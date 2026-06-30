Moagem Industrial Lodge se consolida como un referente del turismo industrial y de autor en el Alentejo

Ubicado en un antiguo molino industrial, el proyecto consolida su posición como destino de patrimonio, diseño, gastronomía y bienestar.

LISBON, PORTUGAL, June 30, 2026 /EINPresswire.com/ -- Entre el patrimonio industrial de Viana do Alentejo y la tranquilidad del paisaje alentejano, el Moagem – Industrial Lodge entra ahora en una nueva etapa de su trayectoria, consolidándose como uno de los proyectos de turismo industrial más singulares de Portugal.

Ubicado en los antiguos molinos de Santo António, en Viana do Alentejo, el hotel abrió sus puertas el verano pasado con un concepto poco habitual en el panorama nacional: transformar un edificio industrial histórico en una experiencia contemporánea de hospitalidad, donde el patrimonio, la arquitectura, la gastronomía y el bienestar conviven de forma natural.

A lo largo de estos primeros meses de actividad, el Moagem ha consolidado su presencia en el mercado gracias a una propuesta diferenciadora que valora la autenticidad del territorio y la recuperación del patrimonio industrial, contribuyendo a dar visibilidad a un segmento aún poco explotado en Portugal.

Más que un hotel, el Moagem es un proyecto de rehabilitación del patrimonio que ha devuelto la vida a un edificio de gran importancia para la memoria colectiva de Viana do Alentejo. La intervención arquitectónica, firmada por Gonçalo Queirós Carvalho, ha conservado elementos del antiguo molino y los ha integrado en un lenguaje contemporáneo, creando un espacio en el que la historia sigue siendo visible en cada detalle.

El resultado es una de las intervenciones más destacadas en materia de reutilización del patrimonio industrial en el sector hotelero portugués y uno de los pocos establecimientos del país integrados en la Red Portuguesa de Turismo Industrial, lo que permite a los huéspedes descubrir la historia del edificio a través de su propia experiencia durante la estancia.

Esta singularidad también ha ido ganando reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. En los últimos meses, el Moagem ha sido galardonado con una Mención de Honor en los LIV Hospitality Design Awards, ha recibido el premio Best Luxury Hotel Renovation en los Luxury Lifestyle Awards, ha sido recomendado por la Guía Boa Cama Boa Mesa 2026 y está nominado a los Portugal Travel Awards 2026 en la categoría de Mejor Hotel de Cuatro Estrellas.

Entre patrimonio y gastronomia

La consolidación del proyecto se lleva a cabo también a través de la evolución de su oferta gastronómica. Recientemente, Moagem Kitchen ha presentado una nueva carta firmada por el chef Pedro Dias, lo que refuerza la identidad del restaurante como destino gastronómico de referencia en la región.

Con el fuego como elemento central, la propuesta pone en valor los productos locales, la estacionalidad y los sabores del Alentejo, reinterpretados en un lenguaje contemporáneo que prima la sencillez, el compartir y el vínculo con el territorio.

Situado en el corazón del hotel, el restaurante prolonga la identidad arquitectónica del Moagem y añade una nueva dimensión a la experiencia de los huéspedes y visitantes, posicionándose como un espacio de descubrimiento gastronómico para quienes visitan Viana do Alentejo.

Una invitación a desacelerar este verano

A menos de una hora de Alqueva y a unos 30 minutos de Évora, Moagem se presenta como una alternativa para quienes buscan unas vacaciones más tranquilas, lejos de los destinos masificados.

Entre la piscina cubierta climatizada, el circuito de spa, las rutas en bicicleta por los paisajes del Alentejo, las tardes en el patio exterior y las cenas prolongadas en el Moagem Kitchen, el establecimiento invita a disfrutar del tiempo de una forma diferente.

En un territorio caracterizado por el silencio, la autenticidad y la cercanía a la naturaleza, Moagem se erige como un refugio donde la arquitectura industrial se une a la hospitalidad contemporánea y donde cada estancia es también una forma de descubrir el Alentejo a un ritmo más pausado.

En un sector en el que la diferenciación cobra cada vez más importancia, el proyecto sigue destacando precisamente por su capacidad para transformar el patrimonio en experiencia y la memoria en hospitalidad, lo que refuerza su posición como uno de los ejemplos más emblemáticos del turismo industrial y de autor en Portugal.

Moagem – Industrial Lodge

Rua do Lagar Novo 3, 7090-258 Viana do Alentejo

T: +351 924 056 665

E: moagem@thezerohotels.com

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Acerca de Mainside Investments

Mainside Investments es una empresa portuguesa especializada en el desarrollo y la gestión de proyectos inmobiliarios y turísticos con identidad, caracterizados por un fuerte componente cultural, patrimonial y sostenible. Con una cartera que incluye proyectos emblemáticos como LX Factory, Pensão Amor o el grupo Zero Hotels, Mainside privilegia un enfoque centrado en la valorización del patrimonio, la conexión con el territorio y las comunidades locales, buscando soluciones innovadoras sin renunciar a la autenticidad de los espacios. Cada proyecto se desarrolla prestando especial atención al diseño, la sostenibilidad y la experiencia del usuario. Moagem – Industrial Lodge es el ejemplo más reciente de esta visión: un espacio donde el pasado industrial se reinterpreta con sofisticación y propósito.

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Pedro Durães

Tel.: +351 910 014 790

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