) que clasifica los pasaportes de 199 países en función de la movilidad, el atractivo para la inversión y la calidad de vida. La edición de 2026 ofrece una lectura matizada para América Latina: una región que viaja bien, vive bien y sin embargo se queda corta allí donde más importa para el posicionamiento global.El GPI evalúa la fortaleza de cada pasaporte en tres dimensiones: movilidad (número de destinos accesibles sin visado previo), atractivo para la inversión (entorno fiscal, innovación y competitividad económica) y calidad de vida (sanidad, seguridad, clima e infraestructura social). América Latina supera la media mundial en dos de las tres dimensiones — movilidad (62,2 frente a 51,9 de media mundial) y calidad de vida (65,0 frente a 61,6) — pero queda por debajo en la tercera: inversión y oportunidad económica (35,1 frente a 41,6). Esta es la característica definitoria de la región: pasaportes que viajan bien respaldados por economías que aún no terminan de puntuar.Una región de dos velocidadesAmérica Latina no es un bloque uniforme sino dos, separados por una distancia considerable. En la cima, un grupo de siete países — Chile (puesto 46), Brasil (49), Argentina (52), Uruguay (53), Costa Rica (57), México (61) y Panamá (64) — se agrupan estrechamente en una banda de apenas unos puntos de diferencia global. Todos comparten el mismo perfil: movilidad elevada, calidad de vida sólida, pilar de inversión débil. Por debajo de este grupo, la cola es larga: Colombia, los países centroamericanos, los Andes y el Caribe latino descienden hasta Cuba (puesto 143) y Haití (181). La distancia entre la cima y la base de la región es casi en su totalidad una brecha de acceso de viaje, no de nivel de vida ni de economía.Chile lidera la región con 83,1 puntos y el puesto 46 mundial, impulsado por el mejor índice de calidad de vida de América Latina (puesto 22 mundial). En movilidad, Chile y Brasil empatan con una puntuación de 90,7 — el marcador más alto del continente, compartido por ambos países. Brasil ocupa el segundo puesto regional con 82,4 puntos en el global, con su puntuación de movilidad (puesto 43 mundial) como principal activo. Argentina (80,1, puesto 52) y Uruguay (79,8, puesto 53) completan el núcleo del Cono Sur, con movilidad excelente y calidad de vida por encima de la media regional, pero contenidos por la carga fiscal: tipos marginales del 35% y 36%, respectivamente, que los sitúan fuera del top 120 mundial en ese subindicador.La excepción instructiva del grupo es Paraguay (puesto 68). Queda rezagado en movilidad (80,7) y calidad de vida (66,2), pero es el único país del Cono Sur con un régimen fiscal genuinamente competitivo: un tipo máximo del 10% que lo sitúa en el puesto 14 mundial en ese subindicador. La comparación subraya el dilema regional: los líderes ganan en movilidad y habitabilidad pero pierden en fiscalidad, mientras que el único miembro con baja tributación carece del acceso de viaje necesario para convertir esa ventaja en una clasificación global alta.Brasil y la estrategia de reciprocidadEl acontecimiento más relevante del año para el pasaporte brasileño no está en la puntuación del GPI, sino en la lógica que la sustenta. Brasil ha convertido la reciprocidad en una política migratoria activa, con resultados medibles. En abril de 2025, el gobierno brasileño reimplantó los requisitos de visado para ciudadanos estadounidenses, canadienses y australianos, invocando explícitamente el principio de reciprocidad: estos países siguen exigiendo visado a los brasileños, por lo que Brasil aplica la misma regla.La misma lógica está produciendo ganancias de acceso para los titulares del pasaporte brasileño. El caso más significativo es China: desde el 11 de mayo de 2026, los ciudadanos de ambos países pueden viajar mutuamente sin visado durante 30 días, tras un acuerdo bilateral que convierte a Brasil en uno de los pocos países del hemisferio occidental con exención de visado con China. El mecanismo es exactamente el que el GPI registra: la apertura de entrada de Brasil se convierte, mediante negociación activa, en acceso de salida para sus ciudadanos. Es la vía más realista para que Brasil eleve su ya sólido marcador de movilidad.

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