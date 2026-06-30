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Bonjour Bakery Wraps Successful Finale as One of Rakuten Viki’s Top-Viewed Titles Across Southeast Asia

All 8 episodes of Bonjour Bakery are now available to stream on Rakuten Viki in Malaysia, Indonesia, the Philippines, Singapore and Thailand.

รายการวาไรตี้ฟีลกู๊ดที่ผสานขนมหวาน เรื่องราวอบอุ่น และสายใยระหว่างคนต่างวัย จนครองใจผู้ชมทั่วภูมิภาค.

If this show makes viewers want to take their parents out for something delicious, that alone means we've achieved our goal.”
— Kim Ran-ju, Series writer
SEOUL, SOUTH KOREA, June 30, 2026 /EINPresswire.com/ -- เว็บศูนย์รวมสื่อบันเทิงเอเชียชั้นนำของโลก Rakuten Viki (ราคุเต็น วิกิ) ประกาศความสำเร็จของรายการวาไรตี้เกาหลี Bonjour Bakery ที่ปิดฉากครบทั้ง 8 ตอน พร้อมสร้างสถิติเป็นรายการวาไรตี้เกาหลีที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนแพลตฟอร์ม Viki ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

หลังออกอากาศตอนแรก Bonjour Bakery สามารถขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ตรายการยอดนิยมประจำสัปดาห์ของ Rakuten Viki ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และรักษากระแสความนิยมได้อย่างต่อเนื่องจนถึงตอนจบ โดยครองอันดับ 1 ในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ติดต่อกันถึง 5 สัปดาห์พร้อมติดอันดับ Top 3 ตลอดระยะเวลาการออกอากาศ

ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของซีรีส์วาไรตี้ที่เปิดให้รับชมแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยรวบรวมนักแสดงเกาหลีชื่อดังทั้ง 4 คนมาร่วมสร้างบรรยากาศอันอบอุ่นภายในร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่ง นำทีมโดยนักแสดงมากฝีมือ คิม ฮีแอ (Kim Hee-ae) จากผลงาน The World of the Married และ Moonlit Winter รับหน้าที่ดูแลลูกค้าภายในร้าน ร่วมด้วย คิม ซอนโฮ (Kim Seon-ho) นักแสดงขวัญใจแฟนซีรีส์จาก Hometown Cha-Cha-Cha และ Start-Up ขณะที่ในครัวนำทีมโดย ชา ซึงวอน (Cha Seung-won) รับบทหัวหน้าเชฟขนมหวาน พร้อมด้วย อีกีแท็ก (Lee Ki-taek) ในฐานะผู้ช่วยเชฟ

Bonjour Bakery ถ่ายทอดเรื่องราวภายในคาเฟ่เบเกอรี่ชนบทที่เปิดต้อนรับลูกค้าอายุ 65 ปีขึ้นไป ภายใต้แนวคิด "Yes Senior Zone" ให้ผู้สูงวัยได้ใช้เวลาพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต พร้อมลิ้มรสขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสและกาแฟ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง โดยทีมผู้ผลิตนิยามรายการนี้ว่าเป็น "Senior Dessert Café" แห่งแรกของเกาหลีใต้ ซึ่งแตกต่างจากรายการวาไรตี้แข่งขันทั่วไป ด้วยการให้ความสำคัญกับเรื่องราว ความทรงจำ และประสบการณ์ชีวิตของแขกรับเชิญในแต่ละตอน

ภายในงานแถลงข่าวของรายการ อี กีแท็ก กล่าวถึงความประทับใจที่ได้รับจากการถ่ายทำว่า "ฉากสุดท้ายเป็นช่วงเวลาที่ผมไม่มีวันลืม มันซาบซึ้งมากจนผมหยุดร้องไห้ไม่ได้ และทำให้ผมมองผู้คนรอบตัวด้วยความเข้าใจและอบอุ่นมากยิ่งขึ้น"

ด้าน คิม รันจู (Kim Ran-ju) ผู้เขียนบทของรายการ กล่าวว่า "หากรายการนี้ทำให้ผู้ชมอยากพาพ่อแม่หรือคนในครอบครัวออกไปทานของอร่อยด้วยกัน เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้ว" สะท้อนถึงสารสำคัญของรายการที่ต้องการส่งต่อคุณค่าของความสัมพันธ์ในครอบครัวและการใช้เวลาร่วมกันระหว่างคนต่างวัย

กระแสตอบรับจากผู้ชมยังตอกย้ำความสำเร็จของรายการ โดย Bonjour Bakery ได้รับคะแนนรีวิวสูงถึง 9.8 เต็ม 10 จากผู้ใช้งาน Viki จำนวน 739 รีวิว กลายเป็นหนึ่งในรายการวาไรตี้ที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดบนแพลตฟอร์ม ผู้ชมจำนวนมากชื่นชมรายการในฐานะผลงานที่ทั้งอบอุ่นหัวใจและเยียวยาความรู้สึก พร้อมยกย่องการนำเสนอเรื่องราวของผู้สูงวัย ความผูกพันของชุมชน และความตั้งใจจริงของนักแสดงในการดูแลแขกรับเชิญแต่ละคน จนทำให้ Bonjour Bakery ไม่ได้เป็นเพียงรายการเพื่อความบันเทิง แต่ยังสะท้อนคุณค่าของครอบครัว ชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัยได้อย่างงดงาม

แม้ว่ารายการวาไรตี้เกาหลีจะมีรูปแบบที่หลากหลาย แต่ Bonjour Bakery โดดเด่นด้วยการเล่าเรื่องอย่างเรียบง่าย เน้นบทสนทนาและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน มากกว่าการแข่งขันหรือภารกิจต่าง ๆ พร้อมตอกย้ำการขยายไลน์อัปคอนเทนต์วาไรตี้เกาหลีของ Rakuten Viki ที่มีผลงานอย่าง Heart Signal 5 และ Kumusta ให้ผู้ชมได้รับชมควบคู่กับซีรีส์ยอดนิยมบนแพลตฟอร์ม
Bonjour Bakery ทั้ง 8 ตอน เปิดสตรีมแล้ววันนี้บน Viki ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

Carla Moreno
Habi
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Bonjour Bakery Wraps Successful Finale as One of Rakuten Viki’s Top-Viewed Titles Across Southeast Asia

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