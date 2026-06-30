reev ready wächst mit Easee: die Basis für vernetzte Energie- und Ladeinfrastruktur

Easee Charge Pro

reev und Easee gehen eine Technologiepartnerschaft ein. Ausgewählte Easee Ladestationen kommen künftig als reev ready in den Elektrogroßhandel

Skalierung gelingt nur, wenn die Inbetriebnahme reibungslos funktioniert. Genau diese Grundlage schafft reev ready. Gemeinsam geben wir Elektrikern und dem Großhandel eine Lösung an die Hand” — Stephan Voigt, Geschäftsführer Easee Deutschland

MüNCHEN, GERMANY, June 30, 2026 /EINPresswire.com/ -- Ladeinfrastruktur scheitert in der Praxis selten an der Hardware. Sie scheitert an Schnittstellenproblemen, Konfigurationsaufwand und fehlender Planungssicherheit. reev ready setzt genau hier an: vorkonfigurierte Ladestationen, die direkt über den Elektrogroßhandel bezogen werden können – vernetzt, intelligent und sofort einsatzbereit. Mit Easee gewinnt reev einen Partner, der für skalierbare, einfach zu installierende Ladeinfrastruktur steht, und verbreitert so die Basis für eine flächendeckende, zukunftssichere Infrastruktur im halböffentlichen Bereich.

Was ist reev ready?

reev ready schafft die Grundlage für eine vernetzte Energie- und Ladeinfrastruktur: Die Hardware wird bereits im Werk mit der reev Software ausgestattet und ist damit von Beginn an auf Konnektivität, remote Troubleshooting und schnellen Service ausgelegt.

reev ready bildet die technische Grundlage, um jederzeit flexibel eine der reev Lizenzen (Pro, Business, Enterprise und reev Living) zu aktivieren oder bei Bedarf nahtlos upzugraden. Damit wird die Hardware flexibel, zukunftssicher und für unterschiedliche Anforderungen im halböffentlichen Bereich vorbereitet. Das reduziert Implementierungsrisiken, erhöht die Planungssicherheit und beschleunigt die Inbetriebnahme für Elektrofachkräfte, Unternehmen, Flottenbetreiber, Hoteliers und Immobilienentwickler. Ganz ohne Aufpreis gegenüber der nicht vorkonfigurierten Hardware-Version.

„Intelligente Energie- und Ladeinfrastruktur muss einfach zu integrieren sein. Mit reev ready schaffen wir die Basis – für jeden Installateur, jeden Großhändler und alle Anwendungsfälle. Das ist kein Feature, das ist ein Versprechen an das gesamte Ökosystem.“

— Eduard Schlutius, CEO, reev

reev und Easee vereinbaren neue Technologiepartnerschaft

Ausgewählte Easee Ladestationen in Deutschland und Österreich werden künftig bereits ab Werk mit der reev Software ausgestattet und als reev ready ausgeliefert. Die manuelle Konfiguration vor Ort entfällt, die Inbetriebnahme läuft geführt über den reev Companion . Easee bringt dafür eine starke Basis mit über einer Millionen installierten Ladestationen in Europa und ein skalierbares System, das vom einzelnen Stellplatz bis zu Standorten mit vielen Ladepunkten mitwächst. Gemeinsam wollen reev und Easee Lade- und Energieinfrastruktur verlässlicher und einfacher in der Umsetzung machen.

Für Elektriker und den Elektrogroßhandel bedeutet das in der Praxis mehr Auswahl bei spürbar weniger Aufwand und weniger Fehlerquellen.

„Skalierung gelingt nur, wenn die Inbetriebnahme reibungslos funktioniert. Genau diese Grundlage schafft reev ready. Gemeinsam geben wir Elektrikern und dem Großhandel eine Lösung an die Hand, die im Alltag Aufwand spart und den Markt spürbar voranbringt“, sagt Stephan Voigt, Geschäftsführer Easee Deutschland.

Mehrwert für das gesamte Ökosystem

reev ready ist als holistische Lösung konzipiert. Perspektivisch wird das Programm auch für Partner aus den Bereichen Solar und Batteriespeicher geöffnet. So schafft reev die Grundlage für ein integriertes Energiemanagement, das erneuerbare Erzeuger und Verbraucher intelligent verbindet.

Das Ziel ist klar: Langfristig soll ein Großteil der im halböffentlichen Bereich verkauften Hardware bereits vorkonfiguriert vertrieben werden. Damit schafft reev die Grundlage dafür, den Energiebedarf möglichst effizient mit eigenproduzierter Energie zu decken und die Energieinfrastruktur langfristig unabhängiger von fossilen Energieträgern zu machen.

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Über Easee

Easee wurde 2018 in Norwegen gegründet und hat sich schnell zu einem führenden Anbieter intelligenter Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge entwickelt. Das Unternehmen bietet skalierbare, intuitive und zukunftssichere Ladelösungen für Privathaushalte und Unternehmen. Heute kommen Easee Produkte in ganz Europa zum Einsatz, mit dem Ziel, mühelose Elektrifizierung für alle zugänglich zu machen. Die Easee Deutschland GmbH mit Sitz in München verantwortet den deutschen Markt.

www.easee.com

Über reev

reev is energizing eMobility und macht Ladeinfrastruktur in Europa zu einem aktiven Bestandteil des Energiesystems. Das international tätige Softwareunternehmen mit Sitz in München ist die führende Plattform für Energie- und Lademanagement im halböffentlichen Bereich. Die cloudbasierte reev Platform vereint dynamische Stromtarife, intelligentes Energiemanagement und Ladeinfrastrukturmanagement – für kosteneffizientes und intuitives Laden in Unternehmen, Flotten, Parkräumen und der Immobilienwirtschaft.

Als Partner von Unternehmen, Elektroinstallateuren, Großhändlern und Herstellern treibt reev nicht nur den Ausbau von Ladeinfrastruktur voran, sondern auch deren Integration in den Energiemarkt. Mit intuitiven Lösungen für Energieoptimierung, Steuerung und Abrechnung verbindet reev Mobilität mit erneuerbaren Energien und macht Ladeinfrastruktur zu einem Treiber der Energiewende.

www.reev.com

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E-Mail: press@reev.com

Web: www.reev.com

Pressekontakt Easee

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Web: www.easee.com

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