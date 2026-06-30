mci group supera los 581 millones de euros de facturación en 2025 y sitúa en España su hub de IA

The Report 2025 en español Sandrine Castres, Managing Director mci Spain and Portugal mci

The Report 2025, su informe anual, ya en español: indicadores de cliente y sostenibilidad por encima de la media del sector, y su hub de IA en España.

España reúne una combinación única de talento, creatividad y visión internacional. La IA no sustituirá las experiencias humanas, pero nos ayudará a diseñarlas mejor.” — Sandrine Castres, Managing Director

BARCELONA, SPAIN, June 30, 2026 / EINPresswire.com / -- mci group , multinacional especializada en eventos corporativos, congresos, marketing experiencial y comunicación estratégica con sede en Ginebra, cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 581,7 millones de euros y un EBITDA de 40,2 millones, un 16% superior al registrado el año anterior. Los resultados se recogen en The Report 2025 , el informe anual que ofrece una radiografía completa de su desempeño financiero, operativo y medioambiental del grupo. Por su parte, mci spain y Portugal alcanzó en 2025 una facturación de 45 millones de euros, un 50% por encima del objetivo previsto, un resultado impulsado por la adjudicación de grandes proyectos internacionales y por la apuesta en creatividad y producción que la compañía ha venido reforzando en los últimos años.Inteligencia artificial con sello españolUno de los anuncios más relevantes para el mercado español es la decisión de establecer en España el equipo global de desarrollo de inteligencia artificial del grupo. Desde esta base se diseñarán y desplegarán las soluciones de IA y los agentes inteligentes que darán soporte a las operaciones de mci group en todo el mundo. La apuesta refuerza el posicionamiento de España como centro estratégico para la innovación tecnológica de la compañía y pone en valor el talento local en un momento en que la inteligencia artificial está redefiniendo la industria de los eventos, desde la personalización de experiencias hasta la automatización de procesos y la medición avanzada del impacto.“España reúne una combinación única de talento tecnológico, capacidad creativa y visión internacional. Por eso hemos decidido situar aquí un proyecto clave para el futuro de nuestra organización. La inteligencia artificial no sustituirá el valor de las experiencias humanas, pero sí nos permitirá diseñarlas de forma más inteligente, eficiente y personalizada”, afirma Sandrine Castres, managing director de MCI España, Portugal e Italia.Transparencia y resultados por encima de la media del sectorEn línea con su compromiso con la transparencia, mci group publica indicadores de gestión y experiencia de cliente que rara vez se comparten en empresas no cotizadas. Entre ellos figura un Net Promoter Score (NPS) de 74 puntos, una de las puntuaciones más elevadas del sector y significativamente superior a la media de mercado, estimada en 60 puntos.Durante 2025, la compañía desarrolló 5.300 campañas, eventos y activaciones para 1.220 clientes en 34 países, incluyendo proyectos internacionales de referencia como la cumbre AI for Good de Naciones Unidas, el Paris Peace Forum o el regreso de Valentino a Roma.“Creemos que la confianza se construye con hechos y con datos. Por eso publicamos no solo nuestros resultados financieros, sino también nuestros indicadores de calidad, sostenibilidad y gobernanza. Compartir aquello que hacemos bien y aquello que aún debemos mejorar forma parte de nuestra cultura corporativa”, señala Castres.Avances medibles en sostenibilidadLa sostenibilidad continúa siendo uno de los ejes estratégicos del grupo. El informe recoge una reducción del 29% de las emisiones de carbono desde 2019 y mantiene el compromiso de alcanzar las cero emisiones netas en 2030. Además, el desempeño y la rendición de cuentas en sostenibilidad siguieron avanzando en 2025. mci group obtuvo una puntuación EcoVadis de 70 sobre 100, frente a los 67 puntos alcanzados en 2024, situándose en el percentil 81 a nivel global. La mejora refleja avances en gestión ambiental, ética empresarial, prácticas laborales y compras sostenibles, destacando especialmente un incremento de ocho puntos en el apartado de ética.Las operaciones de la compañía en España cuentan además con las certificaciones ISO 20121 para la gestión sostenible de eventos y Biosphere, reforzando su compromiso con los estándares internacionales de sostenibilidad.“La sostenibilidad ya no puede medirse únicamente por las emisiones. Implica también gobernanza, ética, cadena de suministro y responsabilidad social. Los avances reconocidos por EcoVadis demuestran que estamos incorporando estos principios en todas las áreas de nuestro negocio y que la sostenibilidad forma parte de nuestra manera de crecer”, añade Castres.Con presencia en 34 países y una plantilla formada por 2.066 profesionales de 65 idiomas, mci group afronta la próxima etapa de crecimiento apoyándose en tres pilares: innovación tecnológica, excelencia en la experiencia del cliente y liderazgo en sostenibilidad.

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