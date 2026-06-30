Bonjour Bakery Wraps Successful Finale as One of Rakuten Viki’s Top-Viewed Titles Across Southeast Asia
รายการวาไรตี้ฟีลกู๊ดที่ผสานขนมหวาน เรื่องราวอบอุ่น และสายใยระหว่างคนต่างวัย จนครองใจผู้ชมทั่วภูมิภาค.
หลังออกอากาศตอนแรก Bonjour Bakery สามารถขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ตรายการยอดนิยมประจำสัปดาห์ของ Rakuten Viki ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และรักษากระแสความนิยมได้อย่างต่อเนื่องจนถึงตอนจบ โดยครองอันดับ 1 ในประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ติดต่อกันถึง 5 สัปดาห์พร้อมติดอันดับ Top 3 ตลอดระยะเวลาการออกอากาศ
ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของซีรีส์วาไรตี้ที่เปิดให้รับชมแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยรวบรวมนักแสดงเกาหลีชื่อดังทั้ง 4 คนมาร่วมสร้างบรรยากาศอันอบอุ่นภายในร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่ง นำทีมโดยนักแสดงมากฝีมือ คิม ฮีแอ (Kim Hee-ae) จากผลงาน The World of the Married และ Moonlit Winter รับหน้าที่ดูแลลูกค้าภายในร้าน ร่วมด้วย คิม ซอนโฮ (Kim Seon-ho) นักแสดงขวัญใจแฟนซีรีส์จาก Hometown Cha-Cha-Cha และ Start-Up ขณะที่ในครัวนำทีมโดย ชา ซึงวอน (Cha Seung-won) รับบทหัวหน้าเชฟขนมหวาน พร้อมด้วย อีกีแท็ก (Lee Ki-taek) ในฐานะผู้ช่วยเชฟ
Bonjour Bakery ถ่ายทอดเรื่องราวภายในคาเฟ่เบเกอรี่ชนบทที่เปิดต้อนรับลูกค้าอายุ 65 ปีขึ้นไป ภายใต้แนวคิด "Yes Senior Zone" ให้ผู้สูงวัยได้ใช้เวลาพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต พร้อมลิ้มรสขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสและกาแฟ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง โดยทีมผู้ผลิตนิยามรายการนี้ว่าเป็น "Senior Dessert Café" แห่งแรกของเกาหลีใต้ ซึ่งแตกต่างจากรายการวาไรตี้แข่งขันทั่วไป ด้วยการให้ความสำคัญกับเรื่องราว ความทรงจำ และประสบการณ์ชีวิตของแขกรับเชิญในแต่ละตอน
ภายในงานแถลงข่าวของรายการ อี กีแท็ก กล่าวถึงความประทับใจที่ได้รับจากการถ่ายทำว่า "ฉากสุดท้ายเป็นช่วงเวลาที่ผมไม่มีวันลืม มันซาบซึ้งมากจนผมหยุดร้องไห้ไม่ได้ และทำให้ผมมองผู้คนรอบตัวด้วยความเข้าใจและอบอุ่นมากยิ่งขึ้น"
ด้าน คิม รันจู (Kim Ran-ju) ผู้เขียนบทของรายการ กล่าวว่า "หากรายการนี้ทำให้ผู้ชมอยากพาพ่อแม่หรือคนในครอบครัวออกไปทานของอร่อยด้วยกัน เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้ว" สะท้อนถึงสารสำคัญของรายการที่ต้องการส่งต่อคุณค่าของความสัมพันธ์ในครอบครัวและการใช้เวลาร่วมกันระหว่างคนต่างวัย
กระแสตอบรับจากผู้ชมยังตอกย้ำความสำเร็จของรายการ โดย Bonjour Bakery ได้รับคะแนนรีวิวสูงถึง 9.8 เต็ม 10 จากผู้ใช้งาน Viki จำนวน 739 รีวิว กลายเป็นหนึ่งในรายการวาไรตี้ที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดบนแพลตฟอร์ม ผู้ชมจำนวนมากชื่นชมรายการในฐานะผลงานที่ทั้งอบอุ่นหัวใจและเยียวยาความรู้สึก พร้อมยกย่องการนำเสนอเรื่องราวของผู้สูงวัย ความผูกพันของชุมชน และความตั้งใจจริงของนักแสดงในการดูแลแขกรับเชิญแต่ละคน จนทำให้ Bonjour Bakery ไม่ได้เป็นเพียงรายการเพื่อความบันเทิง แต่ยังสะท้อนคุณค่าของครอบครัว ชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัยได้อย่างงดงาม
แม้ว่ารายการวาไรตี้เกาหลีจะมีรูปแบบที่หลากหลาย แต่ Bonjour Bakery โดดเด่นด้วยการเล่าเรื่องอย่างเรียบง่าย เน้นบทสนทนาและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน มากกว่าการแข่งขันหรือภารกิจต่าง ๆ พร้อมตอกย้ำการขยายไลน์อัปคอนเทนต์วาไรตี้เกาหลีของ Rakuten Viki ที่มีผลงานอย่าง Heart Signal 5 และ Kumusta ให้ผู้ชมได้รับชมควบคู่กับซีรีส์ยอดนิยมบนแพลตฟอร์ม
Bonjour Bakery ทั้ง 8 ตอน เปิดสตรีมแล้ววันนี้บน Viki ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
Carla Moreno
Habi
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