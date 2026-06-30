Le Moagem Industrial Lodge s'impose comme une destination phare du tourisme industriel et boutique dans l'Alentejo

Installé dans une ancienne minoterie industrielle, le projet renforce sa position en tant que destination alliant patrimoine, design, gastronomie et bien-être.

LISBON, PORTUGAL, June 30, 2026 /EINPresswire.com/ -- Entre le patrimoine industriel de Viana do Alentejo et la quiétude du paysage de l'Alentejo, le Moagem – Industrial Lodge entre aujourd'hui dans une nouvelle phase de son parcours, renforçant son positionnement comme l'un des projets les plus singuliers de tourisme industriel au Portugal.

Installé dans les anciens Moulins de Santo António, à Viana do Alentejo, l'hôtel a ouvert ses portes l'été dernier avec un concept rare sur la scène nationale : transformer un bâtiment industriel historique en une expérience d'hospitalité contemporaine, où patrimoine, architecture, gastronomie et bien-être se marient naturellement.



Au cours de ses premiers mois d'activité, le Moagem a consolidé sa présence sur le marché grâce à une proposition différenciante qui valorise l'authenticité du territoire et la réhabilitation du patrimoine industriel, contribuant ainsi à mettre en lumière un segment encore peu développé au Portugal.

Plus qu’un hôtel, le Moagem est un projet de réhabilitation patrimoniale qui a redonné vie à un bâtiment à forte valeur pour la mémoire collective de Viana do Alentejo. L’intervention architecturale, signée par Gonçalo Queirós Carvalho, a préservé des éléments de l’ancienne minoterie et les a intégrés dans un langage contemporain, créant un espace où l’histoire reste visible dans chaque détail.

Le résultat est l’une des interventions les plus significatives de réutilisation du patrimoine industriel dans l’hôtellerie portugaise et l’une des rares unités du pays intégrées au Réseau portugais du tourisme industriel, permettant aux clients de découvrir l’histoire du bâtiment à travers leur propre expérience de séjour.

Cette singularité a également été reconnue au niveau national et international. Au cours des derniers mois, le Moagem a été distingué par une Mention Honorable aux LIV Hospitality Design Awards, a reçu le prix du Best Luxury Hotel Renovation aux Luxury Lifestyle Awards, a été recommandé par le Guide Boa Cama Boa Mesa 2026 et figure parmi les nominés aux Portugal Travel Awards 2026 dans la catégorie du Meilleur Hôtel Quatre Étoiles.

Entre patrimoine et gastronomie

La consolidation du projet passe également par l’évolution de son offre gastronomique. Récemment, le Moagem Kitchen a présenté une nouvelle carte signée par le chef Pedro Dias, renforçant l’identité du restaurant en tant que destination gastronomique de référence dans la région.

Avec le feu comme élément central, ce concept met en valeur les produits locaux, les produits de saison et les saveurs de l'Alentejo, réinterprétés dans un langage contemporain qui privilégie la simplicité, le partage et le lien avec le territoire.

Installé au cœur de l’hôtel, le restaurant prolonge l’identité architecturale du Moagem et ajoute une nouvelle dimension à l’expérience des clients et des visiteurs, se positionnant comme un espace de découverte gastronomique pour ceux qui visitent Viana do Alentejo.

Une invitation à ralentir cet été

À moins d’une heure de l’Alqueva et à environ 30 minutes d’Évora, le Moagem s’impose comme une alternative pour ceux qui recherchent des expériences de vacances plus paisibles, loin des destinations massifiées.

Entre la piscine intérieure chauffée, le circuit de spa, les itinéraires à vélo à travers les paysages de l’Alentejo, les fins d’après-midi dans le patio extérieur et les dîners prolongés au Moagem Kitchen, l’établissement invite à une relation différente au temps.

Dans un territoire marqué par le silence, l’authenticité et la proximité avec la nature, le Moagem s’impose comme un refuge où l’architecture industrielle rencontre l’hospitalité contemporaine et où chaque séjour est également une manière de découvrir l’Alentejo à un rythme plus lent.

Dans un secteur où la différenciation devient de plus en plus essentielle, le projet continue de s’affirmer précisément par sa capacité à transformer le patrimoine en expérience et la mémoire en hospitalité, renforçant ainsi son positionnement comme l’un des exemples les plus distinctifs de tourisme industriel et d’auteur au Portugal.

Moagem – Industrial Lodge

Rua do Lagar Novo 3, 7090-258 Viana do Alentejo

T: +351 924 056 665

E: moagem@thezerohotels.com

À propos de Mainside Investments

Mainside Investments est une entreprise portugaise spécialisée dans le développement et la gestion de projets immobiliers et touristiques avec identité, marqués par une forte composante culturelle, patrimoniale et durable. Avec un portefeuille comprenant des projets emblématiques comme LX Factory, Pensão Amor ou le groupe Zero Hotels, Mainside privilégie une approche centrée sur la valorisation du patrimoine, sur le lien au territoire et aux communautés locales, cherchant des solutions innovantes sans renoncer à l’authenticité des espaces. Chaque projet est développé avec un regard attentif sur le design, la durabilité et l’expérience de l’utilisateur. Le Moagem – Industrial Lodge est le plus récent exemple de cette vision: un espace où le passé industriel est réinterprété avec sophistication et purpose.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.