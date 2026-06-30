Gobernador Newsom firma un histórico presupuesto estatal equilibrado, fortaleciendo la estabilidad fiscal de California e invierte en el futuro del estado

Rechazando la falsa opción

El presupuesto de 2026–2027 refleja la filosofía de gobierno que ha caracterizado a la administración Newsom — elaborar un presupuesto responsable no significa reducir metas ambiciosas ni programas esenciales, sino crear la fortaleza fiscal necesaria para invertir en lo que realmente importa.

Gracias a las políticas impulsadas por el Gobernador Newsom, California se ha consolidado como una de las economías más importantes del mundo. El producto interno bruto (PIB) del estado creció de $3 mil millones a $4.25 mil millones, California atrae cerca de dos tercios de toda la inversión de capital de riesgo en Estados Unidos, ha creado reservas presupuestarias históricas y ha destinado aproximadamente $15 mil millones para reducir las obligaciones de largo plazo del sistema de pensiones, al mismo tiempo que realiza inversiones históricas en beneficio de los californianos.

El presupuesto mantiene cerca de $30 mil millones en reservas, y más de $35 mil millones si se incluyen otras cuentas de reserva, lo que garantiza que California está preparada para enfrentar futuras incertidumbres económicas.

En colaboración con la Legislatura, el Gobernador también firmó la Ley Save for California ‘s Future, que impulsa una enmienda constitucional para fortalecer y modernizar el fondo de emergencia (Rainy Day Fund) de California para las futuras generaciones.

Un presupuesto que invierte en los californianos

El presupuesto firmado hoy reafirma el compromiso de California de invertir en oportunidades para sus residentes, al mismo tiempo que mantiene una administración fiscal responsable a largo plazo. Entre sus principales disposiciones, el presupuesto:

Mantiene un presupuesto equilibrado sin déficit proyectado para este año ni el próximo.

Financia alivio fiscal para las pequeñas empresas de California.

Continúa financiando las comidas escolares universales, el kínder de transición universal, la expansión del cuidado infantil y la escuela de verano gratuita.

Incluye la mayor inversión en un solo año para educación especial en la historia de California.

Protege la asequibilidad y el acceso al cuidado de salud.

Impulsa reformas de vivienda para reducir trámites y acelerar la construcción de nuevas viviendas.

Mantiene inversiones históricas en salud mental y del comportamiento, así como en la implementación de la Proposición 1.

Invierte en la recuperación tras desastres, la resiliencia ante incendios forestales, infraestructura, desarrollo de la fuerza laboral y seguridad pública.

Fortalece la administración de las elecciones y protege al estado contra la información falsa y la desinformación.

Un legado construido para el futuro

El presupuesto firmado hoy representa el resultado de años de una administración fiscal responsable que permitió a California prepararse para enfrentar la incertidumbre económica sin abandonar las inversiones que mejoran la vida de las personas.

Durante la administración del Gobernador Newsom, California se convirtió en el primer estado del país en ofrecer comidas escolares gratuitas para todos los estudiantes, amplio el acceso universal al kínder de transición, incrementó significante del acceso al cuidado infantil, destinó niveles históricos de financiamiento para las escuelas públicas, amplió la cobertura de atención médica a niveles sin precedentes, puso en marcha la mayor transformación de salud conductual del país, realizó la inversión más grande en infraestructura de la historia moderna del estado, aceleró el desarrollo de energías limpias, fortaleció las protecciones para los inquilinos, permiso familiar remunerado ampliado y baja por enfermedad remunerada, aumentó los salarios de millones de trabajadores, invirtió miles de millones de dólares en vivienda asequible y invirtió miles de millones en vivienda asequible y respuesta a la falta de vivienda, y ayudaron a que más estudiantes se graduaron de la universidad sin deudas.

Estos logros se acompañaron de una gestión presupuestaria responsable que permitió crear reservas históricas, reducir la deuda, proteger la calificación crediticia de California y dejar las finanzas del estado en una situación más sólida que al inicio de la administración.

Tal como señaló el gobernador Newsom en el video de hoy, la experiencia de California demuestra que “equilibrar el presupuesto y llevar a cabo grandes proyectos requieren exactamente las mismas habilidades”.

Este presupuesto refleja dicha convicción — protege el futuro fiscal de California y, al mismo tiempo, continúa invirtiendo en las personas, las comunidades y la economía que hacen del “Estado Dorado” un líder mundial. Aquí puede consultar una hoja informativa sobre el presupuesto en inglés.

Hoy, el Gobernador firmó los siguientes proyectos de ley:

AB 109 by Assemblymember Jesse Gabriel (D-Encino) — Budget Act of 2026.

SB 110 by Senator John Laird (D – Santa Cruz) — Budget Act of 2026

SB 111 por el Senador John Laird (D-Santa Cruz) — Budget Act of 2026.

AB 112 por el Asambleísta Jesse Gabriel (D-Encino) — Budget Acts of 2022, 2023, 2024, and 2025.

SB 122 por el Comité de Presupuesto y Revisión Fiscal —Taxation.

SB 125 por el Comité de Presupuesto y Revisión Fiscal — Medi-Cal: managed care organization provider tax.

AB 150 por el Comité de Presupuesto — Early care and education.

AB 152 por el Comité de Presupuesto — Human services.

SB 164 por el Comité de Presupuesto y Revisión Fiscal — Health.

SB 170 por el Comité de Presupuesto y Revisión Fiscal — Governor’s Reorganization Plan No. 1 of 2025: codification.

SB 174 por el Comité de Presupuesto y Revisión Fiscal — Courts.

Si quieres suscribirte para recibir comunicados en español, haz clic aquí.